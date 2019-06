Udine: a Buttrio la 87^ edizione della fiera dei vini – PROGRAMMA – 6/9 giugno 2019

La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio (UD) è la più antica manifestazione enoica italiana, giunta alla 87ª edizione.

Si terrà dal 6 al 9 giugno 2019 nella splendida cornice di Villa di Toppo-Florio e del suo parco.

Cogliete l’opportunità di riscoprire le antiche tradizioni del territorio e riassaporare i migliori prodotti enoici del Friuli Venezia Giulia e di tutta la penisola italiana.

gio 6 giugno

19.30 Spettacolo di circo contemporaneo: debutto della Compagnia “Teenager”

e della Compagnia “Performer all’InCirca” del Circo All’InCirca

20.30 Camminata non competitiva “con le lucciole tra i vigneti” a cura di

ASD Podismo Buttrio e Maratona Città del Vino

21.00 Concerto dei 5 Uomini sulla cassa del morto

ven 7 giugno

18.30 INAUGURAZIONE 87^ Fiera Regionale dei Vini di Buttrio.

Sala polifunzionale, secondo piano, Villa di Toppo-Florio

20.00 Spettacolo circo contemporaneo: “Va Pian e Fa Presto”

della Compagnia “Viso & Rachel”

20.00 Visita al Museo della Civiltà del Vino a cura di “Una Gita in Villa”

21.00 Visita notturna al Parco archeobotanico a cura di “Una Gita in Villa”

21.00 Concerto dei Freevoices

sab 8 giu

9.30 Convegno “Comunicare con Instagram: tecniche e metodi per realizzare Stories efficaci”

11.00 Laboratorio: “I volti dell’Aglianico lungo l’Appennino campano”

a cura di Vinibuoni d’Italia. Relatore: Mario Busso ed il coordinatore

della Regione Campania Sig. Pasquale Carlo.

Vini: Fontanavecchia – Aglianico del Taburno Riserva Docg Vigne

Cataratte 2011; Mier Vini – Taurasi Riserva Docg Don Ciriaco 2011;

Albamarina – Paestum Igt Aglianico Futos 2015

11.30 Laboratori e degustazioni: Sapori del Nostro Territorio a cura di Despar con lo chef italo_sloveno Igor Peresson e lo chef sloveno Sinigoj Matjaz

11.30 Convegno “Viticoltura sostenibile FVG: la sostenibilità del comparto

vitivinicolo friulano”

15.00 Spettacolo di circo contemporaneo: “Oltre il limite” – performance a cura degli allievi della Scuola di Circo del Circo All’InCirca (4/5 anni e 8/11 anni)

15.30 La merenda per il picnic (attività per bambini)

16.00 Visita al Parco archeobotanico a cura di “Una Gita in Villa”

16.30 Laboratorio: “Il Pinot Grigio: un grande vitigno e le sue sfumature”

a cura di Assoenologi – Relatore: dott. Luca Belluzzo

Vini: Santa Margherita Doc Valdadige 2018; Petrucco Doc FCO 2018 –

Cantina Produttori di Cormons Doc Collio 2018; Ferlat Ramato IGT 2018

16.30 Laboratorio per bambini: Scopriamo il bonsai

17.00 Visita al Museo della Civiltà del Vino a cura di “Una Gita in Villa”

17.00 Spettacolo di circo contemporaneo: “Oltre il limite” – performance a cura degli allievi della Scuola di Circo del Circo All’InCirca (3 anni e 6/7 anni)

17.30 Letture per Bambini: “l’ora del racconto” a cura della Compagnia dei

Libri della Biblioteca Comunale di Buttrio – presso il Lapidarium

17.30 Laboratori e degustazioni: “Sapori del Nostro Territorio” a cura di

Despar con lo chef italo_sloveno Igor Peresson e lo chef sloveno

Sinigoj Matjaz

18.00 Concerto SOSBandUdine

18.30 Laboratorio per bambini: “Zoo di pietra, zoo di carta” a cura di “Una Gita in Villa”

19.00 Laboratorio: “Barolo: il terroir e quattro prestigiosi cru del re dei vini” a cura di Vinibuoni d’Italia – Relatore: Mario Busso

