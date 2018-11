Trieste: tatoo Expo al via – 16/18 novembre 2018

Inaugurato al Salone degli Incanti di Trieste, l’11° International Trieste Tattoo Expo, la kermesse internazionale con oltre 200 tatuatori giunti in città da tutto il mondo . Coda di persone fuori dall’ingresso prima dell’apertura ufficiale alle 16. Tanti gli appassionati pronti a farsi tatuare nella tre giorni di kermesse, che si chiuderà domenica sera, molte anche le persone che semplicemente vogliono scoprire artisti e curiosità di un settore in costante crescita negli ultimi anni. Oltre alle postazioni dei tatuatori, spazio a stand di piercing, abbigliamento, gadget e altri prodotti, un palco che ospiterà show dal vivo tra danza, musica, body painting e arti circensi. Novità dell’edizione 2018 l’area street food esterna, allestita davanti all’entrata principale del Salone degli Incanti. Attesi come sempre i contest, le gare tra tatuatori, che si svolgeranno ogni giorno.

Il programma di Trieste Tattoo Expo 2018

V E N E R D I 1 6

O R E 1 6 : 0 0 A P E R T U R A A L P U B B L I C O

O R E 1 7 : 3 0 B O D Y P A I N T I N G P E R F O R M A N C E

O R E 1 8 : 3 0 A P E R T U R A I S C R I Z I O N I T A T T O O C O N T E S T

C A T E G O R I E : B E S T O F F R I D A Y

O R E 1 9 : 00 I N I Z I O T A T T O O C O N T E S T

O R E 2 2 : 3 0 C H I U S U R A

S A B A T O 1 7

O R E 1 1 : 3 0 A P E R T U R A A L P U B B L I C O

O R E 1 3 : 3 0 D J S E T C O N A N D R E A R O C K F R O M V I R G I N R A D I O

O R E 1 5 : 0 0 ART FUSION FIRST PART (CON GIULIO MASIERI E GABRIELE BONATO)

O R E 1 5 : 3 0 B O D Y P A I N T I N G P E R F O R M A N C E CON MASSSO)

O R E 1 6 : 0 0 A P E R T U R A I S C R I Z I O N I C O N T E S T C A T E G O R I E : B E S T B L A C K W O R K (O R N A M E N T A L-T R I B A L) E B E S T C O L O R

O R E 1 6 : 10 D U O MA’MÈ CIRCUS

O R E 1 7 : 00 P E R C U S S I O N I E D A N Z E A F R I C A N E (GIANNI LAUVERGNAC & DOUNDOUM DANCE ENSEMBLE)

O R E 1 7 : 3 0 C O N T E S T E P R E M I A Z I O N I

O R E 1 8 : 3 0 ALISTER DANCE ALL-STAR ( CALIFORNIA PALESTRE TRIESTE)

O R E 1 9 : 0 0 A P E R T U R A I S C R I Z I O N I C O N T E S T C A T E G O R I A : B E S T O F S A T U R D A Y

O R E 1 9 : 10 DUO MA’MÈ CIRCUS

O R E 2 0 : 0 0 C O N T E S T E P R E M I A Z I O N I

O R E 2 2 : 3 0 C H I U S U R A

D O M E N I C A 1 8

O R E 1 0 : 0 0 RIUNIONE ASSOCIAZIONE TATUATORI FVG

O R E 1 1 : 3 0 A P E R T U R A A L P U B B L I C O

O R E 1 2 : 0 0 D J S E T C O N A N D R E A R O C K F R O M V I R G I N R A D I O

O R E 1 5 : 0 0 B O D Y P A I N T I N G P E R F O R M A N C E

O R E 1 5 : 4 5 DUO MA’MÈ CIRCUS

O R E 1 6 : 0 0 A P E R T U R A I S C R I Z I O N I C O N T E S T C A T E G O R I E : B E S T R E A L I S T I C E B E S T B L A C K A N D G R A Y

O R E 1 7 : 0 0 P E R C U S S I O N I E D A N Z E A F R I C A N E (GIANNI LAUVERGNAC & DOUNDOUM DANCE ENSEMBLE)

O R E 1 7 : 3 0 C O N T E S T E P R E M I A Z I O N I

O R E 1 8 : 3 0 ALISTER DANCE ALL-STAR ( CALIFORNIA PALESTRE TRIESTE)

O R E 1 9 : 0 0 A P E R T U R A I S C R I Z I O N I C O N T E S T C A T E G O R I E : BEST TRADITIONAL E B E S T O F T H E S H O W

O R E 1 9 : 1 0 DUO MA’MÈ CIRCUS

O R E 2 0 : 0 0 C O N T E S T E P R E M I A Z I O N I

O R E 2 2 : 0 0 C H I U S U R A

