Udine: a Bertiolo inizia la sagra del vino – 16/31 marzo 2019

La festa del vino di Bertiolo è un evento tradizionale del luogo che si svolge annualmente nel mese di marzo a cavallo della festa di San Giuseppe.

Nata nel 1950 si é sviluppata apportando opportuni adeguamenti allo stile ed alle esigenze del pubblico. Caratteristica peculiare fin dalla nascita è stata, e lo è ancora oggi, l’allestimento dei tipici chioschi per la mescita del vino e dei prodotti agro-alimentari locali lungo le vie del paese.

sabato 16 marzo

? ore 18.00 Presso l’Enoteca,

cerimonia d’inaugurazione della 70a Festa del Vino con saluto agli intervenuti. Premiazioni delle aziende vitivinicole presenti alla

Mostra Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl”, consegna del premio al

vincitore assoluto dell’edizione

Assegnazione del premio “Vini DOC per un friulano DOC”

a Glauco Venier, pianista e compositore Jazz. Taglio del

nastro al suono dell’Associazione Culturale Musicale di Bertiolo

Filarmonica La Prime Lûs 1812.

?

ore 21.00 Sul palco,

direttamente dallo Zoo di Radio 105 Wender Dj (in caso di pioggia

lo spettacolo si terrà al coperto).

domenica 17 marzo

dalle ore 8.00 Lungo le vie di Bertiolo, mercato hobby e

artigianato e “Commercianti in Erba” mercatino dei bambini.

Banchetto dimostrativo Gruppo cammino spontaneo di Bertiolo.

Mercatino dello scambio e dell’usato di libri “Scambiamoci

le storie” in collaborazione con Ragazzi si cresce. Spettacolo teatrale itinerante “Riciclare è bello”.

? dalle ore 9.30 Lungo le vie del paese, 10° Piaggio Incontro “Insetti del Vino” con iscrizione al vespa giro per il Medio Friuli.

? dalle ore 10.00 Area auditorium, “Sport Insieme” tutto il giorno tennis e calcio 1 vs 1. In contemporanea, torneo minitennis per categorie 9-11-13 a cura del T.C. Bertiolo

? ore 11.00 “Il Pane per la vita” in collaborazione con i fornai di Bertiolo e il Cefap di Codroipo: assaggi offerti dai Pancôrs di Bertiûl, il ricavato sarà devoluto in beneficienza all’A.I.R.C.

? ore 11.30 Inaugurazione della mostra di Giulio Piccini

“La forma del pensiero”, rassegna di opere grafiche, bozzetti e sculture.

? dalle ore 12.00 Sul palco, Dj Enrico.

? ore 14.30 Presso la palestra comunale di Bertiolo, 9° trofeo

“Bertiolo città del vino”, torneo di scacchi individuale semilampo da

15 minuti per adulti organizzato dallo Scacchi Club di Rivignano.

? dalle ore 14.30 alle 16.30 Area auditorium, percorsi guidati a cavallo per bambini a cura dell’ass. Friulana Amici del Cavallo

? dalle ore 15.00 alle 17.00

Area palco, animazione per bambini: trucca bimbi, sculture di palloncini, laboratori manuali e tanti giochi a cura dei gruppi giovani del progetto di aggregazione Ragazzi si cresce, Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito distrettuale di Codroipo.

? dalle ore 15.00 Sul palco,

Gran Varietà Cabaret-MusicaMagia con Galax e il Mago Gasp.

? dalle ore 16.00 Area palco, esibizione di scuole danza a cura della A.S.D. Zoe Dance di Bertiolo (in caso di pioggia lo spettacolo si terrà in auditorium).

? dalle ore 18.00 Sul palco Dj Enrico.



lunedì 18 marzo

? ore 14.30 Presso l’Enoteca, degustazione guidata con gli allievi dell’I.T.A.S. di Cividale.

martedì 19 marzo

? ore 20.45 Presso l’Enoteca serata di presentazione dell’azienda vincitrice della 35a Mostra Concorso Vini “Bertiul tal Friul” 2018.

giovedì 21 marzo

? ore 20.45 Presso Enoteca, serata di degustazione guidata di olii “Viaggio nel mond dell’extravergine di qualità” a cura dell’associazione produttori di olii extravergine d’oliv del Friuli Collinare, relatore Emanuele Battista.

sabato 23 marzo

? ore 15.30 13° Trofeo “Festa del Vino”, 1a prova della 38a Coppa Friuli”: gara di corsa su strada organizzata dalla Società F.I.D.A.L. Amatori e Masters di Udine, dalla Pro Loco di Bertiolo e della Libertas di Udine.

