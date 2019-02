Trieste: a Muggia il carnevale 2019 – programma

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO

Ore 15.45-16.45 Piazza Marconi

Intrattenimento per bambini ed adulti con giochi, balli ed altro a cura di Gaia Eventi.

Ore 17:00 Piazza Marconi

Apertura delle manifestazioni del

66° Carnevale Muggesano

presenta Claudio Piuca in arte Zio Claudio.

BALLO DELLA VERDURA con i componenti delle Compagnie del Carnevale Muggesano

Accompagnamento musicale de i FRAIERI

Grande festa in onore di Re Carnevale – in arte Dario Macor – consegna chiavi da parte del Sindaco di Muggia Laura Marzi – passaggio corona madrina da Daniela Pobega a Debora Maier

Dalle ore 18.30 Bande a ruota libera

suona la Filarmonica di Santa Barbara

Ore 20:00 : Piazze e calli Muggesane – Aperitivo in maschera con i locali di Muggia

VENERDÌ 1 MARZO

Ore 10.00 – 12.00 Piazza Marconi

Scuole in piazza – Intrattenimento per bambini ed adulti con giochi, balli ed altro a cura di Gaia Eventi – Banda Ongia

Ore 16.00 – 18.00 Intrattenimento per bambini ed adulti con giochi, balli ed altro a cura di Gaia Eventi.

Ore 18:00 Calli e piazze di Muggia

Banda Ongia a ruota libera

Ore 20:00 : Piazze e calli Muggesane – Aperitivo in maschera con i locali di Muggia

SABATO 2 MARZO

Ore 10.00 – 12.00 Piazza Marconi

Intrattenimento per bambini ed adulti con giochi, balli ed altro a cura di Gaia Eventi.

Ore 16.00 – 18.00 Piazza Marconi

Il carnevale dei bambini – Intrattenimento per bambini ed adulti con giochi, balli ed altro a cura di Gaia Eventi.

Ore 20:00 : Piazze e calli Muggesane – Aperitivo in maschera con i locali di Muggia

DOMENICA 3 MARZO

Ore 10:30 Piazza Marconi

Visita guidata gratuita al centro storico di Muggia con guida turistica :per info e prenotazioni chiamare lo 0403360404 o inviare una mail a : sabrina.galantin@comunedimuggia.ts.it

Ore 13:00

via Forti, via D’annunzio, via Roma, piazza della Repubblica, Largo Caduti della Libertà, via Battisti, Lido

66° GRANDE CORSO MASCHERATO

Sfilata di carri allegorici e oltre 2000 maschere presentata dalle Compagnie del Carnevale Muggesano. Presente la Madrina 2019 Debora Maier e Re carnevale Dario Macor

Diretta streaming della sfilata su carnevaldemuja.com con il supporto tecnico di Antonio Giacomin

Ore 18:30 Piazza Marconi

Premiazioni delle compagnie partecipanti alla sfilata

Ore 19:00 Calli e piazze di Muggia : Bande a ruota libera

Ore 20:00 : Piazze e calli Muggesane – Aperitivo in maschera con i locali di Muggia

LUNEDÌ 4 MARZO

Ore 10.00 – 12.00 Piazza Marconi

Intrattenimento per bambini ed adulti con giochi, balli ed altro a cura di Gaia Eventi.

Compagnie

“A ovi” – Antica questua di gruppi mascherati nelle case e nelle trattorie del centro storico e dintorni di Muggia

Ore 17.00 Piazza Marconi

Megafrittata curata dalla Gastronomia “Il Cuoco” e offerta da altri commercianti muggesani – con le Compagnie del Carnevale Muggesano.

Ore 20:00 : Piazze e calli Muggesane – Aperitivo in maschera con i locali di Muggia

MARTEDI’ 5 MARZO

Ore 10.00 – 12.00 Piazza Marconi

Intrattenimento per bambini ed adulti con giochi, balli ed altro a cura di Gaia Eventi.

Ore 16:30 via D’Annunzio, via Roma, Piazza della Repubblica, via Battisti, via Dante

Sfilata senza carri delle maschere partecipanti della sfilata domenicale che confluiranno in Piazza Marconi per la Consegna dei trofei del carnevale e premiazioni delle maschere e gruppi che si sono esibiti durante il corso mascherato.

Ritrovo ore 16

Ore 20:00 : Piazze e calli Muggesane – Aperitivo in maschera con i locali di Muggia

MERCOLEDÌ 6 MARZO

Ore 16:30 Piazza Marconi

Veglia funebre delle vedove inconsolabili a cura delle compagnie carnevalesche Mandrioi e Ongia

Ore 19.00 Santa Barbara

Cerimonia di chiusura del 66° Carnevale Muggesano nella sede di Santa Barbara

IN CASO DI MALTEMPO LA SFILATA DEI CARRI DELLE COMPAGNIE AVRA’ LUOGO LA DOMENICA SUCCESSIVA AL CARNEVALE

VI ASPETTIAMO TUTTI AL COPERTO AL PALA CARNEVALE PER FESTEGGIARE INSIEME CON BUONA MUSICA, BALLI E SFILATE IN MASCHERA

