Sabato 30 dicembre al Visionario musica anni 80 con Almost Happy

Continua la musica live al bar del Visionario, eccezionalmente riaperto in occasione delle feste: a salire sul palco sabato 30 dicembre alle ore 20.30 gli ALMOST HAPPY (Alessandro Gropplero, Alan Malusà Magno, Alberto Pezzetta, Geremy Serravalle, Daniele Gigante e Alan Vian) per una serata all’insegna dell’allegria, con il meglio, ma anche il peggio degli anni ’80! Il gruppo nasce nel 2015 dal desiderio di far rivivere sotto una nuova luce i miti musicali nostri e dei nostri fratelli maggiori (e forse anche dei nostri genitori), incentrati pienamente negli anni ’80 e ’90. Tutta la selezione musicale è all’insegna della leggerezza passando da George Michael ai Simply Red, toccando punte di eccellenza con autori del calibro di Peter Gabriel o dei Clash. Condizione fondamentale per rientrare nel repertorio degli Almost Happy? Tutto il pubblico deve conoscere il brano, ma nessun altro gruppo deve suonarlo. La cifra espressiva del gruppo va da suoni di tastiera degni dell’epoca a cui i brani si rifanno, in continuo e diretto dialogo sonoro con una chitarra acustica dal sapore più moderno e indie. Le voci riprendono la spensieratezza di melodie nate in un periodo forse di leggera superficialità ed entusiastico benessere, ma degne col senno di poi di durare in eterno.

Domenica 31 dicembre il bar di via Asquini 33 vi aspetta dalle ore 22.00 con il djset in pieno stile cine panettone di Dj Cic.1 e Funky Giallo: gli sgargianti anni ‘80 con i loro tormentoni, i party sfrenati a ritmo di Italo dance, la Fiat Ritmo e i Paninari … tutto rigorosamente mixato in vinile!

