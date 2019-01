Sabato 19 gennaio Udinese-Parma

È iniziato il count-down per il match che aprirà il girone di ritorno di una Udinese che ci ha lasciato con il sapore dolce di un gioco brillante e la percezione di una squadra migliorata nella velocità, anche grazie alla progressiva acquisizione degli automatismi chiesti dal nuovo Mister. Sabato 19 gennaio alle 18 affronteremo il Parma, una delle squadre rivelazione di questo campionato. Gli emiliani hanno chiuso a quota 25 la prima parte della stagione che li ha visti nuovamente in Serie A.

Il prossimo match si annuncia ancora più spettacolare di quello che aveva aperto al Tardini il campionato 2018/2019. Parma-Udinese si era conclusa infatti con una rimonta dell’Udinese dal 2-0 al 2-2, grazie ai gol di Seko Fofana e Rodrigo De Paul.

Forse proprio per riaprire il conto lasciato in sospeso all’andata, al rientro vedremo nuovamente in campo Rodrigo De Paul. Mancheranno invece due bianconeri protagonisti dell’ultima gara come Rolando Mandragora e Nacho Pussetto, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo. L’obiettivo sarà dare continuità di gioco e di risultato alla prestazione offerta contro il Cagliari.

Udinese-Parma: tradizione, emozioni e spettacolo per una sfida impossibile da perdere.

In attesa delle informazioni relative alla prevendita dei biglietti, sono attive le promozioni di Conforama e McDonald’s, entrambi partner Udinese.

Tutti gli abbonati e i possessori di biglietto per la gara con il Parma, infatti, avranno diritto fino al 31 gennaio 2019, recandosi al negozio Conforama del Centro Commerciale Città Fiera, al 10% di sconto su tutti i prodotti del reparto decorazione e al 5% su quelli non in promozione del reparto mobili. Inoltre, sempre al negozio Conforama del centro commerciale Città Fiera, per ogni spesa superiore ai 50€ si avrà diritto ad acquistare, all’Udinese Store della Dacia Arena, fino a due biglietti di Tribuna Centrale a 10€ l’uno per la gara con il Parma.

Dinamiche simili per la promozione in collaborazione con McDonald’s: tutti gli abbonati e i possessori di biglietto per la partita con il Parma avranno la possibilità di ricevere uno sconto del 10% su tutti gli acquisti in ognuno dei McDonald’s del Friuli Venezia Giulia dove, a fronte dell’acquisto di diverse combinazioni di menu, si avrà anche qui il diritto di acquistare fino a 2 biglietti di Tribuna Centrale a 10€ per il match con il Parma.

