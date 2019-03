Sciopero Mondiale per il Clima. Il corteo a Udine 15 marzo 2019

Dilaga lo sciopero per il clima. Venerdì 15 marzo 2019 i giovani, e non solo loro, scendono in piazza per il clima. Seguendo l’esempio di Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese che dal 20 agosto dello scorso anno è si è messa ogni venerdì in sciopero scolastico, seduta vicino al parlamento svedese, armata solo di cartelli, per sollevare l‘attenzione sul cambiamento climatico il movimento Fridaysforfuture – un movimento “liquido” che vive sul web e sull’emulazione di centinaia di gruppi spontanei – ha fatto un salto di qualità passando la protesta del venerdì da locale a globale, a manifestazioni marce e flash mob in tutto il mondo.

“Penso che questo movimento sia molto importante. Non solo rende le persone consapevoli e ne fa parlare di più, e serve anche per mostrare alle persone al potere che questa è oggi l’emergenza ambientale prioritaria“, ha detto Thunberg a Reuters in un’intervista. Thunberg ha quasi 250.000 follower su Twitter dove il suo movimento porta gli hashtag #FridaysForFuture e #SchoolStrike4Climate.

GLI EVENTI A UDINE

Chiunque può partecipare portando un cartello personalizzato per la giustizia climatica,sulla scia della ragazzina svedese Greta Thunberg!

CORTEO 15 MARZO 2019 ?ritrovo alle ore 8.30 in piazza Cavedalis con arrivo in piazza libertà. Il presidio durerà fino alle ore 13.00

Si prega gentilmente di non portare simboli politici perché l’iniziativa Fridays For Future è apartitica.

CHIEDIAMO DI…

– Seguire gli accordi di Parigi e quelli del rapporto IPCC dl 2018 (volti soprattutto a ridurre e azzerare le emissioni di gas serra da qui al 2050)

– Rimanere sotto il limite del 1,5° per quanto riguarda il riscaldamento globale (limitando il suo costante innalzamento).

– Focalizzare l’attenzione, in ambito climatico, sui temi legati all’equità e alla giustizia.

– Stare uniti e difendere l’indipendenza e l’autorità della scienza.

#climatechange#schoolstrike

#wearewithgretathunberg

