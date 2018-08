Selezionati i finalisti del concorso musicale PLAY!

Selezionati i sei finalisti per PLAY!, il concorso musicale organizzato da Homepage Festival e The Groove Factory rivolto a gruppi e singoli che propongono musica inedita: sono Artica, J_a_n, Ce Scip, Reveers, Miroirs e Almanecer. La serata finale martedì 14 agosto a Sun&Sounds Festival di Grado: sul palco in Diga Nazario Sauro alle 21.30 con ingresso libero, le sei giovani band finaliste si esibiranno live e sarà decretata la migliore da una giuria artistica.

Gli ARTICA nascono nel 2017 da un’idea di Stefano Tanzariello (voce e chitarra), Alessio Marocco (basso) e Riccardo Zamolo(batteria).

Accomunati dalla passione comune per gli Oasis, nel 2015 formano la tribute band Maine Road, ma la voglia di lavorare ad un proprio repertorio in stile brit-pop ispirato alla band di Manchester li porta ad abbandonare la strada delle cover per proporre brani inediti.

J_A_N è nuova band di 3 ragazzi Triestini – Jody, Nikolas e Alessandro – nata nella scena underground di Berlino. JAN aspira a portare un nuovo sound nel grunge moderno, partendo dallo stile musicale di band come i Nirvana per poi trasformarlo con melodie uniche e effetti elettronici. Questa ricerca di varietà armonica ha prodotto i pezzi originali che JAN presenterà al Play Homepage di Grado di quest’anno.

I CE SCIP sono una band alternative rock nata nel febbraio 2017 a partire da un’iniziativa del cantante Francesco Valle, che desiderava trovare un gruppo con cui esibirsi dal vivo. A partire da quell’inverno lui e gli altri quattro membri – Didier alla chitarra, Gabriele al basso e i due Matteo tra tastiera e batteria – si sono trovati regolarmente in sala prove per unire l’abilità nella stesura dei testi di Francesco con la musicalità degli altri, che già suonavano insieme da qualche anno.

I REVEERS si formano nell’estate 2015, trovandosi per improvvisare facendo jam e, dopo qualche mese, decidono di iniziare a scrivere brani propri. Progredendo nella scrittura di canzoni si delinea un suono e una filosofia più elaborata e differente dagli esordi. I vari brani nascono da improvvisazioni per poi essere levigati successivamente da tutti i componenti, in alcuni casi attraverso interscambi di strumenti per dare diverse atmosfere alle composizioni. La band è costituita da Fabio Tomada alla chitarra elettrica, Ismaele Marangone alle tastiere e voce, occasionalmente al basso, Elia Amedeo Martina al basso e chitarra acustica e Giulio Ghirardini alla batteria, voce e percussioni.

I MIROIRS sono nati a fine 2017 e uniscono sonorità rock moderno con elettronica, arrangiamenti pop uniti a feel molto dark, emo. Il primo album è uscito a marzo 2018, ‘M O O D’ si può trovare su ogni piattaforma online.

ALMANECER: Matteo Pikiz, in arte Almanecer, nato a Trieste e vissuto tra Friuli e Veneto, è studente universitario e cantautore emergente. A 5 anni tocca un pianoforte per la prima volta, a 18 una chitarra vecchia e scordata per poi non lasciarla più. Dal 2016 inizia a scrivere poesie e in seguito canzoni, dal 2017 inizia il suo viaggio musicale per poi esordire al pubblico a marzo con il suo primo singolo ‘Soli’. A breve uscirà il suo secondo singolo.

Play!, alla sua terza edizione, nasce dallo spirito delle due realtà organizzatrici Homepage Festival e The Groove Factory – che hanno come punti fermi dei loro programmi l’aggregazione giovanile e la musica – come possibilità per musicisti emergenti di esprimersi nel contesto di un progetto serio e attento, che sarà occasione di crescita e visibilità. Il primo classificato vincerà la registrazione di un singolo negli studi della The Groove Factory di Udine e un servizio fotografico professionale, per un valore stimato di 600,00€.

Share and Enjoy