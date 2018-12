Udinese-Frosinone: 1-1 un brodino con tanta paura -le pagelle

Dopo 4 partite dal calendario non semplice Nicola trova la prima vera occasione di fare bottino pieno. Contro il Frosinone formazione confermata per 10/11. Lasagna in campo, Pussetto in panchina. Parte meglio il Frosinone con l’Udinese che non riesce a ripartire. Il vantaggio però arriva per i friulani con un cross dalla destra che arriva a Mandragora che realizza con un gran tiro al volo. Nella ripresa quando l’Udinese sembra controllare in tranquillità una distrazione di Ekong porta a un rigore dubbio che permette il pareggio di ciano.

MUSSO 6 senso di sicurezza

TER AVEST 5,5 timido ma non sopraffatto. MACHIS 5

LARSEN 6 pentole e coperchi

EKONG 5,5 pasticcia sul rigore

NUYTINCK 5,5 rischia e non sembra sul pezzo come altre volte

D’ALESSANDRO 6 non incanta ma è cmq il migliore

FOFANA 5 male. PUSSETTO 6 prova una giocata hors categorie

BEHRAMI 6 grande abilità nel picchiare senza farsi ammonire. Si fa ammonire nel finale. Salterà la trasferta di santo stefano

MANDRAGORA 6 il gol gli vale mezzo punto di bonus

DE PAUL 5,5 canta e porta la croce.

LASAGNA 5,5 abbandonato ma anche lui non sembra in giornata

Share and Enjoy