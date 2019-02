Uno show in 10 puntate – dal 14 febbraio al 18 aprile – ogni giovedì alle 21.30 in diretta streaming sul canale www.twitch.tv/bryanbox, condotto da Bryan “Box” Ronzani, volto e voce autorevole del mondo e degli eventi gaming/Esport in Italia, oltre che inviato speciale di Radio 105.



The Box è un progetto editoriale inedito, nato dall’idea di Bryan e prodotto da The Box srl, start up focalizzata sulla creazione e sviluppo di format originali e creativi che connettono l’entertainment e le tecnologie, il mondo dei videogiochi, la musica, i millennials e le nuove piattaforme social, come Twitch. E’ la prima volta in assoluto – non solo in Italia – che Twitch ospita, e diventa partner ufficiale, di un late show pensato per raccontare e approfondire l’universo dei personaggi streamer, proplayer e YouTuber – più influenti della rete, con un taglio al contempo televisivo e digitale.

Il 14 febbraio alle 21.30 inizia ufficialmente “The Box”, il primo late show su Twitch, piattaforma streaming numero uno al mondo dedicata al gaming. Pow3r & Stermy saranno gli ospiti della prima puntata rigorosamente in diretta.

10 serate rigorosamente live. Un programma che si ispira all’estetica dei late show americani rivoluzionandone codici e linguaggio. Al centro delle puntate ci saranno infatti i gamer più amati e seguiti d’Italia, i più importanti videogiocatori: le loro storie, le passioni e i successi, e soprattutto le sfide in gameplay all’interno di una cornice divertente e innovativa che fonde narrazione, scenografia e musica dal vivo con le più avanzate e dirette forme di comunicazione digitale.

The Box è uno show di intrattenimento nato e pensato per le nuove generazioni, Millennials e Generazione Z, ma è soprattutto un canale nuovo per raccontare al pubblico un mondo in rapida e globale ascesa.

Dunque non solo un programma per la community appassionata di game – che in Italia nel 2018 ha contato 1 milione di persone che settimanalmente seguono eventi E-Sports ma un format originale, realizzato con qualità televisiva, rivolto a tutte le persone interessate a conoscere più da vicino la storia dei videogiochi, l’attualità ed il futuro di un media immersivo e dei suoi contenuti in costante evoluzione. Il progetto sarà presentato mercoledì 13 febbraio 2019 alle 14.00 alla stampa di settore e ad una platea di studenti dell’Università degli Studi Milano Bicocca.

Un modo per incontrare non solo gli addetti ai lavori e i media ma anche

rappresentanti del pubblico a cui The Box si rivolge e a giovani che potranno essere ispirati dalla storia di Bryan:

“The Box è un nuovo brand che si affaccia su un mercato inesplorato, quello della produzione di format e contenuti d’intrattenimento professionali su Twitch. Costruire un simile show significa inventare un nuovo business, definire nuovi standard, creare nuove opportunità… Significa inventarsi il futuro… Credo che questo sia un bel messaggio, storia e stimolo da presentare ad un pubblico composto per la maggior parte di ragazzi poco più giovani di me…”

I giovani saranno anche i destinatari di un’iniziativa benefica che coinvolgerà i protagonisti e ospiti dello show a favore dei progetti di Save The Children finalizzati alla lotta alla povertà educativa. Sono infatti oltre 1 milione i bambini che non hanno accesso ad attività educative e ricreative per crescere ed inseguire i propri sogni. Le idee e la determinazione di Bryan hanno saputo conquistare la fiducia di un imprenditore di esperienza proveniente da un settore completamente diverso, Emanuele Vai:

“Le piattaforme e il mercato cambiano velocemente. Imprenditori e professionisti del mondo della comunicazione devono mantenere un atteggiamento curioso e coraggioso. Incrociare buon senso e intuizioni, il proprio bagaglio di conoscenze e lo studio dei nuovi linguaggi. Sperimentare, imparare sulla propria pelle, condividere i risultati… In The

Box srl, la start up che ho fondato con Bryan, questo accade grazie a un team eterogeneo costituito da giovani e giovanissimi affiancati da professionisti di grande esperienza che quotidianamente si confrontano”

Il progetto vede la partecipazione ed il sostegno di importanti brand internazionali che hanno creduto nell’idea, riconoscendone il potenziale.

“Siamo felici di poter essere official partner di The Box in questa iniziativa che ci avvicina ulteriormente alle preferenze del nostro pubblico – Claudio Iacozzilli, Director of Purchasing & Planning GameStop – sarà il primo late show su Twitch condotto da Bryan Box, che avremo l’onore di ospitare tutti i giovedì sera anche sulla GameStop Tv che presto diventerà un nuovo punto di riferimento per tutte le novità del settore gaming, per gli appassionati e per gli argomenti come gli esports su cui GameStop intende

investire molto: siamo all’inizio di un percorso che GameStop intraprende con convinzione e che continuerà per il 2019 e gli anni a venire”.

Sponsor & Partner: Predator by Acer, McDonald’s, RedBull, Game Stop

