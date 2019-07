Quanto dista il Mare? 21-29 luglio 2019

Presentato a Udine il progetto “Quanto dista il mare?” (21-29 luglio) che si svolgerà in forma itinerante da Zuglio a Aquileia, un moderno Carro di Tespi che si muoverà intrecciando teatro danza e musica lungo il percorso della Julia Augusta. L’iniziativa è curata dalla Civica Accademia Nico Pepe e si avvale del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

E’ stato presentato nella sede della Nico Pepe di Udine il progetto Aquileia “Quanto dista il mare” che si svolgerà in forma di spettacolo itinerante con partenza da Zuglio il 21 luglio per arrivare a fino a Aquileia il 29 luglio. Dopo i saluti di benvenuto di Claudio de Maglio direttore artistico del progetto la parola è passata a Mauro Di Bert vice-presidente della V Commissione regionale che dopo aver portato i saluti dell’assessore Gibelli e l’apprezzamento per la qualità del progetto, vincitore del bando regionale dedicato ai 2200 anni di fondazione di Aquileia, sottolinea alcuni elementi di forza come la rete creata con i comuni e le istituzioni partner, l’originalità di uno spettacolo itinerante e la positiva forza di tanti giovani interpreti, gli allievi attori della Nico Pepe. Parole di elogio e incoraggiamento anche da parte del consigliere regionale Franco Mattiussi, aquileiese di adozione, che apprezza il senso di un’operazione che ha come obiettivo di rilanciare il territorio che dispone di grande potenzialità ancora da far emergere. Il direttore della Fondazione Aquileia Cristiano Tiussi sindaco di Bagnaria Arsa che racconta come il progetto è stato subito ritenuto interessante proprio per la capacitò di scegliere le diverse tappe, tutte situate lungo la Julia Augusta per la loro valenza archeologica, concludendo il percorso a Aquileia dove la Fondazione sta attivando una serie di attività di valorizzazione, La parola poi è passata all’assessore alla cultura del comune di Palmanova Adriana Danielis che come rappresentante di una città fondata secoli dopo Aquileia ha ricordato le tracce romane presenti nel territorio e manifestato l’apprezzamento per l’inclusione nel percorso della carovana, oltre alla dimensione di rete dell’iniziativa. Alessandra Vanone assessore alla cultura di Tricesimo ha avuto parole di apprezzamento per le tematiche del progetto, in particolare la dimensione del viaggio e la geografia del percorso che non è soltanto esteriore ma anche interiore, magistralmente espressa dalla metafora del mare. A conclusione il saluto espresso dall’assessore alla cultura del comune di Udine, Fabrizio Cigolot, che ha elencato alcuni dei progetti messi in campo dall’amministrazione e accennato a alcune future possili collaborazioni. Corale l’augurio di buon lavoro e la promessa di assistere alle diverse rappresentazioni.

Il progetto: i partners e le tappe

La carovana artistica “Quanto dista il mare” si snoderà lungo il percorso della Julia Augusta come un moderno Carro di Tespi dove l’intreccio di teatro danza e musica accompagnerà gli spettatori dalla partenza domenica 21 luglio dal foro di Zuglio per concludersi a Aquileia il 29 luglio.

Durante il viaggio una serie di tappe che verranno ospitate presso i Comuni siti lungo l’antica via romana, il 22 luglio a Tolmezzo, il 24 luglio a Reana del Rojale e poi a Tricesimo tappa plurale condivisa con Cassacco e Treppo Grande, il 25 a Palmanova e in seguito a Privano nel comune di Bagnaria Arsa, per concludere il 29 luglio con Terzo di Aquileia e il gran finale a Aquileia.

Il progetto “Quanto dista il mare” è risultato vincitore del bando della Regione Friuli Venezia Giulia “2200° anniversario della fondazione della città romana di Aquileia” che ha inteso premiare e quindi sostenere la proposta presenta dalla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine.

Oltre ai partners del progetto – i comuni di Zuglio, Tolmezzo, Cassacco, Reana del Rojale, Treppo Grande, Palmanova, Bagnaria Arsa, Terzo di Aquileia – la Fondazione Aquileia e la compagnia Arearea, l’evento ha ricevuto il patrocinio dei comuni di Aquileia, Tricesimo e Udine. Preziosa anche la collaborazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia MIBAC, del Museo civico Julium Carnicum di Zuglio e della parrocchia di SS.Ermagora e Fortunato di Aquileia.

Il progetto artistico:

Il progetto artistico porta la firma di Claudio de Maglio che insieme ai giovani attori della Nico Pepe ha chiamato a collaborare la compagnia di danza Arearea, guidata da Roberto Cocconi. Strutturato in forma itinerante Quanto dista il mare? Lo spettacolo che parte da Zuglio e si conclude a Aquileia costituisce di fatto una “rete” che porta il pubblico e i partecipanti all’evento a scoprire siti poco conosciuti grazie a una progettualità articolata che allo spettacolo – teatro, danza, musica – unisce la fotografia (con l’intervento di Luca D’Agostino) e la multimedialità , una iniziativa rivolta alla sensibilizzazione e all’avvicinamento ai temi del patrimonio artistico archeologico. Sarà una modalità originale per valorizzare le testimonianze archeologiche e un altro valore aggiunto è costituito dalla presenza nel percorso di due siti, Palmanova e Aquileia, che fanno parte del patrimonio culturale Unesco, ai quali di unisce la Nico Pepe da poco entrata nel Network delle Scuole di Teatro ITI/Unesco.Un modello di sinergia che promette di rilanciare e valorizzare ulteriormente l’arte e la cultura, proponendo una formula innovativa di collaborazione.

