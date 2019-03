Udine: la strada dei libri – tutti gli eventi – 15/17 mar 2019

Spettacoli teatrali, letture sceniche, laboratori musicali, visite speciali dentro ai musei e poi ancora storie a sorpresa da ascoltare al telefono senza spostarsi da casa. “La strada dei libri passa da…” è una rassegna rivolta a bambini e famiglie, che durerà un intero fine settimana, e che porterà i libri e le letture nei teatri, musei e mediateche delle quattro province del Friuli Venezia Giulia.

Un progetto regionale che lega la promozione della lettura ad altri presidi culturali presenti sul territorio, con la volontà di attivare sinergie che accompagnino la crescita dell’intera comunità.

Grazie al supporto del programma regionale di educazione alla lettura LeggiAMO 0-18, si inaugura una nuova strada fatta di libri che raggiungerà tutte le province della regione, invitando grandi e piccoli a condividere il piacere e la magia delle storie, che uniscono, creano legami e relazioni.

Si dice spesso che un bambino che legge sarà un adulto che pensa. Questo Damatrà lo ha sempre creduto, non dimenticandosi però che un bambino che legge è GIÀ una persona che pensa. Leggere per i bambini non è solo un gesto capace di trasmettere cultura, ma anche un rituale intimo tra adulti e piccoli. Lo sviluppo cognitivo dei giovanissimi inizia alla nascita e continua durante il periodo prescolare. Per far sì che i bambini traggano il massimo dai momenti condivisi di lettura, è importante andare oltre la rigidità dei ruoli di lettore e ascoltatore. Dando movimento alla lettura, chi ascolta viene coinvolto e diventa attore e non solo passivo uditore.

Lo scopo de “La strada dei libri passa da…” è di dare valore al sistema dell’educazione alla lettura regionale, che vanta una rete molto attiva di soggetti. Il mezzo identificato per il raggiungimento di questo risultato è portare i libri in luoghi della cultura dove normalmente si mettono in scena altri percorsi e altri linguaggi, affinché le persone ne riconoscano la poliedricità di accesso. Ecco dunque che i dodici appuntamenti si snoderanno tra musei, teatri, autobus, mediateche, case della musica e centrali idroelettriche.

Nel cuore di un programma che si sviluppa su dodici appuntamenti, sparsi per la regione, ognuno diverso dall’altro, focus del programma che coinvolge, oltre a Damatrà, altri 11 soggetti operativi sul territorio regionale sarà il progetto “Favole al telefono”

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, Gianni Rodari le telefonava ogni sera per raccontarle una storia. Nelle sere di venerdì 15 e sabato 16 marzo tra le 19.00 e le 21.30, grazie alla squadra di lettori e bibliotecari coordinati da Damatrà, tutti i bambini e le bambine della regione che ne faranno richiesta potranno ricevere una “Favola al telefono” prima di dormire. “La strada dei libri” passerà anche nelle case: basta prenotare telefonando allo 0432 235757 entro le ore 16.00 di mercoledì 13 marzo e poi, comodi comodi, sdraiati sul letto, sul tappeto o sul divano attenderete lo squillo che darà il via al racconto.

IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 15 MARZO

dalle 15.30 alle 17.00

Mediateca.GO Ugo Casiraghi

via G. Bombi 7, Gorizia

DIETRO L’OROLOGIO

cine-lettura tratta da “La straordinaria invenzione di Hugo Cabret” (B. Selznick)

La luna, le luci di una città, una stazione affollata, due occhi spaventati.

Hugo Cabret vive in un nascondiglio segreto nella stazione di Parigi e

sogna di diventare un grande illusionista…

con

Livio Vianello, letture

Oreste Sabadin, musiche originali

età consigliata dagli 8 anni

prenotazioni

Mediateca.GO

0481 534604

info@mediateca.go.it

dalle 16.00 alle 17.00

Auditorium Casa della Musica

via Capitelli 3, Trieste

IN VIAGGIO CON MOZART

laboratorio di ascolto musicale

Prima di diventare ‘Mozart il Genio’, Wolfgang è stato un bambino fantasioso e straordinario: con i sogni, i desideri, i bisogni di amicizia e affetto di ogni piccolo ascoltatore. Seguiremo, con toni poetici e divertenti, le tappe della vita del piccolo compositore, insieme alla coinvolgente esecuzione dal vivo, eseguita al pianoforte, delle musiche originali di Mozart.

con

Chiara Carminati, voce narrante

Giovanna Pezzetta, pianoforte

età consigliata dai 6 anni

ingresso libero fino a esaurimento posti

dalle 19.00 alle 21.30

A casa tua… All’ora giusta scelta da te!

