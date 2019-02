Torino-Udinese 1-0 De Paul sbaglia un rigore; var annulla gol a okaka, notte fonda -le PAGELLE

L’Udinese di Nicola dopo il pari interno con la Fiorentina cerca punti salvezza a casa del Toro. Behrami out così De Paul si accomoda a controcampo con Pussetto e Okaka in attacco. L’Udinese parte in sordina ma rischia il vantaggio con Pussetto che ruba una palla in ara avversaria ma non riesce a trasformare. Il toro risponde con un colpo di testa di Belotti, lasciato solo, splendidamente deviato da Musso. Il vantaggio granata arriva da una palla persa da De Paul: il cross di Ansaldi viene deviato da Ola Aina che taglia dall’esterno bruciando D’Alessandro e Nuytinck. Secondo tempo con il Torino in monologo: Nicola al 60esimo rinuncia a Fofana per Ingelsson e a Pussetto per Lasagna. Al 72 piove un rigore ma De Paul sbaglia clamorosamente dal rigore. Al 90esimo gol annullato al var. Nel recupero incredibile traversa di De Paul

MUSSO 7 parata miracolosa sul colpo di testa di Belotti a colpo sicuro

DE MAIO 4,5 non riesce a tenere Belotti. Nel finale l’wspulsione

EKONG 6 il migliore là dietro

NUYTINCK 5 si perde ola aina jn occasione del gol

LARSEN 6 molto propositivo nel primo tempo molto remissivo nella ripresa

FOFANA 5 solite imprecisioni

MANDRAGORA 5,5 non convince

DE PAUL 4,5 evanescente in attacco e dannoso in difesa. Pesantissimo l’errore dal dischetto

D’ALESSANDRO 5,5 sfasato, sbaglia le diagonali

PUSSETTO 6,5 giocatore che fa di tutto

OKAKA 5,5 più dj lotta che di governo