La carovana che si mette in viaggio è un moderno Carro di Tespi, che dalle tracce romane che incontra trae alimento per costruire la storia. Ogni tappa è occasione per mettere in scena una delle storie che compongono il testo, dato che ogni territorio è segnato da una propria unicità che anche spazialmente ne definisce le caratteristiche. Ora ci si ferma in una piazza, in un cortile, all’incrocio di una antica centuriazione, in una area archeologica, ai bordi di un corso d’acqua: qui gli spettatori si radunano per ascoltare e poi insieme agli attori riprendono il cammino.

Nelle parole di Claudio de Maglio la spiegazione del progetto: “Il titolo allude a distanza e percorsi da fare. Infatti ci sarà una specie di carovana. Il viaggio è una dimensione in cui le identità si confondono si trasformano, vengono rimesse in gioco. Chiunque è in viaggio ha l’occasione di azzerare l’immagine che gli altri, il mondo esterno gli restituisce e può scegliere di presentare un aspetto di sé che è nuovo, diverso. Può voler celare la sua vera identità per sentirsi più libero o perché l’essere scoperto avrebbe conseguenze gravi o pericolose, può voler ricominciare da capo, può voler tenere per sé i suoi segreti più intimi oppure decidere di rivelarli ad uno sconosciuto proprio perché essendo tale e scomparendo di lì a poco, le sue confidenze non avrebbero implicazioni. Eppure in viaggio ci raccontiamo mettendo in campo quelle proiezioni di noi stessi che fanno parte del desiderio di farci riconoscere in un modo del tutto nuovo. Possiamo far vivere una parte di noi che gli altri, la società e il contesto di ciò che è conosciuto e noto, o del già classificato, non ci permetterebbe di vivere. Un autista e dieci passeggeri molto particolari percorrono la via Julia da Zuglio ad Aquileia ciascuno con la sua storia, i suoi segreti inconfessabili e la propria urgenza di andare ad Aquileia al mare. Durante il percorso in ogni tappa nuovi ostacoli li metteranno alla prova e li costringeranno a svelarsi! Alla fine del viaggio – se mai una fine possa esistere – scopriranno qualcosa di totalmente imprevisto e che porrà loro nuove domande tra realtà e finzione, tra dimensione del viaggiare e approdo finale, il termine corsa”.

Il cast:

Molto ampia la composizione del cast che per la Nico Pepe prevede la presenza degli allievi dei tre anni corso corso (primo anno: Andrea Baldoni, Simone Debenedetti, Cristina Greco, Francesco Ippolito, NicolaLorusso, Giuseppe Losacco, Pietro Macdonald, Giulio Macrì, Alberto Viscardi; secondo anno: Adel Abo Oof, Pietro Cerchiello, Alessandro Colombo, Giulia Cosolo, Giacomo Andrea Faroldi, Girleine Garbaccio Bogin, Andreas Garivalis, Domenico Indiveri, Simone Isa, Andrea Maffetti, Maria Irene Minelli, Radu Murarasu, Pouria Jashn Tirgan, Nizam Pompeo, Sara Setti, Giacomo Tamburini e terzo anno: Sara Baldassarre, Francesca Boldrin, Letizia Buchini Emanuele Caporale, Filippo Capparella, Matteo Ciccioli, Dario Di Carlo, Francesco Garuti, Maria Marra, Gloria Romanin, Filippo Tampieri) della compagnia Arearea con Marta Bevilacqua, Roberto Cocconi Luca Zampar ai quali si uniranno alcuni danzatori (Luca Campanella, Irene Ferrara, Marco Pericoli, Anna Savanelli, Daniele Palmeri, Andrea Rizzo, Angelica Margherita, Nicol Soravito).

Partners di progetto sono:

Comune di Zuglio, Comune di Tolmezzo, Comune di Treppo Grande, Comune di Cassacco, Comune di Reana del Rojale, Comune di Palmanova, Comune di Bagnaria Arsa, Comune di Terzo di Aquileia, Fondazione Aquileia e Compagnia Arearea

Patrocinio

Comune di Tricesimo, Comune di Aquileia, Comune di Udine

Collaborazione

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia MIBAC,

Parrocchia dei Santi Ermagora e Fortunato di Aquileia , Museo Civico Julium Carnicum di Zuglio.

Calendario tappe

21 LUGLIO 2019 – ore 18.30

ZUGLIO

Foro di Iulium Carnicum

22 LUGLIO 2019 – ore 18.30

TOLMEZZO

Esterni Teatro Luigi Candoni

24 LUGLIO 2019

REANA DEL ROJALE ore 18.30 (tappa condivisa con TREPPO GRANDE)

TRICESIMO ore 19.30 (tappa condivisa con CASSACCO)

piazza Giuseppe Ellero 1 (piazza del Municpio)

25 LUGLIO 2019

PALMANOVA ore 18.30

Loggia del Municipio

BAGNARIA ARSA ore 21.00

Privano – Lascito Dal Dan

29 LUGLIO 2019 ore 18.00

TERZO DI AQUILEIA

piazza

29 LUGLIO 2019 ore 19.30

AQUILEIA

piazza Patriarcato

