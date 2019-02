Udine: alla scoperta del Quaglio – tutti gli incontri del 2019

Tra fine ‘600 e inizi ‘700, epoca in cui s’inizia a dibattere

della cancellazione del Patriarcato di Aquileia,

GIULIO QUAGLIO realizza a UDINE una messe di

opere, che sono testimoni della ricchezza culturale della città

di Udine e per le quali la città merita l’appellativo di

UDINE CITTA’ DEL QUAGLIO.

Pittore europeo per eccellenza, l’artista, originario di Laino

nella val d’Intelvi, fu protagonista assoluto tra Sei e

Settecento del rinnovamento pittorico a Udine, in Friuli

Venezia Giulia, quindi a Lubiana, e poi in Stiria e a

Salisburgo, dove fu chiamato a dare prova della sua arte.

Riportò in auge in area veneta la tecnica dell’affresco dopo

anni di oblio, durante i quali erano prevalsi i teleri, le grandi

tele dipinte, che meglio si confacevano al clima di Venezia.

L’arte del Quaglio si sviluppa a Udine e in tutta l’Alpe

Adria, attraverso temi sacri e profani, accostando i miti

classici agli episodi biblici in un’affascinante continuità.

A Udine lascia la sua opera fantasmagorica in numerosi siti

tra Chiese, Cappelle e Palazzi, che restano i testimoni di

questo fecondo maestro che tra Sei e Settecento rivoluzionò

il gusto della committenza friulana.

A Udine Giulio Quaglio affresca chiese e palazzi:

Palazzo della Porta

Palazzo Strassoldo Mantica

Cappella del Monte di Pietà

Palazzo Daneluzzi Braida

Palazzo Attimis Maniago

Palazzo Antonini Belgrado

Chiesa di Santa Chiara

Palazzo Gallici Beretta

Chiesa di San Leonardo

Oltre a questi siti, magnificati dalle opere di Quaglio, a

Udine si possono visitare la Chiesa della Beata Vergine

del Carmine, in via Aquileia, con il più bel soffitto barocco

esistente in città, opera eccezionale per vastità e

organizzazione spaziale, rutilante di affreschi a lungo

attributi al Quaglio, oggi invece a Pietro Ricchi, e ancora la

Chiesa e Convento di San Francesco della Vigna, di

proprietà privata, abbellita da opere tutt’oggi ascritte

all’artista della Val d’Intelvi.



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

16 febbraio – 1 dicembre 2019

Sabato 16 febbraio 2019 – ore 15,30

Palazzo della Porta, via Treppo, 7, Udine

Visita guidata al Palazzo della Porta e alla Cappella, 1692

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica

di Johann Gottfried Walther (1684-1748), Partita sopra “Jesu Meine Freude”

Vini dell’Abbazia di Rosazzo, presentazione di vini autoctoni friulani



Sabato 2 marzo 2019 – ore 15,30

Palazzo Strassoldo Mantica, via Vittorio Veneto, 20, Udine

Visita guidata al Palazzo Strassoldo Mantica, 1692

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica

di François Couperin (1668-1733), Les roseaux, di Jean Philippe Rameau (1683-1764), Le rappel des oiseaux, di Domenico

Scarlatti (1685-1757), Sonata K 104.

Azienda del Poggio, presentazione di vini autoctoni friulani



Sabato 6 aprile 2019 – ore 18,30

Cappella Monte di Pietà, via del Monte, 1, Udine

Visita guidata alla Cappella del Monte di Pietà, 1694

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica

di Dietrich Buxtehude (1637-1707), Chaconne in E minor Bux WV 160 e di D. Scarlatti (1685-1757), Sonata K 33

Azienda del Poggio, presentazione di vini autoctoni friulani



Sabato 4 maggio 2019 – ore 18,30

Arte e Mito, Architettura e Committenza a Palazzo Daneluzzi Braida, di Maria Paola Frattolin

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica

di Domenico Zipoli (1688-1726), Suite n. 2 in G minor (preludio, corrente, sarabanda, giga).

Azienda Emilio Bulfon, presentazione di vini autoctoni friulani



Sabato 8 giugno 2019 – ore 18,30

Palazzo Attimis Maniago, via Poscolle, 43, Udine

Visita guidata al Palazzo Attimis Maniago, 1696 ca.

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica

di Johann Sebastian Bach (1685-1750), Die Kunst der Fuge BWV 1080 (contrapunctus 1, canon alla duodecima in contrapunto

alla quinta, canon per augmentationem in contrariu motu)

Azienda Conte d’Attimis Maniago, presentazione di vini autoctoni friulani



Sabato 6 luglio 2019 – ore 18,30

Palazzo Antonini Belgrado, piazza Patriarcato, 3, Udine

Visita guidata Palazzo Antonini Belgrado, 1697-1698

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica

di Domenico Zipoli (1688-1726), All’elevazione no. 1, All’elevazione no. 2, 4 verses in E minor.

Casa Vinicola Antonutti, presentazione di vini autoctoni friulani



Sabato 20 luglio 2019 – ore 18,30

Chiesa di S. Chiara, via Gemona, 21, Udine

Visita guidata alla Chiesa di S. Chiara, 1699, e agli affreschi del chiostro e del refettorio dell’Educandato Uccellis

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica

di François Couperin (1668-1733), Pie?ces de Clavecin.

Azienda Villa Parens, presentazione di vini autoctoni friulani



Sabato 7 settembre 2019 – ore 18,00

Chiesa di San Leonardo (Arcoloniani), via Carducci, 1, Udine

Palazzo Gallici Beretta, via Vittorio Veneto, 45

Visita guidata alla Chiesa di San Leonardo (Arcoloniani) e a Palazzo Gallici Beretta, 1700

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica

di Jean-Philippe (1683-1764), Pie?ces de Clavecin.

Azienda Livio Felluga, presentazione di vini autoctoni friulani



Sabato 5 ottobre 2019 – ore 20,00

Chiesa della Beata Vergine del Carmine, via Aquileia, 63, Udine

Visita guidata alla Chiesa della Beata Vergine del Carmine

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica

di Domenico Scarlatti (1685-1757), Sonata K 146, K 438, K 1

Casa Vinicola Antonutti, presentazione di vini autoctoni friulani



Sabato 9 novembre 2019 – ore 15,30

Chiesa e Convento di San Francesco della Vigna, via Cussignacco, 23, Udine

Visita guidata alla Chiesa e al Convento di San Francesco della Vigna, 1700

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica

di Domenico Zipoli (1688-1726), Suite no. 1 in B minor (preludio, corrente, aria, gavotta).

Azienda Borgo delle Oche, presentazione di vini autoctoni friulani



Domenica 1 dicembre 2019 – ore 15,30

Palazzo della Porta, via Treppo, 7, Udine

Visita guidata al Palazzo della Porta e alla Cappella, 1692, con particolare attenzione ai temi del Natale

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica

di Johann Sebastian Bach (1685-1750), Preludio e Fuga BWV 857, Preludio e Fuga BWV 881

Vini dell’Abbazia di Rosazzo, presentazione di vini autoctoni friulani

