Udine: Dirty Dancing sul palco del Teatro Nuovo – 8/10 novembre 2018

Udine, 5 novembre 2018 – Appuntamento da non perdere con il grande musical a Udine dall’8 al 10 novembre: approda infatti sul palco del Teatro Nuovo un autentico cult del genere, fra i più applauditi di sempre, Dirty Dancing – The Classical Story on stage. Con le sue canzoni indimenticabili e i suoi balli sexy, lo spettacolo che racconta la storia della giovane Frances “Baby” Houseman e dell’affascinante maestro di danza Johnnyè un “classico” dalla vitalità travolgente, che farà rivivere al pubblico tutte le emozioni di una storia senza tempo.

Il musical, che sarà ballato e cantato dal vivo, è stato subito richiestissimo dal pubblico tanto che si è passati da tre a quattro repliche. Dirty Dancing sarà quindi in scena giovedì 8 e venerdì 9 novembre con inizio alle 20.45 e sabato 10 novembre con doppia replica, alle 16.00 che alle 20.45.

È l’estate del 1963 e la diciassettenne Frances “Baby” Houseman sta per imparare una grande lezione di vita. In vacanza con la sorella maggiore e i genitori, annoiata dalla sonnolenta atmosfera di un resort di montagna, la ragazza un giorno si intrufola negli alloggi del personale dov’è in corso una festa scatenata. Impossibile per lei non notare, fra ritmi travolgenti e balli sensuali, il bravissimo (e bellissimo!) maestro di danza Johnny. È l’inizio di una metamorfosi che trasformerà Baby in una donna, portandola a scoprire l’amore e a trovare il coraggio per l’affermazione di sé: nessuno potrà metterla in un angolo, nessuno potrà impedirle di seguire i suoi sentimenti, anche se questo porterà inevitabilmente a far scoppiare uno scandalo…

Dirty Dancing è uno degli spettacoli più amati della storia,sia sul grande (e piccolo)schermo che sui palcoscenici di tutto il mondo. Il film del 1987, interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey e a cui il musical che vedremo in scena si rifà fedelmente – si è aggiudicato un Golden Globe e un Oscar per il brano (I’ve Had) The Time of My Life mentre tutta la sua trascinante colonna sonora – che comprende anche le celeberrime Hungry Eyes, Do You Love Me?, Hey! Baby e In the Still of the Night – ha venduto oltre 40 milioni di dischi. A teatro, nei paesi in cui gli spettacoli musicali sono una consolidata tradizione come Inghilterra e Germania, Dirty Dancing è tuttora il musical di maggiore successo.

L’allestimento dello spettacolo in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, prodotto da Show Bees in collaborazione con Wizard Productions, è firmato dal regista Federico Bellone con la supervisione di Eleanor Bergstein, autrice della sceneggiatura del film e del testo teatrale, ed è appena partito per la sua nuova tournée che toccherà, fra 2018 e 2019, alcune delle maggiori città italiane. Il sodalizio artistico tra Bellone e la produzione internazionale di Dirty Dancing – The Classical Story on Stage è iniziata nel 2014 ma è nel 2015 che Federico firma la sua prima regia del musical, diventata subito la versione ufficiale e internazionale dello spettacolo e adottata per i debutti in Inghilterra, Germania, Spagna, Austria, Montecarlo, Messico, Belgio, Lussemburgo e presto in Francia.

Venerdì 9 novembre alle 17.30 la compagnia dello spettacolo incontrerà il pubblico nel foyer per un nuovo appuntamento di Casa Teatro. Fra gli ospiti anche Giada Rossi, atleta paralimpica di tennistavolo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio del 2016 e ai recentissimi mondiali disputati a Celje in Slovenia.Conduce Emanuela Furlan, operatrice culturale e direttore organizzativo del Festival Mittelfest di Cividale.

Biglietteria del Teatro aperta 16.00 alle 19.00 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). L’acquisto dei biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it, nei punti vivaticket e, il mercoledì, al Temporary Ticket Store del Teatro attivo in centro a Udine al Caffè Contarena (Via Cavour 1) con orario 10.00-13.00.

Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Previste speciali riduzioni per i possessori della G-Teatrocard.

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

Via Trento, 4 – 33100 UDINE

GIOVEDÌ 8, VENERDÌ 9, SABATO 10 NOVEMBRE 2018 – ORE 20.45

SABATO 10 NOVEMBRE 2018 – ORE 16.00 replica straordinaria

