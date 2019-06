TOO TRA TWO: nuovo disco e live per i WALLYS

È in uscita il 30 giugno Too Tra Two, quinto album dei Wallys. band friulana composta da Matteo Canciani (voce, chitarra e grancassa) e Alessio Morettin (basso). Il duo alt-rock presenterà dal vivo il nuovo lavoro proprio domenica 30 giugno dalle ore 21 con un concerto ad hoc alla Festa d’Estate di Colugna (Udine). Il titolo del disco è un gioco di parole in “itanglese”: è il suono onomatopeico di un fill di batteria e al contempo sottolinea la volontà dei Wallys di sentirsi (e suonare come) una band in tutto e per tutto, e non solo un duo. Scritto e registrato quasi interamente nella sala prove dei Wallys, convertita per l’occasione in piccolo home studio, l’album è stato poi finalizzato negli Alarm Studios di Alberto Armellini, il quale ha curato anche missaggio e mastering dei lavori precedenti. L’uscita del disco è stata anticipata dalla pubblicazione del video de I superpoteri, “un quadretto tutto colorato per la canzone più scura dell’album”. Il video, disponibile da qualche giorno su youtube, è stato ideato e realizzato in casa Wallys con la particolare tecnica di animazione dello stop-motion. “Nella composizione di Too Tra Two – raccontano – ci siamo ispirati ad un graffito su un palazzo di Williamsburg (New York), che ritrae un melting pot di tante facce diverse e che poi è diventato anche l’immagine di copertina. L’album è infatti l’incastro di 16 storie e istantanee in formato canzone: 16 mattoncini molto diversi tra loro che formano un muro bello solido, però”!



ASCOLTO di TOO TRA TWO (dal 1° luglio) su Spotify https://open.spotify.com/artist/4eG4iB0bZPGg3oqw0KRn0Z

TRACKLIST di TOO TRA TWO 1. Sassi 2. Il requiem delle farfalle 3. Un battibaleno 4. In punta di piedi 5. Wolverine 6. I superpoteri 7. In pancia alla balena 8. Philippe Petit 9. Sotto l’albero 10. Lana merinos 11. La fine 12. Signori 13. Houdini 14. Bubusettete 15. La luna in cento 16. Too tra two

CREDITS di TOO TRA TWO I Wallys sono: Matteo Canciani e Alessio Morettin. Prodotto dai WaLLyS. Testi e musiche: Matteo Canciani. Arrangiamenti: Matteo Canciani e Alessio Morettin.

Batterie/chitarre/tastiere registrate presso gli Striped studios di Chiopris Viscone da Matteo Canciani e Alessio Morettin. Voci e bassi registrati presso gli Alarm studios di Udine da Alberto Armellini. Mix e master: Alberto Armellini. Tastiere e cori addizionali: Angelica Lubian. L’album è stato registrato tra aprile 2018 e marzo 2019. Progetto grafico: Matteo Canciani e Alessio Morettin. Realizzazione grafica: Alessio Morettin. Immagine di copertina: foto scattata sulla settima strada di Williamsburg, N.Y. / street art di artista sconosciuto.

BIO dei WALLYS I WaLLys sono una band di due persone e vestono a righe. Scrivono canzoni elettroacustiche e le suonano con il minimo indispensabile. Voce, grancassa, chitarra acustica, distorsore e basso. Ai WaLLyS piacciono il brit-pop, il garage-rock e il cantautorato all’italiana. Dal 2008 hanno pubblicato 5 album (Contra – L’acquario – 9 gocce per Henry – Gioiaviolenta – Too Tra Two) e 2 raccolte (Raccolta differenziata – A lasciar perdere non vince nessuno). L’attuale formazione in duo del progetto (Matteo Canciani alla voce, chitarra acustica e grancassa e Alessio Morettin al basso) si consolida nel 2016.

Alla base del progetto la voglia di comunicare attraverso un repertorio costituito esclusivamente da brani originali in italiano con un tipico suono alt-rock di matrice anglofona, riconoscibile in uno stile propriamente WaLLyS.

