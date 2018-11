Udine: parzialmente riaperta via San Francesco

“Oggi è stato aperto il primo tratto di via San Francesco che va da via Gorghi a via Rauscedo e per fine della prossima settimana, compatibilmente con le condizioni meteo, contiamo di finire i lavori sul secondo tratto e sui marciapiedi dell’intera via in tempo per l’inaugurazione del periodo natalizio che si terrà proprio venerdì prossimo con l’accensione dell’abete che il comune di Sappada ha donato alla città di Udine”. Con queste parole il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica Loris Michelini ha assistito questo pomeriggio all’apertura al traffico della strada. Presenti anche il consigliere Antonio Falcone, la dirigente del servizio mobilità del Comune di Udine Cristina Croppo e il direttore dei lavori Francesco Bulfone.

“Voglio ringraziare il dott. Bulfone e tutti quelli che hanno lavorato al progetto per la velocità con cui hanno portato a termine questo tratto di strada, rendendosi disponibili a lavorare il sabato in modo da permettere agli esercenti della zona di poter beneficiare della nuova pavimentazione in tempo utile per le festività”, ha concluso Michelini.

