The Box, giovedì 21 febbraio in diretta con Riae e Prinsipe

Il 14 febbraio 2019 è iniziato ufficialmente “The Box”, il primo late show su Twitch, piattaforma streaming numero uno al mondo dedicata al gaming.

Uno show in 10 puntate – dal 14 febbraio al 18 aprile – ogni giovedì alle 21.30 in diretta streaming sul canale www.twitch.tv/bryanbox, condotto da Bryan “Box” Ronzani, volto e voce autorevole del mondo e degli eventi gaming/Esport in Italia, oltre che inviato speciale di Radio 105.

The Box è un progetto editoriale inedito, nato dall’idea di Bryan e prodotto da The Box srl, start up specializzata creazione e sviluppo di format originali e creativi che connettono l’entertainment e le tecnologie, il mondo dei videogiochi, la musica, i millennials e le nuove piattaforme social, come Twitch.



E’ la prima volta in assoluto – non solo in Italia – che Twitch ospita, e diventa partner ufficiale, di un late show pensato per raccontare e approfondire l’universo dei personaggi – streamer, proplayer e YouTuber – più influenti della rete, con un taglio al contempo televisivo e digitale. 10 serate rigorosamente live. Un programma che si ispira all’estetica dei late show americani rivoluzionandone codici e linguaggio. Al centro delle puntate, ci sono i i gamer più amati e seguiti d’Italia, i più importanti videogiocatori: le loro storie, le passioni e i successi, e soprattutto le sfide in gameplay all’interno di una cornice divertente e innovativa che fonde narrazione, scenografia e musica dal vivo con le più avanzate e dirette forme di comunicazione digitale.

Ospiti della seconda puntata di THE BOX: Daniele “Prinsipe” Paolucci del team Mkers, uno dei più grandi campioni italiani di FIFA, e per la prima volta su twitch la più famosa Suicide Girl italiana nel mondo, Riae. Interviste esclusive, gameplay, sfide divertenti ed estemporanee, musica live e divertimento. Anche questa volta non mancherà Filippo Pedriny con le sue pillole di Esport.

