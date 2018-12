Udine: Natale 2018, il programma degli eventi culturali

Il Comune di Udine si prepara a celebrare il Natale e le prossime festività, insieme ai suoi cittadini, con un ricco programma di iniziative in campo culturale, raccolte nel calendario unico degli eventi, entro il quale si collocano le occasioni commerciali, turistiche e di intrattenimento presentate nei giorni scorsi.

Il cartellone culturale del Natale in città unisce eventi ideati e realizzati dal Comune e da associazioni e organismi vari che operano, in città ma non solo.

Una variegata serie di proposte che spaziano dalla musica – classica, corale, gospel, pop e tradizionale – alla promozione della lettura, dalle rassegne espositive al semplice intrattenimento.

DOMENICA 2 DICEMBRE

Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea

ore 11.00

CAVAZZINI CONCERTI – ARTI PARALLELE

DUO

Antonio Puglia clarinetto

Mariano Meloni pianoforte

con la partecipazione di: Giorgio Celiberti (improvvisazione grafica ispirata)

a cura di: Associazione Amici della Musica

info: info.amicimusica@amicimusica.ud.it – www.amicimusica.ud.it

Chiesa di S.Pietro Martire

Via E. Valvason – ore 17.30

concerto

LA MUSICA DEI CIELI

coro: Polifonico di Ruda

organo: Manuel Tomadin

percussioni: Gabriele Rampogna

direttore: Fabiana Noro

a cura di: Centro Culturale il Villaggio

info: info@ilvillaggio.org – tel. 0432 530057

Chiesa S. Pio X

via Amalteo – ore 20.30

Ovunqu(è)Musica

CONTA CENTO CANTA NATALE

canti del 1915 – 18

musiche natalizie tradizionali e friulane

coro Primavera “I.T. Zanon di Udine – S. Pio X di Udine – Alpino Monte Bernardia di Tarcento

a cura di: Associazione Musicologi

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

LUNEDI’ 3 DICEMBRE

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Ragazzi

ingresso Riva Bartolini 3 – ore 17.00

TANTILIBRI

BEBE’-NATALE

per bambini da 18 a 36 mesi

info: bcur@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/

tel. 0432 1272585

MARTEDI’ 4 DICEMBRE

Biblioteca di Quartiere “Chiavris-Paderno”

Via Piemonte 84/7 – ore 17.00

TILEGGOUNASTORIA

per bambini dai 4 ai 6 anni

a cura di: Club Tileggounastoria e Associazione San Lazzaro

info: tel. 0432 1274741

Biblioteca di Quartiere “Rizzi – S. Domenico”

Via Martignacco 146 – ore 18.00

Ovunqu(è)Natale

PAROLE DI NATALE

lettura scenica

MERRY KRAMPUS

leggende natalizie nordiche e dalle culture di tutto il mondo

con: Compagnia Ndescenza

a cura di: Associazione Teatrale Friulana

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 20.45

17° Edizione del Concerto Benefico per il Melograno onlus

“GOSPEL ALLE STELLE”

esibizione di Sherrita Duran

introdotta dal Coro Valussi e dal Marinelli Gospel Choir

l’incasso sarà devoluto all’Associazione Comunità del Melograno Onlus

a pagamento

a cura di: Ass. Comunità del Melograno onlus

info: ufficiostampa@assmelograno.org

www.assmelograno.org

tel. 0432 42849

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Ragazzi

ingresso Riva Bartolini 3 – ore 17.00

ORA DELLE STORIE

“GNAM, GNAM: LETTURE DA MANGIARE”

“Slurp: arrivano i truffles!”

letture e laboratori di cucina in inglese

per bambini dai 4 agli 8 anni

a cura di: Miss Gelatini

info: bcur@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/

tel. 0432 1272585

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 20.30

GALAX AND FRIENDS

Il Ritorno

spettacolo teatrale

l’incasso sarà devoluto all’Associazione Nazionale Dializzati e Trapiantati e alla LUCA onlus

a pagamento

a cura di: A.S.D. Warriors

info: ciccioex10@gmail.com

tel. 3482427388

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE

Biblioteca di Quartiere “Udine Sud”