? ore 18.00 Apertura dei chioschi caratteristici e dell’Enoteca.

? ore 18.00 Presso la palestra comunale, torneo calcio balilla all’italiana, tutti contro tutti organizzato in collaborazione con “C.B.F.V.G”.

? ore 21.00 Sul palco, in collaborazione con il Vasco Fan Club ZPF-Bertiolo “Rock star tribute band”. Ospiti Alberto Rocchetti e Diego Spagnoli,

direttamente dal palco di Vasco Rossi (in caso di pioggia il concerto si terrà al coperto in zona auditorium).



domenica 24 marzo

? ore 8.00 Lungo le vie d Bertiolo, 34a edizione del Mercato di San Giuseppe, piazza della chiesa, gazebi informativi: A.D.O. sez. Bertiolo, A.F.D.S. sez. Bertiolo, Virco, Sterpo e Pozzecco, A.D.M.O. sez. Bertiolo, Club Lûs Vive, un fiore per il Brasile.

? ore 8.00 Inizio gara di pesca sportiva “Gara dell’Amicizia 2019” organizzata dalla S.P.S.B. Murena di Bertiolo.

? dalle ore 10.00 Presso la palestra comunale di Bertiolo, esibizione mini-atleti organizzato da Centro Minibasket Bertiûl.

? dalle ore 10.00 Presso la sede associazioni, in collaborazione con l’istituto CEFAP di Codroipo, concorso “Il dolce per la vita”. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’A.I.R.C. Area auditorium, “Sport Insieme”: tutto il giorno Tennis e Calcio 1 vs 1. In contemporanea, torneo minitennis libero a tutti a cura del T.C. Bertiolo.

? dalle ore 10.30 Spazio fronte chiesa, inizio raduno auto a cura di Angry Eagles di Motta di Livenza e Crazy Gang.

? ore 11.00 Partenza giro auto americane.

? ore 12.00 Sul palco, premiazioni del concorso “Dolci tipici”.

? ore 12.30 Sul palco, premiazioni della gara di pesca sportiva “Gara dell’Amicizia 2019”, organizzata dalla S.P.S.B. Murena di Bertiolo.

? dalle ore 13.00 Sul palco, cabaret con il mago Deda.

? dalle ore 15.00 Sul palco, esibizione di karate tradizionale e autodifesa da parte dell A.S.D. Shin Dojo Friuli di Bertiolo.

? dalle ore 16.00 Sul palco, cabaret con Sdrindule e Sdrindi band live.

? ore 17.30 Presso auditorium, i ragazzi del gruppo senior del dipartimento di teatro della scuola di musica città di Codroipopresentano lo spettacolo teatrale“Salvo complicazioni, morirò”, regia di Monica Aguzzi. In collaborazione con l’ass. culturale Clâr di Lune di Bertiolo.

? dalle ore 18.00 Sul palco, intrattenimento musicale con la Loco and Friends band

martedì 26 marzo

? ore 20.45 Presso l’Enoteca, ospite il prosciuttificio Wolf di Sauris che proporrà una degustazione di prosciutti abbinati ai vini della Mostra Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl” e al pane del panificio Fabris

di Bertiolo.

venerdì 29 marzo

? ore 20.45 Presso l’Enoteca, ospite la Pro Loco Valtramontina che proporrà una serata di degustazione della pitina abbinata ai vini della Mostra Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl”.

sabato 30 marzo

? ore 14.00 Apertura dei chioschi caratteristici e dell’Enoteca.

? ore14.00 Area auditorium, apertura chioschi. 21° Motoraduno Nazionale

“Cantine e motori” e prima edizione del BBQ contest, gara di barbecue FVGrillers Barbecue, a cura del Club Eagles Team.

? ore 21.00 Sul palco, concerto dance con gli Hot Shot.

? dalle ore 21.00 Area auditorium, serata disco dance animata dai Dj di Radio Company, a cura del club Eagles Team.

domenica 31 marzo

Lungo le vie di Bertiolo mercato hobby e artigianato a tema “Motori”.

? ore 9.00 Area auditorium, apertura iscrizioni al 21° Motoraduno Nazionale “Cantine e Motori” a cura del Club Eagles Team.

