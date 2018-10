Udine: Shakespeare in love inaugura la stagione del Teatro Nuovo – 12/14 ottobre 2018

Una storia romanticissima e travolgente, una rocambolesca ed esilarante “commedia degli equivoci” che ci farà innamorare, divertire, sognare: arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine Shakespeare in love, una produzione in grande stile, colorata e gioiosa proposta in prima regionale per l’inaugurazione della ventiduesima stagione di prosa.

Tre le date in programma per lo spettacolo nel quale la storia d’amore fra William Shakespeare e Viola de Lesseps si intreccia indissolubilmente a quella immortale tra Romeo e Giulietta, e precisamente venerdì 12 e sabato 13 ottobre (inizio alle 20.45), e domenica 14 ottobre (ore 17.00). Sul palcoscenico un cast di 19 artisti (più il cane della Regina Elisabetta, off course) fra i quali spiccano Lucia Lavia, interprete della volitiva e bellissima Viola, e Marco de Gaudio nei panni del giovane Will, diretti dal vulcanico Giampiero Solari, firma di innumerevoli successi per il teatro, il cinema e la televisione, con la regia associata di Bruno Fornasari.

Sabato 13 ottobre, alle 17.30, i protagonisti e la compagnia dello spettacolo incontreranno il pubblico nel foyer del Teatro per il primo appuntamento della stagione di Casa Teatro, dal titolo Che vuol dire “Montecchi”? Ospiti molto speciali Albino Comelli, dell’Associazione “Giulietta e Romeo in Friuli”, e Peter Brown direttore della British School FVG. Conduce il giornalista Alberto Rochira.

Magistralmente scritto dall’inglese Lee Hall, autore di capolavori per il teatro come Billy Elliot, e ispirato alla sceneggiatura originale dell’omonimo film firmata da Marc Norman e Tom Stoppard, Shakespeare in love ci trasporta nel cuore della Londra elisabettiana.

Will è un autore emergente che non riesce a scrivere il copione che gli è stato commissionato, una commedia improbabile dal titolo decisamente imperfetto, Romeo e Ethel – la figlia del pirata.

Senza soldi e in ritardo con la consegna, il giovane vaga per le strade della città in cerca d’ispirazione finché non incontra Viola De Lesseps che, camuffata da ragazzo, si presenta proprio per l’audizione dello spettacolo, determinata a realizzare il sogno di poter recitare su un palcoscenico allora vietato alle donne.

Scoperta la vera identità della ragazza, tra i due scoppia la passione e il giovane autore ritrova finalmente la sua Musa. Viola però è già promessa sposa al potente Lord Wessex… In un crescendo di equivoci e desideri proibiti, tra risse, duelli e baci rubati, Will Shakespeare dovrà trovare un degno finale non solo per la sua opera ma anche per la sua travolgente passione.

Commedia romanticissima, Shakespeare in love è uno spettacolo che affascina anche per la suggestiva rappresentazione di un mondo teatrale, allora come oggi, sempre alle prese con la follia degli artisti, il cinismo del potere e la magia della scena e ci restituisce sulla scena tutte le atmosfere del capolavoro cinematografico da cui ha tratto ispirazione, vincitore di sette premi Oscar.

Biglietteria del Teatro aperta 16.00 alle 19.00 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). L’acquisto dei biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it, nei punti vivaticket e, il mercoledì, al Temporary Ticket Store del Teatro attivo in centro a Udine al Caffè Contarena (Via Cavour 1) con orario 10.00-13.00 e 13.30 -18.00.

Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it). Previste speciali riduzioni per i possessori della G-Teatrocard.

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

Via Trento, 4 – Udine

venerdì 12, sabato 13 ottobre 2018 – ore 20.45

domenica 14 ottobre 2018 – ore 17.00

