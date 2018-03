Prot.civile: pronti a intervenire su casa lesionata a Brugnera

Brugnera, 2 mar – Piena collaborazione e disponibilità della

Regione e della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia al

Comune di Brugnera per dare una risposta al rilevante fenomeno di

dissesto in atto in via Veneto. Al momento, la soluzione

prospettata è la demolizione, da parte della Protezione civile,

della casa al civico 13, fortemente lesionata e a rischio crollo.

Prima di intervenire è però necessario superare la condizione

giuridica dettata da un’ordinanza contingibile e urgente emanata

dal Comune nei confronti della proprietà dell’edificio per la

messa in sicurezza del fabbricato.

È quanto emerso dal sopralluogo effettuato da Regione, Protezione

civile e Comune, durante il quale è stata confermata la gravità

della situazione e valutate le possibili soluzioni da mettere in

atto nell’immediatezza.

La situazione complessiva del movimento franoso della sponda del

Livenza non consente, al momento, un rapido intervento

strutturale senza attendere il completamento e i risultati degli

studi, delle analisi e del monitoraggio in corso e, tuttavia, il

primario obiettivo della Regione e della Protezione civile resta

quello di garantire la tutela della pubblica incolumità, la

sicurezza della viabilità e degli esercizi commerciali

prospicienti la via sulla quale insiste la casa a rischio crollo.

Da queste considerazioni, la soluzione prospettata, in questa

fase, è stata la demolizione dell’edificio, già fortemente

lesionato e non recuperabile, e la convocazione a breve di un

tavolo tecnico con i soggetti interessati e la proprietà

dell’immobile.

La Protezione civile ha dato la propria disponibilità al Comune

per attuare l’intervento purché venga superato l’ostacolo

giuridico dell’ordinanza che, di fatto, rappresenta un

impedimento ad agire.

L’area resta monitorata e la strada rimane a senso unico

alternato col divieto di transito per bus e camion.

