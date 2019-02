Udine: a Sauris per scoprire le tradizioni del carnevale saurano – 2 feb 2019

A Sauris, località unica per la sua storia e le antiche tradizioni, anche il Carnevale non può che essere suggestivo. La particolarità di questo tradizionale usanza sono le maschere in legno e i travestimenti tipici, confezionati con fantasia utilizzando ogni sorta di materiale e indumento trovato in casa e nelle soffitte. Arrivata la sera il corteo di maschere, guidate dal Rölar e dal Kheirar (le due figure principali del carnevale saurano), e spettatori si raduna per intraprendere una suggestiva camminata notturna nel bosco, alla luce delle lanterne, che dalla località di Sauris di Sopra porta al borgo di Sauris di Sotto, per poi giungere al magazzino comunale, dove la festa continua per tutta la notte con musica, balli e tanta allegria.









PROGRAMMA



Dalle ore 17.00: raduno delle maschere c/o ex Scuole Sauris di Sopra;



Dalle ore 17.30: le maschere vengono presentate al pubblico in presenza di una giuria istituita per l’occasione; è possibile iscriversi al concorso sino alle ore 14.00 di sabato 02 marzo 2019 telefonando all’Ufficio Turistico IAT (tel. 0433 86076).



Nel frattempo sarà possibile noleggiare le lanterne per la passeggiata notturna, presso un punto prestabilito a Sauris di Sopra al costo di Euro 10,00 di cauzione più euro 5,00 di noleggio (le maschere di legno possono essere richieste presso l’Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto).



Ore 18.30: il Rölar e il Kheirar chiamano a raccolta il corteo; inizia la camminata notturna nel bosco al lume delle lanterne, accompagnati dalla musica dei Pirlvleitars, con sosta brulè attorno al falò in località Hinterseike;



Ore 20.00: ritrovo finale a Sauris di Sotto presso il Nuovo Kursaal, si potranno degustare prodotti tipici e dove la festa prosegue con musica, balli. Le lanterne possono essere restituite in un apposito spazio e qui verranno restituite le Cauzioni.









ORARI BUS NAVETTA PER SAURIS DI SOPRA (SERVIZIO GRATUITO)



Prima corsa pullman D’Orlando da Sauris di Sotto – Velt – Sauris di Sopra ore 15.00 e poi a ripetizione sino alle ore 18.00; dalle ore 17.15 secondo pullman D’Orlando operativo con partenza da Sauris di Sotto – Velt – Sauris di Sopra, sino alle ore 18.45.



Da Lateis a Sauris di Sopra via La Maina, servizio con furgone 8 posti a partire dalle ore 16.00 solo per il trasporto maschere le prime corse, poi a chiamata;





ORARI NAVETTE – RIENTRO



Per Sauris di Sopra corse a partire dalle ore 20.00, ultima corsa alle ore 23.00; Per Lateis via La Maina servizio a partire dalle ore 20.00, ultima corsa alle ore 23.00.