Via Pradamano 21 – ore 17.00

TILEGGOUNASTORIA

per bambini dai 4 ai 6 anni

a cura di: Club Tileggounastoria e Associazione San Lazzaro

info: tel. 0432 1274441

Chiesa di S. Maria Assunta

Viale Cadore 11 – ore 20.30

Ovunqu(è)Musica

ASPETTANDO IL NATALE

Orchestra a plettro Tita Marzuttini di Udine

diretta da: Luca Zuliani

a cura di: Associazione Culturale Tita Marzuttini

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 20.45

LET THE MUSIC PLAY

Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG

musiche anni ’70 e ’80 riarrangiate grazie alla direzione artistica di Denis Feletto

produzione: Renato e Carlo Pontoni

info: info@ceghedaccio.com

www.ceghedaccio.com

tel. 0432 50858

SABATO 8 DICEMBRE

Castello di Udine

ore 14.00 e 16.00

spettacolo di prosa itinerante

IL CASTELLO DI BABBO NATALE

il Castello di Udine, per l’occasione, si trasformerà nella casa di Babbo Natale

a pagamento

prenotazione obbligatoria

a cura di: Anà Thema Teatro

info: info@anathemateatro.com

tel. 0432 1740499

www.anathemateatro.com

Chiesa di S.Pietro Martire

Via E. Valvason – ore 20.45

CONCERTO DELL’IMMACOLATA

Canti religiosi dedicati alla Madonna, canti Natalizi e canti del folclore friulano

coro: virile “VOS DE MONT”

diretto da: Marco Maiero

a scopo benefico a favore della Casa dell’Immacolata e in memoria di don Emilio De Roja

a pagamento

a cura di: Associazione Amici di Don Emilio De Roja

info: www.casaimmacolata.org

tel. 0432 400389

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 20.45

38° GALA INTERNAZIONALE DI DANZA PER LA CROCE ROSSA ITALIANA

danzatori Etoiles, coreografi e maitres de ballet da tutto il mondo

l’incasso sarà devoluto al comitato C.R.I. di Udine

a pagamento

a cura di: Associazione Danza e Balletto – ADEB

info: adeb@ceron.it

www.adebudine.it

tel. 0432 601518

DOMENICA 9 DICEMBRE

Castello di Udine

ore 10.30 – 14.00 e 16.00

spettacolo di prosa itinerante

IL CASTELLO DI BABBO NATALE

repliche

LUNEDI’ 10 DICEMBRE

Loggia di San Giovanni

ore

70° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI

costruzione di un puzzle gigante dei Diritti Umani

a cura di: scuola di primo grado Valussi IC II di Udine

in collaborazione con: Comune di Udine

Biblioteca di Quartiere “Cussignacco”

Via Veneto 164 – ore 17.00

TILEGGOUNASTORIA

per bambini dai 4 ai 6 anni

a cura di: Club Tileggounastoria e Associazione San Lazzaro

info: tel. 0432 1274541

Teatro Palamostre

ore 20.30

I COLORI DELLE STELLE. L’AVVENTURA DI VAN GOGH E GAUGUIN

Marco Goldin parlerà del suo romanzo “I colori della luce”

accompagnamento musicale al pianoforte di Remo Anzovino

a cura di: Linea d’ombra srl

con la collaborazione di: Associazione Musicisti Tre Venezie

info: info@lineadombra.it

DA MARTEDI’ 11 A SABATO 29 DICEMBRE

Visionario – Libreria Martincich

Scuola Media Valussi –Accademia Tiepolo

PICCOLO FESTIVAL DELL’ANIMAZIONE 2018

a cura di: Associazione Viva Comix

info: vivacomix@yahoo.com

www.piccolofestivalanimazione.it

tel. 0432 553749

FB: /PiccoloFestivalAnimazione/

Visionario: cec@cecudine.org

tel. 0432 299545

MARTEDI’ 11 DICEMBRE

Biblioteca di Quartiere “Cormor- San Rocco”

