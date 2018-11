Udine: Rocco Papaleo nel circuito ERT con “Coast to coast” – 13/15 nov 2018

Palmanova – Rocco Papaleo debutterà domani nel Circuito ERT con il suo nuovo spettacolo. Coast to coast, il cui sottotitolo recita “quando sei stanco di raccontare l’ultimo viaggio è il momento di cominciarne un altro”, andrà in scena domani, martedì 13 novembre, al Teatro Modena di Palmanova, mercoledì 14 novembre al Cinecity di Lignano Sabbiadoro e giovedì 15 novembre al Teatro Benois-De Cecco di Codroipo. Tutte e tre le serate inizieranno alle 20.45. Sul palco, ad accompagnare l’attore e cantante lucano, ci saranno quattro musicisti: Arturo Valiante (pianoforte), Guerino Rondolone (bassi e contrabbasso), Davide Savarese (tamburi) e Giorgio Tebaldi (trombone e ukulele).

In Coast to coast, Rocco Papaleo coinvolge il pubblico in un viaggio straordinario, in cui la musica incontra le parole, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. Lo spettacolo nasce dalla volontà di creare un teatro “a portata di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare.

Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica, in un esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Giorgio Gaber e uno alla Basilicata.

Papaleo nasce a Lauria, in Basilicata. Si trasferisce a Roma per intraprendere gli studi universitari e inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come cabarettista, comico, attore teatrale, cantante e musicista. Debutta in teatro nel 1985 con lo spettacolo di Salvatore di Mattia Sussurri rapidi ma la sua fama si consolida grazie al ruolo televisivo di Rocco Melloni nella serie Classe di Ferro (1989/1991). Inzia la carriera cinematografica con Mario Monicelli nel 1989 ne Il male oscuro; verrà diretto poi da Alessandro D’Alatri, Francesca Archibugi, Paolo Virzì, Giovanni Veronesi e più volte da Leonardo Pieraccioni, con il quale nasce un lungo sodalizio artistico che lo porta a interpretare vari personaggi nella veste surreale e comica tanto amata dal pubblico.

L’esordio alla regia è del 2010 con Basilicata Coast to Coast, scritta assieme allo sceneggiatore Valter Lupo, suo storico e fraterno collaboratore. Il film è una commedia corale e musicale, un viaggio on the road surreale e picaresco. Papaleo dirige sé stesso, Alessandro Gassman, Paolo Briguglia, Max Gazzè e Giovanna Mezzogiorno ottenendo un grande successo di pubblico e di critica e la vittoria del David di Donatello, del Nastro d’Argento e del Globo d’Oro come Miglior Regista Esordiente nel 2011.

Negli anni successivi la carriera di Rocco Papaleo è proseguita con successo sul piccolo e grande schermo e anche a teatro. In regione lo abbiamo visto alcune stagioni fa assieme ad Alessandro Haber in Miracoli e canzoni.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it, chiamando il Teatro Modena (0432 924148), il Cinecity di Lignano (334 1058083), il Teatro Benois De Cecco di Codroipo (0432 908467).

