Udine: non puoi pagare il dentista? Ti aiuta la Regione

È un’offerta di servizi per la prevenzione ed il trattamento delle patologie di competenza odontoiatrica. Attraverso i programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e nell’età adulta viene garantito l’accesso alle cure odontoiatriche alle persone in condizioni di vulnerabilità sociale e/o sanitaria e ai bambini da 0 a 16 anni.

La rete odontoiatrica regionale garantisce la tutela della salute attraverso i programmi di prevenzione a favore della popolazione in età evolutiva per il monitoraggio della carie, delle malattie parodontali e delle malocclusioni, attraverso ambulatori dedicati per la diagnosi precoce delle neoplasie del cavo orale e per la riabilitazione protesica dei pazienti edentuli. Viene garantita anche la gestione delle urgenze odontostomatologiche con la presenza di un pronto soccorso odontoiatrico in ciascuna Azienda per l’Assistenza Sanitaria / Azienda Sanitaria Universitaria Integrata regionale (AAS/ASUI).

I pazienti in condizione di vulnerabilità sanitaria e sociale o in età evolutiva possono accedere a visite e prestazioni odontoiatriche dedicate. Le prestazioni aggiuntive (extra LEA) vengono erogate per i cittadini residenti della regione Friuli Venezia Giulia.

La prenotazione di visite e di prestazioni odontoiatriche deve essere fatta direttamente attraverso i Centri Unici di Prenotazione (CUP) regionali (0434 223522: numero telefonico unico per la prenotazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali e per informazioni sanitarie e sociali – il numero 848 448 884 è comunque attivo), i CUP aziendali e le farmacie abilitate.

Le visite e le prestazioni odontoiatriche prenotate saranno erogate presso gli ambulatori odontoiatrici del Servizio Sanitario Regionale di cui all’elenco allegato.

Per prenotare una visita odontoiatrica non prioritaria, NON servono prescrizioni del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. L’accesso al Pronto soccorso odontoiatrico per le urgenze è diretto.