Vini: Rocche Costamagna – Barolo Docg Rocche dell’Annunziata 2014;

Sordo Giovanni – Barolo Rocche di Castiglione 2014;Batasiolo – Barolo

Docg Bussia Vigneto Bofani 2014; Borgogno F.lli Serio & Battista – Barolo

Cannubi 2014;

20.00 Spettacolo di circo contemporaneo: “Una Parola Che Manca”

compagnia del Circo all’InCirca

21.00 Visita notturna al Parco archeobotanico a cura di “Una Gita in Villa”

21.00 Concerto “I Galao”

dom 9 giu

8.30 Manifestazione Cicloturistica a cura di GS Ciclismo Buttrio

9.00 Spettacolo di circo contemporaneo: “Oltre il limite” – performance a

cura degli allievi della Scuola di Circo del Circo All’InCirca (4/11 anni)

11.00 Laboratorio: “Sauvignon d’Italia e del mondo. Ma il miglior Sauvignon d’Italia parla friulano”. Relatore: Michele Biscardi – F.I.S. Fondazione Italiana Sommelier

Vini: Pitars Braida Santa Cecilia 2018 – California Robert Mondavi 2016 –

Nuova Zelanda (Marlborought) Saint Clair 2018 – Francia (Loira) Pascal

Jolivet 2017

11.30 Laboratori e degustazioni: “Sapori del Nostro Territorio” a cura di Despar con lo chef italo_sloveno Igor Peresson e lo chef sloveno Sinigoj Matjaz

15.00 Spettacolo di circo contemporaneo: “Oltre il limite” – performance a

cura degli allievi della Scuola di Circo del Circo All’InCirca (6/12 anni)

15.30 Gnocchi con farina di mais made in Buri (attività per bambini)

16.00 Visita al Parco archeobotanico a cura di “Una Gita in Villa”

16.30 Laboratorio: “Tazzelenghe… un vitigno friulano di razza” a cura di

Vinibuoni d’Italia e dei Produttori di Buttrio. Relatore: Stefano Cosma

Vini: Casella – Tazzelenghe 2015 DOC Friuli Colli orientali; Jacuss –

Tazzelenghe 2014 DOC Friuli Colli Orientali; Az. Agr Danieli – Tazzelenghe

IGT Delle Venezie; La Viarte – Tazzelenghe 2015 DOC Friuli Colli Orientali;

Tenuta Beltrame – Tazzelenghe 2015 IGT Delle Venezia; Le due Torri –

Tazzelenghe 2013 IGT Trevenezie; Conte d’Attimis-Maniago – Tazzelenghe

2012 DOC Friuli Colli Orientali

17.00 Visita al Museo della Civiltà del Vino a cura di “Una Gita in Villa”

17.00 Spettacolo di circo contemporaneo: “Oltre il limite” – performance a cura degli allievi della Scuola di Circo del Circo All’InCirca (4/5 anni e teenager)

17.30 Laboratori e degustazioni: “Sapori del Nostro Territorio” a cura di Despar con lo chef italo_sloveno Igor Peresson e lo chef sloveno Sinigoj Matjaz

17.30 Letture per Bambini: “l’ora del racconto” a cura della Compagnia dei

Libri della Biblioteca Comunale di Buttrio – presso il Lapidarium

18.00 Concerto 4B Acoustic Trio

18.30 Attività per bambini: Passeggiando per il bosco con laboratorio

“un frutto tira l’altro”, a cura di “Una Gita in Villa”

19.00 Laboratorio: Miani e l’interpretazione dei vitigni autoctoni friulani a

cura di Vinibuoni d’Italia – Relatore: Vinibuoni D’Italia e il rappresentante

della Cantina Miani

Vini: Ribolla Gialla 2017 – Friulano 2017 – Malvasia 2017;

19.30 Visita al Lapidarium a cura di “Una Gita in Villa”

20.00 Spettacolo di circo contemporaneo: “Cabaret Plausibile”

a cura degli istruttori del Circo All’InCirca

21.00 Cabar@ – spettacolo di e con Catine e Claudio Moretti

23.00 Estrazione Lotteria 87^ Fiera Regionale dei Vini di Buttrio