Via Joppi 68 – ore 17.00

“GNAM, GNAM: LETTURE DA MANGIARE”

letture e laboratori di cucina in inglese

per bambini dai 4 agli 8 anni

a cura di: Miss Gelatini

info: tel. 0432 235631

Biblioteca di Quartiere “Chiavris _ Paderno”

Via Piemonte 84/7 – ore 18.00

Ovunqu(è)Natale

PAROLE DI NATALE

lettura scenica in lingua friulana

PASTORÂL DI NADAL

di D. Zannier

con: Gruppo Teatrale della Loggia

a cura di: Associazione Teatrale Friulana

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Teatro Palamostre – ore 21.00

IVAN ZIRALDO presenta

THE LEGEND OF KRAMPUS

Musica e parole tra epico e fantasy

a cura di: Gruppo Folkloristico di Passons

info: siddharthamanagement@gmail.com

tel. 347 4074058

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Ragazzi

ingresso Riva Bartolini 3 – ore 17.00

ORA DELLE STORIE

PERSONAGGI DA FIABA

Gnomi, folletti e aiutanti magici

letture e laboratorio a cura di Daniela Bianchi

info: bcur@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/

tel. 0432 1272585

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE

Museo Etnografico del Friuli

Palazzo Giacomelli – Via Grazzano

ore 16.00

Racconti davanti al presepe al suono di cornamuse e zampogne

con Magda Minotti e Giovanni Floreali

a cura di: Associazione culturale Furclap

info: info@furclap.it

www.furclap.it

Biblioteca di Quartiere “Udine Sud”

Via Pradamano 21 – ore 17.00

TANTILIBRI

BEBE’-NATALE

per bambini dai 18 ai 36 mesi

info: tel. 0432 1274441

Biblioteca di Quartiere “Laipacco – S. Gottardo”

Viale Forza Armate 4 – ore 17.00

Ovunqu(è)Natale

PAROLE DI NATALE

lettura scenica per bambini

IL COMPLOTTO DEI BABBI NATALE

di Ute Krause

LA ZUPPA DI SASSO

di Vaugelade Anais

poesie e filastrocche di natale

con: Dietro Teatro Scjap di Fantasie Teatrâl

a cura di: Associazione Teatrale Friulana

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Sala Ajace

Piazza Libertà – ore 17.00

18^ Edizione del Premio

UDINE CITTÀ DELLA PACE

dedicato al Presidente Emerito della FICLU

Marialuisa Stringa

a cura di: Club per l’UNESCO di Udine

info: clubperlunesco.udine@gmail.com

www.udineclubunesco.org

tel. 0432 521124 – 330241160

VENERDI’ 14 DICEMBRE

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Ragazzi

ingresso Riva Bartolini 3 – ore 17.00

BEBÈ- NATALE: IL MIO PRIMO CONCERTO

concerto live metodo Gordon,

per bambini da 0 a 36 mesi

a cura di: Orchestra di Fiati “G. Verdi”

nello spirito dei Progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica

info: bcur@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/

tel. 0432 1272585

Chiesa S. Pio X

Via A. Mistruzzi 1 – 20.30

CONCERTO DI NATALE

Concerto Natalizio con Ensamble del Laboratorio associazione “Volare tra le note” Coro e Orchestra della Scuola “A. Manzoni”

a cura di: Associazione “Volare tra le Note”

info: tel. 347 4535618

Sala Astra del Visionario

Via Asquini 33 – ore 21.00

concerto

CYCLES OF LIVE – ANDREA CENTAZZO

I^ parte: antologia di lavori multimediali di A. Centazzo

II^ parte: improvvisazione di A. Centazzo assieme ai musicisti

a cura di: Associazione Culturale Furclap

info: info@furclap.it

www.andreacentazzo.com – www.furclap.it

SABATO 15 DICEMBRE

Caritas Diocesana

Via Cividale

WE RIDE FOR YOU

arrivo con I doni dei Babbo Natale in motocicletta

a cura di: A.N.P.S.

