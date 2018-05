Udine: autobus sbanda, 26 feriti; chiusa la A4 in direzione Trieste

Clamoroso e spettacolare incidente sull’autostrada A4 in direzione Trieste all’altezza di Pocenia. Un autobus Flixbus, compagnia specializzata in lunghe tratte low cost ha perso il controllo e si è adagiato sul suo fianco lungo il ciglio dell’autostrada. I 26 passeggeri sono stati trasportati nei vari ospedali della provincia di Udine e nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni.

La rimozione del mezzo ha costretto la compagnia Autovie Venete a chiudere l’autostrada

AGGIORNAMENTO 08:30

Uscita di strada di un bus della linea Flixbus questa notte poco prima delle 4,00 in A4 fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Il mezzo trasportava 40 persone e di queste una ventina quelle ferite. Immediati i soccorsi sanitari e meccanici. Che hanno richiesto la chiusura dell’autostrada fra Latisana e San Giorgio: complesse e lunghe le operazioni di spostamento del mezzo. Scarso il traffico nelle ore notturne durante la notte, ma le previsioni per questo fine settimana che per gli austriaci e tedeschi è uno dei primi ponti per la festività di Pentecoste. Oggi, sabato 19 maggio, è previsto traffico molto intenso in A4 in direzione Venezia con possibili code e rallentamenti all’altezza del bivio di Palmanova dove la A23 confluisce nella A4. Il traffico sarà molto sostenuto su tutta la A23 in direzione Palmanova con qualche rallentamento in A4, in uscita a Latisana, San Stino di Livenza e San Donà di Piave. Traffico un po’ più tranquillo domenica 20 maggio, giornata in cui in A4 direzione Venezia e in A23 direzione bivio A4/A23– in mattinata- il traffico sarà sostenuto ma scorrevole anche perché i mezzi pesanti non potranno transitare dalle 9 del mattino alle 22,00; nel pomeriggio, invece, il traffico andrà aumentando in A4 direzione Venezia. Per quanto riguarda i rientri – il cui inizio è previsto da lunedì 21 maggio – traffico particolarmente sostenuto per tutta la giornata in A57 tangenziale di Mestre, tra il Terraglio e il bivio A57/A4 in entrambe le direzioni e mentre, e traffico molto intenso in A4 in direzione Trieste in particolare all’altezza del bivio A4/A23 in direzione Tarvisio: in A23 traffico altrettanto intenso in direzione Tarvisio. Code in entrata a Latisana. Martedì 22 maggio il traffico potrebbe essere molto più intenso per tutta la giornata a seguito dei mezzi pesanti che riprenderanno a circolare dopo il fermo di lunedì 20 maggio in Austria, in direzione Trieste sulla A4 e in A23 direzione Tarvisio.