FAVOLE AL TELEFONO!

con i lettori volontari delle biblioteche di Cervignano del Friuli, Latisana e San Vito al Tagliamento e Damatrà

SABATO 16 MARZO

dalle 17.00 alle 18.00

Teatro comunale

corso del Popolo, 20 Monfalcone

SOGNO

Può ben dir la sua un leone quando a dir la loro ci sono tanti asini in giro teatro di figura e maschere. Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, litigano come al solito e portano scompiglio nella vita pacifica del bosco. Puck e Fiordipisello vivono l’incanto della scoperta dell’amore. All’improvviso sopraggiungono nel bosco due coppie di esseri umani che distraggono gli esseri magici dalle loro faccende…

con Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni, Valentina Renzulli

produzione Fontemaggiore Teatro (Perugia)

età consigliata dai 5 ai 99 anni

dalle 16.30 alle 18.00

Casa della Musica

largo Galliano Bradaschia, Cervignano del Friuli

L’ULTIMO LEGGE LAVINIA

liberamente tratto da L’incredibile storia di Lavinia di Bianca Pitzorno

Due leggii, due stralunati musicisti che non sanno bene che cosa devono suonare. Cincischiano, prendono tempo, finché qualcuno dirà loro che devono mettere in scena la storia di Lavinia… Una fredda notte di Natale in compagnia di una piccola fiammiferaia, una fata pasticciona, un anello magico e tanta cacca!

con Livio Vianello e Oreste Sabadin

età consigliata dai 6 anni

ingresso libero fino a esaurimento posti

in collaborazione con Bottega Errante

dalle 16.00 alle 17,30

Museo Archeologico Nazionale

piazza del Duomo 13, Cividale del Friuli

LA TRIBÙ CHE LEGGE ARRIVA AL MUSEO

un accampamento di tende colorate per divertirsi a guardare i libri e le altre cose

belle

con Damatrà

alle 17.00 visita guidata al museo che conserva una collezione straordinaria per

quantità, qualità e concentrazione degli oggetti più tradizionali della cultura

longobarda, portati alla luce in oltre duecento anni di scavi e ricerche a Cividale,

sede del primo Ducato Longobardo d’Italia

costo del biglietto €4,00 (ingresso gratuito per i minori di 18 anni)

dalle 19.00 alle 21.30

A casa tua… All’ora giusta scelta da te!

FAVOLE AL TELEFONO!

con i lettori volontari delle biblioteche di Cervignano del Friuli, Latisana e San Vito al Tagliamento e Damatrà

DOMENICA 17 MARZO

dalle 16.00 alle 17.30

Museo Archeologico Nazionale

via Roma 1, Aquileia

LA TRIBÙ CHE LEGGE ARRIVA AL MUSEO

un accampamento di tende colorate per divertirsi a guardare i libri e le altre cose belle

con Damatrà

alle 17.00 visita guidata al museo a cura dell’archeologa Ilaria Fedele

costo del biglietto €7,00 (ingresso gratuito per i minori di 18 anni)

prenotazioni

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

0431 91035 lun/ven 9.00-13.00

museoaquileiadidattica@beniculturali.it

dalle 14.00 alle 18.00

partenza da Cjase di Catine via Selvuzzis 1, Villalta di Fagagna

arrivo alla Centrale “A.Pitter” di Malnisio – Montereale Valcellina

I VIAGGI DEL FILOBUS n.75

Un viaggio per far conoscere libri e storie, luoghi e persone. Come? Raccontandomentre si guarda il paesaggio dal finestrino di un pullman, condividendo tra grandi e piccoli il tempo e le scoperte fino ad arrivare al Museo della centrale idroelettrica di Malnisio che ci aspetta con le sue storie d’acqua e di lavoro.

con 0432 associazione culturale

età consigliata dagli 8 anni

prenotazioni

Damatrà 0432 235757

dalle 16.00 alle 17.00

Teatro Palamostre – Stagione Contatto TIG in famiglia

piazzale Paolo Diacono 21, Udine

LA TRIBÙ CHE LEGGE ARRIVA A TEATRO

un accampamento di tende colorate per divertirsi a guardare i libri e le altre cose belle con Damatrà

a seguire dalle 17.00 alle 18.00

IL PICCOLO CLOWN

Un piccolo clown si ritrova un giorno lontano dalla propria casa, e si affida così alle cure improvvisate di un contadino, poco incline alle relazioni, soprattutto a quelle con i bambini…

con Klaus Saccardo, Nicolò Saccardo

Compagnia dei Somari

età consigliata dai 3 agli 8 anni

costo del biglietto €6,00

dalle 17.00 alle 18.00

Auditorium scuole secondarie di 1° grado G. Zanella

via de Pellegrini 6, Porcia

ESCARGOT

L’eterna bellezza delle piccole cose

teatro d’attore

Casa è il luogo sicuro, la tana, il focolare. Ma se la casa è una chiocciola, se il punto fermo è in continuo movimento allora stare e muoversi si intrecciano e si sovrappongono. Una chiocciola -una Escargot- una creatura di genere, età e provenienza indefinita, si aggira con andamento costante e leggero. Porta con sé una casa-bagaglio. Nel suo viaggiare, nel suo migrare, nel suo attraversare le stagioni incontra persone, luoghi e mondi.

di e con Danila Barone

produzione Teatro del Piccione (Genova)

età consigliata: per i bambini piccolissimi a partire dai 30 mesi

costo del biglietto: €5,00

prenotazioni

spettacolo a numero chiuso di partecipanti, prenotazione obbligatoria

lun/ven 9- 13.00/15.00-17.00 sab 9.00-12.00 t. 0432/224214

dom dalle 10.00 alle 12.00 è attivo il num. 334.3938220

Progetto ideato da Damatrà onlus all’interno del programma regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0/18 Friuli Venezia Giulia e realizzato grazie alla collaborazione con: Associazione Culturale 0432, Chiara Carminati, Livio Vianello, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia – rassegna Piccolipalchi, Mediateca.GO ‘Ugo Casiraghi’ mediateca provinciale di Gorizia, Casa della Musica di Cervignano del Friuli, Scuola di Musica 55 e Casa della Musica di Trieste, Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, Associazione Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane.