in collaborazione con: Comune di udine

Chiesa di S. Giorgio Maggiore

Via Grazzano – ore 17.00

concerto della scuola di Musica Ritmea

NOTE DI NATALE

orchestra: Ritmea Strings

pianisti: Pianotogether

coro: PrimeNote e VocinVolo

a cura di: Coop. Soc. Ritmea

info: info@ritmea.it

www.ritmea.it

tel.: 0432 541837 – 3385933623

Chiesa San Gottardo

Via Cividale 650 – ore 20.30

Ovunqu(è)Musica

THE SOUL OF GOSPEL

(USA, Ghana, Brasile, Italia)

a cura di: Parrocchia San Gottardo

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

LUNEDI’ 17 DICEMBRE

Biblioteca di Quartiere “Rizzi – San Domenico”

Via Martignacco 146 – ore 17.00

TILEGGOUNASTORIA

per bambini dai 4 ai 6 anni

a cura di: Club Tileggounastoria e Associazione San Lazzaro

info: tel. 0432 1274241

MARTEDI’ 18 DICEMBRE

Biblioteca dI Quartiere “Chiavris-Paderno”

Via Piemonte 84/7 – ore 17.00

LET’S TELL A TALE

storie in inglese

per bambini dai 4 agli 8 anni

a cura di: Università degli Studi di Udine – DILL

info: tel. 0432 1274741

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Ragazzi

ingresso Riva Bartolini 3 – ore 17.00

ORA DELLE STORIE

NONNA NIVEA

con Sarolta Szulyovszky

per bambini dai 4 agli 8 anni

info: bcur@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/

tel. 0432 1272585

Sala Eventi Cittadella della Cultura (ex caserma Osoppo)

Via Brigata Re 29 – ore 19.00

spettacolo teatrale e musicale

SCEMI DI GUERRA PER UN AUGURIO DI PACE

a cura di: Amici della Musica di UD e Compagnia di Arti e Mestieri di PN

Chiesa S. Martino

Cussignacco – ore 20.45

Ovunqu(è)Musica

CANTI AL CIELO

cori: gruppo corale Santa Cecilia di Cussignacco, diretto da Lucia Carolo e Coro multietnico femminile La Tela di Udine, diretto da Claudia Grimaz

pianoforte: Giulia D’Andrea

violoncello: Francois Perchat

a cura di : Associazione di ricerca in musica “La Scuola che non c’è”

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE

Biblioteca dI Quartiere “Laipacco-San Gottardo”

V.le Forze Armate 4 – ore 17.00

TANTILIBRI

BEBÈ- NATALE

per bambini dai 18 ai 36 mesi

info: tel. 0432 581945

Biblioteca di Quartiere “S. Paolo – S. Osvaldo”

Via S. Stefano 5 – ore 18.00

Ovunqu(è)Natale

PAROLE DI NATALE

lettura scenica con racconti tratti da

IL CASO DEL DOLCE NATALE E ALTRE STORIE

di Agatha Chrisite

con: Compagnia Teatrale Melodycendo

a cura di: Associazione Teatrale Friulana

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

VENERDI’ 21 DICEMBRE

Duomo di Udine

ore 11.30

CONCERTO PER LA PACE

concerto Natalizio

coro e orchestra: Scuola ad indirizzo musicale “A. Manzoni”.

