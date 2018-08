Traffico da bollino nero per 3-4-5 agosto 2018

Week end bollente, quello in arrivo, e non soltanto per le elevate temperature. Il traffico atteso per venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 agosto è da bollino nero.

Indispensabile informarsi prima di partire per programmare meglio il viaggio. 800.99.60.99 il numero verde; InfoViaggiando la app; www.infoviaggiando.it il sito

Sole e caldo favoriscono, come sempre, gli spostamenti e le spiagge, in particolar modo, saranno prese d’assalto. I transiti – sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete – saranno quindi molto elevati già da domani, venerdì 3 agosto, giornata in cui è previsto bollino nero e, per questo motivo, i mezzi pesanti non potranno transitare dalle 14,00 alle 22,00. Il traffico sarà critico soprattutto lungo l’autostrada A4 Venezia – Trieste e sulla A57 Tangenziale di Mestre. In A4, direzione Trieste, il traffico sarà intenso, con possibili rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert, che si verificheranno anche di sera, momento in cui il traffico si farà ancora più critico. In direzione Venezia, invece, il traffico sarà intenso sia al mattino che al pomeriggio. Anche la A57, in direzione Trieste, sarà interessata da un elevato numero di transiti, che si intensificherà nelle ore serali.

Bollino nero anche per la giornata di sabato 4 agosto: lo stop ai mezzi pesanti sarà in vigore dalle 8,00 alle 22,00. Sarà la A4 in direzione Trieste, la carreggiata più sotto pressione, con possibili incolonnamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli che portano alle località balneari. In direzione Venezia, invece, flussi sostenuti ma più fluidi, anche se non sono escluse code in prossimità dei caselli che portano alle località di mare. Lungo la A23 Palmanova – Tarvisio, dove transitano soprattutto i turisti in arrivo da oltre confine, transiti sopra la media e quindi possibili code

in direzione Palmanova in particolare all’altezza del nodo. I flussi di veicoli saranno intensi sia al mattino che al pomeriggio. In direzione Tarvisio, invece, non sono previste criticità di rilievo. A57, infine, a forte intensità di traffico in direzione Trieste.

Domenica 5 agosto – giornata da bollino rosso – ai mezzi pesanti sarà imposto il divieto di transito dalle 7,00 alle 22,00. Il traffico sarà intenso in A4, in entrambe le direzioni, con possibili congestioni in uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli cosiddetti “balneari”. Traffico sostenuto anche in A57.

