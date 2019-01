Premio Nonino 2019: Anne Applebaum

Nata a Washington nel 1964 da famiglia ebraica e naturalizzata polacca, e? sposata con il politico e scrittore po- lacco Radoslaw Sikorski con cui ha due figli Alexander and Tadeusz.

E? editorialista del The Washington Post, professoressa di Practice alla London School of Economics, storica, sag- gista e vincitrice del premio Pulitzer.

Dopo la laurea all’Universita? di Yale, ha vinto una borsa di studio Marshall presso la LSE dove ha conseguito un master in Relazioni Internazionali ed in seguito ha studiato al St. Antony’s College di Oxford. Nel 1988 ha iniziato il suo lavoro di giornalista come corrispondente per The Economist a Varsavia.

Il suo primo libro Between East and West: Across the Borderlands of Europe e? il resoconto di un viaggio attraverso Lituania, Ucraina e Bielorussia, Stati che stavano percorrendo gli ultimi passi verso l’indipendenza. Dopo aver vissuto piu? di 15 anni in Europa, nel 2002 diventa editorialista per The Washington Post per il quale e? stata mem- bro del comitato editoriale fino al 2006. Vincitrice del premio Pulitzer nel 2004 con il saggio Gulag: A History, e? professoressa di Practice presso l’Institute of Global Affairs (l’Istituto di Affari Globali) della LSE, dove gestisce Arena, un innovativo programma sulla disinformazione e la propaganda nel XXI secolo.

Ha lavorato come Direttore Estero e Vice Direttore della rivista The Spectator a Londra, come Redattore Politi- co di The Evening Standard, come redattore per Slate e diversi giornali britannici, tra cui il The Daily e Sunday Telegraph.

I suoi scritti sono apparsi su The New York Review of Books, The Wall Street Journal, New York Times, Financial Times, International Herald Tribune, Foreign Affairs, The New Criterion, The Weekly Standard, The New Repu- blic, The National Review, The New Statesman, The Guardian, Prospect, Commentaire, Die Welt, Cicero, Gazeta Wyborcza e The Times Literary Supplement, oltre che in diverse antologie.

Nel 2012-13 ha ricoperto la Philippe Roman Chair di Storia e Relazioni Internazionali presso la LSE.

Nel 2012 ha pubblicato La Cortina di Ferro: La disfatta dell’Europa dell’Est, 1944-1956, Ed. Mondadori – 2016 (Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1944–1956, Ed. Penguin Books) che descrive l’imposizione del totalitarismo sovietico nell’Europa centrale dopo la seconda guerra mondiale, saggio che le e? valso il Premio Cundill 2013 per la Letteratura Storica e la Duke of Westminster Medal.

Gulag: A History e La Cortina di Ferro: La disfatta dell’Europa dell’Est, 1944-1956 sono stati pubblicati in molte traduzioni, comprese tutte le principali lingue europee. Entrambi i libri sono stati finalisti del National Book Award.

Nel 2017 pubblica Red Famine: Stalin’s war on Ukraine la cui traduzione italiana verra? pubblicata in maggio 2019 dalla casa editrice Mondadori.