a cura di: Istituto comprensivo Udine III

info: UDIC85700X@ISTRUZIONE.IT

tel. 0432 504101

Chiesa S. Giacomo Apostolo

Beivars – ore 20.30

Ovunqu(è)Musica

VOCI E NOTE DI NATALE

coro: Vintage Gang diretto da Maurizio Degani

trombe: Lorenzo Forte e Filippo Scarello

organo: Michele Peris e Maurizio Degani

Banda Giovanile di Pavia di Udine diretta da Giovanni Maniago

a cura di: AFDS, ANA Sez. Godia, AD Fulgor, Parrocchie S. Giacomo Apostolo e S. Giovanni Battista

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

SABATO 22 DICEMBRE

Biblioteca di Quartiere “Cussignacco”

Via Veneto 164 – ore 17.00

LET’S TELL A TALE

Storie in inglese

a cura di: Università degli Studi di Udine – DILL

per bambini dai 4 agli 8 anni

info: tel. 0432 1274541

Teatro Palamostre

ore 18.00 e ore 21.00

NATALE IN DANZA

spettacoli a scopo benefico

a cura di: AXIS Danza

a pagamento

info: axisudine@libero.it

tel.: 0432 26580

www.axisdanza.it

FB e Pinterest: /axisdanza/

IG: /axis.danza/

DOMENICA 23 DICEMBRE

Chiesa S. Giuseppe

Viale Venezia – ore 17.00

Ovunqu(è)Musica

concerto Gospel

Una storia di Natale – A Christmass Tale

THE MASS MESSENGERS GOSPEL CHOIR

dirige: Lucia Lesa

a cura di: Associazione culturale FVG Gospel Mass Choir

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 18.00

CONCERTO DI NATALE

IL GRANDE SPETTACOLO DEL CIELO

Coro del Friuli Venezia Giulia, Orchestra San Marco di Pordenone, Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani

soprano: Annamaria dell’Oste

tenore: Nicola Pascoli

baritono: Hao Wang

direttore: Filippo Maria Bressan

commenti di: Don Alessio Geretti

Organizzato da: Assessorato alla Cultura del Comune di Udine e Coro del Friuli Venezia Giulia

in collaborazione con: Fondazione Teatro Nuovo G. da Udine

ingresso libero previa prenotazione c/o biglietteria Teatro G. da Udine

offerto alla città in ricordo dei caduti della Polizia di Stato

Chiesa S. Marco

Chiavris – ore 20.30

Ovunqu(è)Musica

concerto

LA NOTTE SANTA

un messaggio ai confini della terra

coro: Corale S. Marco di Udine diretta da Tobia Dondè

settimino di ottoni: “Andrea Gabrieli” di Pasian di Prato (UD)

organo: Maurizio Degani

a cura di: Corale S. Marco di Udine

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Teatro Palamostre

ore 20.30

2° FESTIVAL DAI FRUTS FURLANS

concorso canoro per composizioni inedite in lingua friulana interpretate da cori e solisti di voci bianche.

a cura di: Associazione Culturale ASSOEVENTI

info: ass.assoeventi@libero.it

www.assoeventi.eu

tel. 335 8422298/ 335 8410556

LUNEDI’ 24 DICEMBRE

Via Grazzano angolo piazza Garibaldi

(presso Al Vecchio tram) – ore 18.00

MUSICA TRADIZIONALE E NATALIZIA

con: Grop Tradizional Furlan

info: info@furclap.it

www.furclap.it

Piazzale Cella

(da Brando) – ore 20.00

MUSICA TRADIZIONALE E NATALIZIA

con: Grop Tradizional Furlan e le zampogne di Furclap

info: info@furclap.it

www.furclap.it

Teatro Palamostre – ore 20.30

SUNÌN PAR FURLAN

concerto di Natale della Filarmonica di Pozzuolo del Friuli

a cura di: Società Filarmonica di Pozzuolo del Friuli s.c.a r.l.

