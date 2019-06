Sfilata modelle “natura” alla Festa delle Erbe di Forni di Sopra

Ha riscosso un grande successo la prima edizione della sfilata “VestiAMO di NATURA”. L’idea è nata in occasione della Festa delle Erbe di Primavera, tradizionale appuntamento a Forni di Sopra, polo turistico delle Dolomiti Friulane. Nove modelle hanno sfilato nella Piazza Centrale presentando altrettanti abiti, creazioni nate dall’utilizzo di materiale presente in natura: felci, fiori di vario tipo, edere, legno e ramaglie raccolte da quanto ha lasciato inerte sul terreno il passaggio della tempesta Vaia. La festa è poi continuata con degustazioni e folklore come da programma, impreziosita dalla presenza di Gloria Clama, la finalista carica di MasterChef, e da neoeletto sindaco Marco Lenna. L’evento é stato organizzato dalla pro Loco di Forni di Sopra. Per chi si fosse perso l’appuntamento, ricordiamo che domenica prossima 16 giugno 2019 ci sarà una replica della Festa delle Erbe, naturalmente con qualcosa di nuovo tutto da scoprire.

SABATO 15 GIUGNO ORE 15.00 – Partenza c/o Piazza Centrale L’ASINO BIAGIO FA DA CICERONE ALLA SCOPERTA DELLE ERBE DI FORNI Passeggiata per bambini, che hanno la possibilità di cavalcare l’asino e per adulti, che hanno l’occasione di approfondire la conoscenza dell’ambiente naturale fornese. Attività gratuita per tutti. Durata 2 ore circa. Guida Naturalistica: Dott.ssa Laura Fagioli ORE 16.00 – Sala Via Roma, 1 MOSTRA DELLE ERBE SPONTANEE Apertura “Mostra delle erbe spontanee” A cura dell’Associazione Asinando. ORE 17.00 – Località Davòst FASON LA POLENTA Gara amatoriale di polintars. ORE 18.00 – c/o Il Ricamificio CORSO DI CUCINA CON DEGUSTAZIONE Biscotti salati con erbe aromatiche e Plum Cake salato semi-integrale con ricotta stagionata ed erbette fresche. Corso su prenotazione 0433.886641 – min. 4 persone – € 40.00 DALLE ORE 20.30 – Gelateria Mozart SERATA MUSICALE Musica dal vivo con Claudio e degustazione.

DOMENICA 16 GIUGNO DALLE ORE 9.00 – Piazza Centrale e vie limitrofe MERCATINO DEI PRODOTTI AGRICOLI E ARTIGIANALI Animazione, musica e gastronomia nelle piazze e nelle vie limitrofe. ORE 9.30 c/o Il Ricamificio ZUCCHERO AI FIORI DI SAMBUCO Workshop pratico Assieme a Valeria de “La Gubana della Nonna” preparerai con le tue mani un vasetto di zucchero ai fiori di sambuco, con le ragazze de “Il Ricamificio” lo confezionerai con cura! Corso su prenotazione 0433.886641 – min. 4 persone – €18.00 ORE 10.00 – Sala Via Roma, 1 MOSTRA DELLE ERBE SPONTANEE Apertura della “Mostra delle erbe spontanee” A cura dell’Associazione Asinando. ORE 10.30 – Partenza c/o Piazza Centrale PROFUMI E COLORI DELLE ERBE E DEI FIORI Passeggiata dedicata ai fiori e alle piante officinali di Forni di Sopra. Attività gratuita per tutti. Durata 3 ore circa. Guida Naturalistica: Dott.ssa Laura Fagioli DALLE ORE 10.30 MUSICA LIVE E ANIMAZIONE Animazione e musica in Piazza del Comune con Radio Studio Nord e in Piazza Centrale con i Rapporti Occasionali. ORE 11.45 – Piazza del Municipio e Piazza Centrale vestiAMO di Natura L’Atelier “priciPIANTE” presenta la sfiata “vestiAMO di Natura“ DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.00 Piazza Vecchio Municipio / in caso di pioggia c/o 2? piano Vecchio Municipio NATI PER LEGGERE Lettura per famiglie con bambini dai 3 anni ORE 14.30 – Piazza Centrale LA NATURA TI FA BELLA Laboratorio di cosmesi naturale:prepara la tua crema personale di bellezza. Attività gratuita a cura della Dott.ssa Laura Fagioli ORE 15.00 – Piazza Centrale I CLOWN AL QUADRATO …dalla più classica tradizione della strada… dopo anni di viaggi Barabba e Pepit si incontrano e danno il vita al loro spettacolo tra esibizioni di “bravura”, gags, mangiafuoco e tutto quello che serve per far ridere. ORE 16.00 – c/o Il Ricamificio CORSO DI CUCINA CON DEGUSTAZIONE Assieme a Valeria de “La Gubana della Nonna” imparerai nuove e gustose ricette! Torta salata con ricotta fresca, prosciutto cotto e silene Ricette di Pasta Brisè con burro, light senza burro, al vino e alla birra – Ricette di pasta integrale – Crostata con confettura di visciole e ricotta fresca. Corso su prenotazione 0433.886641 – min. 4 persone – € 40.00

