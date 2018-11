Udine: arriva Santa Caterina, Piazza I maggio chiusa dal 23 al 25 novembre 2018

Si comunica che in occasione della Fiera di Santa Caterina” dalle ore 00.00 del giorno venerdì 23 novembre 2018 alle ore 24.00 del giorno domenica 25 novembre 2018 scatteranno i seguenti divieti: in piazza Primo Maggio: il divieto di transito e di sosta 0-24 – zona rimozione coatta su tutta la piazza, per ogni categoria di veicoli, con deroga per i veicoli di polizia, di emergenza, di soccorso e per i veicoli autorizzati. Di conseguenza il traffico veicolare proveniente da piazza Patriarcato sarà deviato lungo i seguenti percorsi via Manin e via Treppo ed entrerà in vigore l’obbligo di voltare a destra in direzione di via Massimo d’Azeglio per i veicoli provenienti da via Verdi e vicolo Porta; scatterà il divieto di transito in via Liruti, eccetto i veicoli autorizzati, che potranno usufruire dell’accesso e dell’uscita da Largo delle Grazie, in ragione dell’istituzione di un doppio senso di circolazione della via; in largo delle Grazie saranno istituti il divieto di transito nell’area meglio indicata in loco, il divieto di sosta 0-24 – zona rimozione coatta, l’obbligo di voltare a destra lungo via Sant’Agostino per i veicoli provenienti da via Pracchiuso, l’obbligo di voltare a sinistra lungo via Sant’Agostino per i veicoli provenienti da via Liruti; da piazzale Del Din sarà obbligatorio proseguire in direzione delle vie Planis e Diaz (l’accesso e l’uscita al passo carrabile dell’istituto “La Quiete” saranno sempre garantiti); via Gemona, all’intersezione con via Deciani, sarà apposto (sotto il segnale “Senso Vietato – Eccetto …”) di un pannello recante la dicitura “AGLI AUTORIZZATI ACCESSO CONSENTITO PER RAGGIUNGERE VIA GIOVANNI DA UDINE” e nel tratto compreso tra le vie Santa Chiara e Giovanni da Udine, e in via Giovanni da Udine, sarò istituito un doppio senso di circolazione per i possessori di autorizzazione ZTL per via Giovanni da Udine; divieto di transito invece in viale della Vittoria, con conseguente deviazione del traffico veicolare lungo via Diaz e via Santa Chiara; in viale Trieste sarà in vigore, nel tratto compreso tra via Monrupino e via Spalato, il divieto di sosta 0-24 – zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati delle carreggiate; in via Caneva, nel tratto posto all’intersezione con viale Trieste, divieto di sosta 0-24 – zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata; in vicolo Agricola, obbligo di voltare a destra all’intersezione con viale della Vittoria; in via Giovanni da Udine, divieto di transito e divieto di sosta 0-24 – zona rimozione coatta all’intersezione con viale della Vittoria eccetto autorizzati ZTL per via Giovanni da Udine con accesso consentito da via Gemona; sarà istituito il doppio senso di circolazione per residenti, frontisti e autorizzati lungo le vie indicate nei punti precedenti che, con le limitazioni di cui sopra, diventano di fatto strade chiuse; in via Portanuova sarà istituito il doppio senso di circolazione per consentire l’accesso e l’uscita al/dal parcheggio in struttura di piazza Primo Maggio/viale Della Vittoria nonché dei residenti/frontisti in via Portauova e vicolo della Banca, regolamentato a mezzo di “lanterna semaforica mobile”; in piazza Primo Maggio/viale della Vittoria nel compendio del nuovo park in struttura è prevista l’inversione del senso di marcia nel tratto in acciottolato al fine di consentire l’accesso al nuovo Park in struttura, alla sede SSM ed all’Istituto Sello nonché ai frontisti e all’uscita del nuovo Park in struttura ci sarà l’obbligo di “inversione a U” al fine di ripercorrere via Portanuova.

Si procederà al progressivo ripristino della abituale viabilità nelle aree di volta in volta liberate dagli allestimenti e accuratamente ripulite; inoltre i veicoli dei residenti/frontisti in piazza Primo Maggio potranno accedere ed uscire attraverso i varchi d’accesso per i mezzi d’ soccorso/emergenza all’uopo predisposti e presidiati durante il funzionamento della fiera.