info: filarmonicapozzuolo@libero.it

tel. 3289582493

FB: /La Banda di Pozzuolo del Friuli

MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE

Chiesa Sant’Andrea Apostolo

Piazza Paderno – ore 17.00

Ovunque(è)Musica

CONCERTO DI SANTO STEFANO

tenore: Federico Lepre

coro: Tourdion

Banda provinciale ANBIMA di Gorizia diretta da Fulvio Dose

a cura di: Associazione culturale musicaleTourdion

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

GIOVEDI’ 27 DICEMBRE

Biblioteca di Quartiere “Laipacco – San Gottardo”

Viale Forze Armate – ore 17.00

TILEGGOUNASTORIA

per bambini dai 4 ai 6 anni

a cura di: Club Tileggounastoria e Associazione San Lazzaro

info: tel. 0432 581945

SABATO 29 DICEMBRE

Sala Ajace – ore 20.45

I SOLISTI VENETI

recital del violinista

LUCIO DEGANI

pianoforte: Ferdinando Mussutto

a pagamento

a cura di: Associazione Solisti Veneti

info: info@solistiveneti.it – direzione@solistiveneti.it

tel: 049 666128

Chiesa S. Paolo

Via Modica – ore 20.45

Ovunque(è)Musica)

DUKE FISHER HERITAGE SINGERS (Georgia, USA)

spiritual, gospel, world musica

a cura di: Associazione Culturale Folk Club Buttrio

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

DOMENICA 6 GENNAIO

Chiesa centrale S. Maria della Misericordia

Ospedale di Udine – ore 10.30

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DELLA SANTA MESSA DELL’EPIFANIA

a cura di: Ass. Progetto Musica

Nelle giornate di sabato 15, sabato 22 e sabato 29 dicembre sarà aperta al pubblico la Cappella Manin di via Marinoni.

I volontari del Touring Club Italiano accoglieranno i visitatori.

Info: tel. 3392443811

Mostre

Mostre in centro città

Musei Civici

aperti 8 – 26 dicembre 2018 e 6 gennaio 2019

chiusi: il 25 dicembre 2018 e il 1° gennaio 2019

Info orario e biglietti: www.civici museiudine.it

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI

Palazzo Giacomelli – Via Grazzano

FINO AL 24 FEBBRAIO 2019

UNA CITTA’ DENTRO LA GUERRA

UDINE 1914 – 1918

immagini fotografiche dalla Fototeca del Castello di Udine e da vari fondi pubblici e privati

a cura di: Lucio Fabi e Tiziana Ribrezzi

con la collaborazione di: Giancarlo Martina, Giovanna Marselek e Gaetano Vinciguerra

orari: da martedì a domenica 10.30/17.00

a pagamento

DAL 21 DICEMBRE 2018 AL 30 GENNAIO 2019

FÛC. RICUÀRTS

Microcosmi nelle creazioni di Franca Venuti

orari: da martedì a domenica 10.30/17.00

CASA CAVAZZINI – MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Via Cavour 14

FINO AL 3 FEBBRAIO 2019

37° TRIENNALE EUROPEA DELL’INCISIONE

ARMANDO PIZZINATO

1910 – 2004 LA GRAFICA

organizzazione a cura di: Triennale Europea dell’Incisione

orario: da martedì a domenica 10.30/17.00

a pagamento

GALLERIA FOTOGRAFICA TINA MODOTTI

DAL 6 dicembre 2018 AL 6 gennaio 2019

PRESEPI FVG

a cura di: Pro Loco Regione FVG

con il contributo di: Comune di Udine

orari: da lunedì a venerdì 16.00/19.00

sabato e domenica 10.00/12.00 – 16.00/19.00

Inaugurazione 6 dicembre ore 18.00

GALLERIE DEL PROGETTO

Palazzo Morpurgo

DAL 7 DICEMBRE 2018 AL 20 FEBBRAIO 2019

I PESCI FOSSILI DELLE ALPI FRIULANE

Mostra dedicata ai pesci fossili del Triassico.

