Raccolta differenziata Udine. Come ricevere i bidoncini e quando esporli

La raccolta differenziata a Udine è iniziata lunedì 2 dicembre, ma sono ancora molti i cittadini che non hanno ricevuto i 5 bidoncini.

Di seguito specifiche e contatti per informazioni, segnalazioni e per richiedere i bidoni:

numero call-center: 329 314 7381 – dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (segreteria dalle 13.30 alle 16.30);

indirizzo e-mail: friuli@onofaro.it

Sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in via Dormish 72 (sotto il portico del supermercato) attivo il gazebo per informazioni e consegna kit singola utenza

72 (sotto il portico del supermercato) attivo il gazebo per informazioni e consegna kit singola utenza Giovedì 19 dicembre alle ore 18.00 presso auditorium scuola Tiepolo in via del Pioppo 55, serata informativa extra sul “Casa per Casa” per i residenti della Circoscrizione 2.

I contenitori da 25 e 40 litri devono essere esposti chiusi con l’impugnatura/presa verso l’alto. Il contenitore, dopo lo svuotamento, deve essere ritirato prima possibile. Si consiglia di fare attenzione nel ritirare il proprio contenitore al fine di evitare di confonderlo con quello in dotazione ad altri utenti

Le utenze “domestiche” possono conferire gratuitamente i propri rifiuti ingombranti e scarti provenienti dallo sfalcio dell’erba e da piccole potature presso i due Centri di Raccolta comunali ubicati in via Stiria e in via Rizzolo (nelle giornate ed orari di apertura di seguito indicate). Per le utenze “domestiche” (regolarmente iscritte alla TARI) che non hanno la possibilità di recarsi presso i Centri di Raccolta comunali, è possibile usufruire di due specifici servizi di ritiro domiciliare.

Raccolta rifiuti ingombranti: per poter usufruire di questo servizio a pagamento è necessaria una prenotazione, tramite chiamata al numero verde 800 520 406 o allo 0432 601221 (per tutti i dettagli fare riferimento a pagina 16 del libretto informativo).

Raccolta da sfalci e piccole potature: per poter usufruire di questo servizio gratuito è necessaria una prenotazione, tramite chiamata al numero call-center 329 314 7381, con preavviso di almeno 48 ore al fine di organizzare il prelievo

CENTRO DI RACCOLTA IN VIA STIRIA

Orario estivo (aprile – ottobre): dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 18.00 e la domenica dalle 08.00 alle 12.00 Orario invernale (novembre – marzo): dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 17.00 e la domenica dalle 08.00 alle 12.00

CENTRO DI RACCOLTA IN VIA RIZZOLO

Orario estivo (aprile – ottobre): dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 18.00 Orario invernale (novembre – marzo): dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 17.00