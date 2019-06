Travel blogger: da Udine a Capo Nord

Un viaggio di 10.000 km alla scoperta della Scandinavia arrivando fino a Capo Nord dopo aver attraversato sette nazioni in venti giorni. In questo viaggio, la nostra Auto, è stato il “luogo privilegiato” per ammirare qualcosa di unico. Perché da queste parti, anche le strade (Atlantica, dei Troll, delle Aquile, l’Hardangervidda) e i fiordi (Nærøyfjord, il Sognefjord, il Geirangerfjord) danno spettacolo lasciandoti a bocca aperta per la bellezza dei paesaggi o per i prodigi ingegneristici dell’uomo. Lungo il percorso, abbiamo visto la bellezza incontaminata della Hoga Kunsten. Ci siamo fermati, per qualche giorno, nella Lapponia finlandese alla scoperta della cultura Sami. Rientrando da North Cap, abbiamo visto le balene alle Isole Vesteralen e siamo rimasti sorpresi dalla bellezza delle isole Lofoten. Nel corso del viaggio, abbiamo visitato il villaggio di Santa Claus sul Circolo Polare, ma anche passeggiato “senza meta” tra: le casette colorate della Gammelstad di Lulea, le viuzze del Bryggen o tra i resti del sito Unesco di Alta. Questo e altro ancora, forse, rimane di quel viaggio da favola che abbiamo fatto e vorremo chiamare “semplicemente e ostinatamente North Cap!”.

*** I VIAGGIATORI ***

Matteo Temporini

Udinese, laureato in Informatica, esperto di Information Technology, imprenditore e insegnante. Amante della tecnologia, della fotografia, della musica e dell’arte, viaggia da sempre, il più possibile al di fuori dalle rotte turistiche. Non ama pianificare troppo i viaggi, ma preferisce perdersi in luoghi ancora sconosciuti.

Marco Cadelli

Triestino, laureato in Economia e commercio, lavora come Territory Account Manager per il Nord Est per una multinazionale americana dell’Information Tecnology. In passato fatto una significativa esperienza di volontariato in una fondazione per “i bambini vittime della guerra”. Ama i viaggi itineranti, autogestiti, all’insegna della libertà e della natura. Non disdegna quelli lunghi sulle strade del mondo. Se può evita le destinazioni spiccatamente turistiche o di massa. Ma alla fine torna sempre a Duino, tra “Mare e Carso”, dove vive e gli piace riposarsi.

Giovedì 20 giugno ore 18.30 <

ConVersando di Viaggi

Sezione RACCONTI DI VIAGGIO

** 10.000 Km dal Friuli a Capo Nord ***

presso Osteria La CiacaradeVia S. Francesco 6, 33100 Udine

*

Share and Enjoy