Percorso significativo nell’evoluzione di questi vertebrati di cui ci sono testimonianze nei fossili delle nostre montagne

nell’ambito del progetto Interreg V-A Italia Austria “GeoTrAC”

EX CHIESA DI SAN FRANCESCO

Largo Ospedale Vecchio

DAL 7 DICEMBRE 2018 AL 24 MARZO 2019

LIBERATI DALLA GUERRA

La pace e la rinascita del Friuli (1918-1919)

Mostra multimediale con rari e inediti filmati d’epoca

a cura di: Enrico Folisi

con la collaborazione di: Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti

apparato fotografico di: Paolo Brisighelli

allestimento d:i Massimo Bortolotti

collaboratori: Luca De Clara, Marco De Anna e Andrea Lucatelli

ingresso libero

orari: sabato e domenica ore 10.00/12.30 – 15.00/17.30

info e prenotazioni per le scuole 338 3083685

MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE

Via Sabbadini 32

DAL 14 dicembre 2018 AL 14 gennaio 2019

OASIS PHOTOCONTEST tour 2018

alcune fra le più belle immagini che hanno partecipato all’Oasis photocontest. 60 immagini delle oltre ventimila scattate da fotografi provenienti da 60 nazioni di tutto il mondo.

Mostre nei quartieri

DAL 14 DICEMBRE 2018 AL 31 GENNAIO 2019

Spazi espositivi

Via Pradamano 21 – ore 18.30

Ovunq(è)Natale

mostra collettiva foto-pittorica

EMOZIONE MUSICA – armonie di uomo e natura

a cura di: Ass. Culturale Quadrante Arte e Circolo Culturale Fotografico Il Grandangolo

orario: lunedì e venerdì 9.00 –12.00; lunedì martedì e giovedì 15.00 – 18.00

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Inaugurazione 14 dicembre ore 18.30

DAL 18 DICEMBRE 2018 all’8 GENNAIO 2019

Biblioteca dI Quartiere “Cormor – S. Rocco”

Via Joppi 78

Ovunqu(è)Natale

mostra di artigianato artistico

NATALE DI SCUS

orari: martedì, mercoledì e giovedì 15.00/19.30, venerdì 9.00/12.30

a cura di: corsisti del laboratorio di Scus, condotto da Raffaello Tiozzo

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Inaugurazione 18 dicembre ore 18.00

FONDAZIONE TEATRO NUOVO

GIOVANNI DA UDINE

Via Trento 4

MARTEDI 11 DICEMBRE

ore 20.45

IL MAESTRO E MARGHERITA

di Michail Bulgakov

con Michele Riondino, Francesco Bonomo, Federica Rosellini

regia di Andrea Baracco

produzione: Teatro Stabile dell’Umbria

MARTEDI 18, MERCOLEDI’ 19, GIOVEDI’ 20 DICEMBRE

ore 20.45

THE DEEP BLUE SEA

di Terence Rattigan

con Luisa Ranieri

regia di Luca Zingaretti

produzione: Zocotoco srl – Teatro di Roma – Fondazione Teatro della Toscana

VENERDI’ 21 DICEMBRE

ore 18.00

A CHRISTMAS CAROL MUSICAL

liberamente tratto dal romanzo di: Charles Dickens

libretto, coreografie, regia di: Melina Pellicano

musiche e liriche di: Stefano Lori e Marco Caselle

produzione: Compagnia Bit – DPM Produzioni – Equipe Eventi

LUNEDI’ 31 DICEMBRE

ore 18.00

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTER WIEN

violino e direttore : Daniel Auner

soprano: Giulia Della Peruta

Dolci di Vienna

Musiche della dinastia Strass e Arie di operetta

concerti e spettacoli a pagamento

info: www.teatroudine.it

tel. 0432 248411

Biglietteria

tel. 0432 248418

biglietteria@teatroudine.it

orari: da martedì a sabato 16.00/19.00

domenica, lunedì e festivi a partire da 90 minuti prima dell’inizio della rappresentazione

Share and Enjoy