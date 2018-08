Udine: omaggio a Leonard Bernstein nella chiesa di santa Chiara – 7 ago 2018

Prosegue con successo, ARMONIE IN CORTE nella splendida Chiesa di Santa Chiara. Grazie infatti all’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, all’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e alla Fondazione Bon con il sostegno della Regione FVG, del Mibact, dello Studio Associato Commercialisti Deriu, del fotografo Glauco Comoretto, dell’Educandato Statale Collegio Uccellis chi rimane in città e i turisti possono godere di ottima musica in una stupenda cornice.

Martedì 7 agosto alle ore 20.45, sarà il quartetto d’archi Umbria Ensemble (Angelo Cillini e Cecilia Rossi violino, Luca Ranieri viola e Maria Cecilia Berioli violoncello) assieme al clarinetto di Claudio Mansutti a rendere omaggio a L. Bernstein nel centenario dalla sua nascita.

Per l’occasione verrà eseguita in prima assoluta Omaggio a Leonard Bernstein, una rielaborazione per clarinetto e quartetto d’archi fatta dal compositore Valter Sivilotti della Sonata per clarinetto e pianoforte e di alcuni celebri temi tratti dalla Suite del balletto di West Side Story.

Si potranno ascoltare inoltre il Quartetto per clarinetto e archi S78 di J.N. Hummel e la III Suite per archi tratta dalle antiche danze ed arie per liuto di Ottorino Respighi.

L’ UmbriaEnsemble si presenta come un ensemble di alta qualità artistica e costante ricerca musicale, definito dalla critica come “punta di diamante” della attuale produzione cameristica italiana. Composto da musicisti attivi come prime parti nelle principali orchestre italiane tra cui l’orchestra Sinfonica della Rai e l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, è regolarmente presente nei più prestigiosi cartelloni dei festiva italiani. Si è esibito inoltre in Sudamerica, Cina, Canada, Cipro e stati uniti. E’ stato invitato a rappresentare l’Italia con un Concerto a Bruxelles, Cercle Royale Gaulois in occasione del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea e ad esibirsi in un concerto per il Parlamento europeo a Strasburgo.

Claudio Mansutti al clarinetto si è esibito in veste di solista con numerose orchestre europee e nelle più importanti sale del mondo. Nel 2016 ha suonato con i Berliner Simphoniker nella celebre Filarmonia di Berlino. Come camerista collabora con il Quintetto d’archi dei berliner e con lo Janack Quartet. Si è inoltre esibito a New York presso la prestigiosa Carnegie Hall.

Il concerto prevede un biglietto di soli 8,00 euro acquistabile direttamente, dalle 20, presso la chiesa di Santa Chiara a Udine (ingresso da via Gemona 23)

Per informazioni: Fondazione Luigi Bon tel 0432543049 info@fondazionebon.com.

