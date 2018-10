Udine: il Medio Friuli apre i suoi tesori – 14 ott 2018

Dimore storiche, chiesette, paesaggi, enogastronomia e produzioni tipiche del Medio Friuli

Le dimore storiche e le chiesette sono aperte al pubblico il giorno 14 ottobre 2018. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30

Visite guidate ogni ora dalle 10.00 alle 17.00

La manifestazione si conclude alle ore 17.30 – L’ingresso e’ gratuito

BASILIANO

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Chiesa di San Marco

Via San Marco

esposizione opere DAZ Daniela Moretti

CASTIONS DI STRADA

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30

Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Via del Riposo

Chiesa di San Martino

Via Codroipo (altezza incrocio via G. Marconi)

trasferimenti in carrozza a cura

dell’Associazione Friulana Appassionati Carrozze

Sede Municipale

via Roma, 43

esposizione di mascheroni realizzati dall’associazione Lis Mascaris

di Morsano di Strada e utilizzati per le sfilate dei carnevali più

famosi al mondo

CODROIPO

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30

Mulino Zoratto

Via Mulini, 70

esposizione di farine e baccalà

su indicazione dei proprietari si precisa che la visita al mulino, attivo per la

produzione di farine, può provocare reazioni allergiche in persone celiache,

intolleranti o con problematiche asmatiche. L’organizzazione declina ogni

responsabilità che possa derivare dalla visita alla struttura

Sala esposizioni BancaTER

ore 11.00

Piazza Giardini

visita guidata alla mostra Renzo Tubaro. Il Grande Mercato

con la curatrice Antonella Ottogalli

MERETO DI TOMBA

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30

Casa Someda De Marco

Via De Marco, 5

esposizioni Ceramiche Tamara, farine Bruno Martinella – Friuli di Mezzo e succo di mele, sidro e pomelle Pro Loco di Pantianicco

MUZZANA DEL TURGNANO

dalle ore 9:00 alle 11:00 e dalle ore 13:00 alle 15:00

LUPANICA – Passi d’arte nel bosco planiziale

visita alle opere di Land Art

ritrovo presso parco Turunduze nei pressi del bosco Baredi lungo via Levade Muzzana del Turgnano

esposizione Farina di Muzane Consorzio cooperative il Mosaico

passeggiate in carrozza nel bosco a cura dell’Associazione Friulana

Appassionati Carrozze

