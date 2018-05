Tour in carrozza d’epoca. Domenica 27 maggio alla scoperta delle dimore storiche del FVG

Domenica 27 maggio 2018 ritorna anche in Friuli Venezia Giulia il tradizionale appuntamento organizzato dall’ADSI, durante il quale numerose Ville private apriranno le loro porte ai turisti e alla gente del luogo. Quest’anno Alpsndown organizza escursioni in carrozza d’epoca trainata da cavalli nell’agro aquileiese presso Villa Pace, Villa Iachia e Villa Elodia, per scoprirne giardini e zone limitrofe.

L’ultima domenica di maggio in tutto il Friuli Venezia Giulia si terrà la nona edizione della Giornata Nazionale dell’ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), tradizionale appuntamento che vede l’apertura gratuita di 300 dimore storiche private sparse sul territorio italiano per consentirne la visita ai turisti e alla gente del luogo.

Per l’occasione Alpsndown, in collaborazione con i proprietari di tre Ville dell’agro aquileiese, organizza tour in carrozza d’epoca trainata da cavalli per scoprire i curati giardini e le aree limitrofe. Un tuffo nel passato a bordo di un mezzo di trasporto appartenente alle antiche tradizioni per unire l’architettura e la storia al paesaggio circostante.

Le Ville in cui sarà possibile provare l’esperienza sono:

• Villa Iachia – edificata nel XVIII secolo è un’ex azienda agricola situata a Ruda e appartenente alla famiglia da sette generazioni. Oggi la dimora è utilizzata come struttura ricettiva e location per eventi. Una delle sue particolarità è Il giardino di 14 ettari, considerato il parco privato più grande della Regione, dove flora e fauna si manifestano nelle loro più spiccate diversità;

• Villa Pace – risalente ai secoli XVII-XVIII e tuttora abitata dalla famiglia Pace, si trova tra Aquileia e Palmanova. Circondata da un luminoso giardino e molto curata negli interni, è inserita nel tranquillo paese di Tapogliano e immersa in un suggestivo paesaggio rurale;

• Villa Elodia – villa veneta risalente al XVII secolo, è caratterizzata da un ampio salone centrale in cui è collocata una statua in marmo proveniente dalla bottega di Canova. Situata al centro del paese di Trivignano Udinese, anche questa dimora storica può vantare un ampio giardino con laghetto centrale in cui si specchia l’edificio.

La durata del tour in carrozza sarà di circa 15 minuti. Ogni carrozza può ospitare fino a un massimo di 6 persone e il costo è di 5 euro a persona (I bambini di età inferiore ai 5 anni salgono gratuitamente). È necessaria la prenotazione anticipata al numero 389-6514885 o via mail all’indirizzo info@alpsndown.com specificando l’orario preferito (ogni quarto d’ora dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00).

Share and Enjoy