The Box live giovedì 21 marzo. Ospiti Sharisha, DragonEddy e Herc

The Box è arrivato su Twitch e la community italiana ne parla ogni giorno di più.

Il primo late show al mondo sulla piattaforma di riferimento del pubblico appassionato di game.

Il 14 febbraio 2019 è andata in onda la prima puntata ufficiale di “The Box” con due ospiti d’eccezione, colossi degli eps: Alessandro “Stermy” Avallone e Giorgio “Pow3r” Calandrelli.

La seconda puntata ha visto protagonisti Riae, la più famosa tra le italiane che fanno parte del movimento delle «Suicide Girls» e Prinsipe, professional player e campione europeo di FIFA 17.

Nella terza puntata Kodomo Yuki, una delle streamer italiane più famose e V1ci0us, personaggio storico dell’ Esport italiano, caster e streamer su Twitch.

Nella quarta puntata Giada Robin, la più famosa cosplayer italiana

e Marcus Kron, uno dei più amati youtuber di sempre e da qualche anno anche streamer su Twitch.

La quinta puntata ha visto ospiti Virginia “Kafkanya” Gambatesa, una

delle più creative e versatili streamer di Twitch e Mattia “Attrix” Attrice, uno dei maggiori esponenti di Heartstone in Italia, con la partecipazione di Ivan Grieco conosciuto anche come “Rampage In The Box”.

Uno show, ogni settimana più incalzante, con 6 nuove puntate in programma – fino 18 aprile – ogni giovedì alle 21.30 in diretta streaming sul canale ufficiale www.twitch.tv/bryanbox, condotto da Bryan “Box” Ronzani, volto e voce autorevole del mondo e degli eventi gaming/Esport in Italia, oltre che inviato speciale di Radio 105.

The Box è un progetto editoriale inedito, nato dall’idea di Bryan e prodotto da The Box srl, start up specializzata creazione e sviluppo di format originali e creativi che connettono l’entertainment e le tecnologie, il mondo dei videogiochi, la musica, i millennials e le nuove piattaforme social, come Twitch.

E’ la prima volta in assoluto – non solo in Italia – che Twitch ospita, e diventa partner ufficiale, di un late show pensato per raccontare e approfondire l’universo dei personaggi, streamer, proplayer e YouTuber – più influenti della rete, con un taglio al contempo televisivo e digitale. 10 serate rigorosamente live. Un programma che si ispira all’estetica dei late show americani rivoluzionandone codici e linguaggio.

Al centro delle puntate, ci sono i i gamer più amati e seguiti d’Italia, i più importanti videogiocatori: le loro storie, le passioni e i successi, e soprattutto le sfide in gameplay all’interno di una cornice divertente e innovativa che fonde narrazione, scenografia e musica dal vivo con le più avanzate e dirette forme di comunicazione digitale.

Share and Enjoy