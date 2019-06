Udine: la notte dei lettori – Tutto il programma – 7/8 giugno 2019

La Notte dei Lettori, nata da un’idea del comune di Udine con le librerie cittadine, è curata da Bottega Errante in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia .

Oltre 50 eventi/letture/incontri/mostre sul? tema del? libro?, della parola, dell’atto della lettura. Sono coinvolte tutte le librerie, le biblioteche, le associazioni che lavorano sul territorio. La rassegna nasce dall’idea di mettere al centro dell’attenzione il lettore, attore di solito invisibile e solitario che per una giornata intera diventa protagonista.

7 giugno

Ore 10.00

Stazione Via Gemona

AFORISMI AL CIOCCOLATO

Alla Pasticceria Galimberti

Ore 16.00 – 18.00

Stazione Via Cavour

SEMPRE MEGLIO CHE LAVORARE!

(QUANDO LA LIBRERIA È UNA PASSIONE)

Venite in libreria e siate anche voi librai: affiancate un (vero) libraio e consigliate libri, suggerite letture… e magari nel frattempo mettete un po’ in ordine! Partecipazione aperta a tutti, grandi e piccoli,

previa iscrizione

Alla Libreria Moderna



Ore 16.00

Stazione Riva Bartolini

IL PICCOLO PRINCIPE NELLE LINGUE DEL MONDO

Maratona di lettura a cura dei lettori che donano la loro voce.

Per iscriversi alle letture: bcur@comune.udine.it

Alla Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi



Ore 17.00

Stazione Riva Bartolini

PRESENTAZIONE DI “PICCOLE BIBLIOTECHE IN LINGUA ARABA”

Una delle 12 biblioteche donate all’Italia da kalimat Foundation for

children’s empowerment – Sharje/ Emirati Arabi. A cura di Damatrà in

collaborazione con la Biblioteca Civica “V. Joppi” e il Progetto O.M.S.

“Città Sane” Servizi alla Salute e al Benessere Sociale Comune di Udine

Alla Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi



Ore 17.00

Stazione Via Gemona

GIOIELLI E LEGATURE

Alla Gioielleria Nelloro



Ore 17.00

Stazione Piazza Venerio

SYBELL: SCIAMANESIMO TRA MUSICA E POESIA

Sybell ci proporrà, con la sua fortissima carica emotiva, un reading delle sue opere letterari unito alle sue canzoni in versione unplugged. Un viaggio alla ricerca di se stessi, attraversando quei misteriosi luoghi dell’animo umano che portano dall’oscurità alla luce.

Alla Libreria Mondadori

/Mondolibri



Ore 17.30

Stazione Loggia del Lionello

LEGGERE CON…

UMBERTO GUIDONI

Uno dei più grandi astronauti italiani, il primo europeo a visitare la

Stazione Spaziale Internazionale, divulgatore scientifico e scrittore

per grandi e piccoli, ci racconta la relazione fra spazio e libri, fra

letteratura e scienza, e ci svela i suoi libri del cuore e quelli da

leggere assolutamente in assenza di qualsiasi gravità.

Dialogo con Stefano Zucchini.

Evento speciale per l’apertura della 6a edizione de “La Notte dei Lettori”.



Ore 18.30

Stazione Largo del Pecile

MOZART: MONOLOGO EPISTOLARE DI UN AMORE

Una coppia che legge e racconta una coppia. Con Lara Fiori e Gaetano Zagra

Alla Libreria Friuli



Ore 18.30

Stazione Via Gemona

IN NOME DELLA ROSA, IL MARTINI DI UMBERTO ECO

Al Caffè BuonDì



Ore 18.30

Stazione Via Gemona

LABORATORIO HAIKU: UNO SPAZIO DI CREATIVITÀ

Chiamata poetica per tutti gli abitanti del nostro territorio: dall’Italia, all’Africa, fino all’Asia, incontriamoci idealmente in Giappone! Una sfida all’ultimo haiku!

A cura di Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine Onlus

Alla Libreria Martincigh



Ore 19.00

Stazione Loggia del Lionello

CACCIA AL TESORO

Partenza della mitica caccia al tesoro (sezione adulti).



Ore 19.30

Stazione Piazza Venerio

VIAÇ TAL FRIUL DI MAGANCE

Un viaggio nel Friuli magico alla ricerca delle creature mitologiche della tradizione popolare friulana: dal Livenza al Timavo, la mappa del Friuli storico, a caccia di Aganis, Benandants, Cjalcjut, Fûc voladi, Krivapeta, Maçarot, Orcolat, Perchta, Varvuole… Tratto dall’omonimo libro di Luigino

Peressini.

A cura della Compagnia Teatrale

Ndescenze

Alla Libreria Mondadori

/Mondolibri



Ore 19.30

Stazione via Mantica

LA STORIA DEGLI ARCOBALENI

L’amore non ha confini, non li ha mai avuti, ha sempre trovato il modo di esprimersi nella storia, nonostante la censura, nonostante la paura. Letture da Emily Dickinson, Federico García Lorca, Umberto Saba, Dario Bellezza, Saffo.

Voci: Alice De Candia, Arianna Zingale, Elena Breda. A cura di AEGEE

e Università degli Studi di Udine

Chiostro di Santa Lucia



Ore 20.30

Stazione Loggia del Lionello

CACCIA AL TESORO

Premiazione: quale squadra (di adulti) avrà vinto la carriola colma

di libri? L’angolo della Bottega/ Info Point

Spazio per tutte le info su La Notte dei Lettori. Loggia del Lionello

Se una notte…

Stazione Teatro Palamostre

Ore 21.00 SOLD OUT, CON UMBERTO ORSINI

La carriera di un grande interprete raccontata in prima persona: attraverso la sua appassionante autobiografia, Umberto Orsini rimette in ordine le tessere della propria storia. Il romanzo di una vita, tra incontri indimenticabili, colpi di fortuna, delusioni, le difficoltà che precedono i successi. Dialogo con la scrittrice e giornalista Elena Commessatti. Sala Pier Paolo Pasolini



Dalle 23.00 all’1.00 INDIMENTICABILI: VITE DI PERSONE E PERSONAGGI DAI LIBRI CHE HAI AMATO

I lettori sono invitati a portare con sé le pagine – letterarie e poetiche – dai libri, storie e biografie che resteranno per sempre impresse nella loro memoria.Quattro gruppi di lettura abitano con i loro reading quattro postazioni all’interno e all’esterno del teatro. 4 postazioni di lettura (interno e esterno del Teatro)



Dall’1.00 alle 2.00 UDINE JAZZ COLLECTIVE IN CONCERTO

Una pausa in musica per un doppio tributo che incrocia i testi e le composizioni intime e lucide della cantautrice canadese Joni Mitchell, sempre in esplorazione fra sound folk e jazz, a quelle dell’icona del grunge, Kurt Cobain, leader dei Nirvana, a 25 anni dalla sua scomparsa. Sul palco si scatena l’energia contagiosa dell’Udine Jazz Collective, l’ensemble dei giovani musicisti e cantanti del Dipartimento di Jazz del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. Sala Pier Paolo Pasolini



Dalle 2.00 alle 2.30 PASTASCIUTTA LETTERARIA Blubar Dalle 2.30 alle 3.30 FIABE À LA CARTE La Sala Carmelo Bene accoglie gli spettatori che desiderano prendersi una pausa e riposare per un po’, distesi su comodi lettini. Ma forse nessuno riuscirà a chiudere occhio, perché quest’anno il tema delle fiabe che potremo ascoltare dalla voce dei nostri lettori volontari sono pagine di racconti… di paura! Sala Carmelo Bene



Dalle 3.30 alle 4.30 BOOK CROSSING DI SE UNA NOTTE IN TEATRO… I lettori possono portare con sé in teatro un libro da regalare. Avranno a disposizione 5 minuti per raccontare il libro, suggerire a chi leggerlo, decidere a chi regalarlo. Esterno teatro, albero dei poeti Alle 5.00 COLAZIONE LETTERARIA Cornetto e caffè per i sopravvissuti Blubar

Share and Enjoy