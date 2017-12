Udinese-Verona 3-0 Natale con vista sull’Europa – le pagelle

L’Udinese cerca continuità per scalare la classifica: di fronte il Verona che si sta rilanciando dopo una partenza difficilissima. Oddo propone Behrami in regia e Lasagna a fianco a maxi Lopez. Ancora out Angella e Samir. Il Verona regge per 10 minuti poi l’Udinese sale fino a trovare il gol: sponda al volo di Widmer per Barak che stoppa si gira su stesso e colpisce in mezzo a tre avversari. IL raddoppio arriva a fine del primo tempo: tiro dalla distanza di Barak e Widmer insacca sula ribattuta del portiere. Al 68° terzo gol friulano: Widmer serve Lasagna in area che di tacco serve Barak che segna ancora di sinistro. Quarto gol per Lasagna che chiude un triangolo con Jankto e calcia fortisismo da dentro l’area sotto il primo sette.

Sabato 30 a Bologna per guardare in alto verso l’Europa. Si può

BIZZARRI sv: pericolo freddo per lui

STRYGER 6,5: pomeriggio sereno con il merito di un salvataggio sulla linea e una traversa

DANILO 6: se fosse un film “Natale in poltrona”

NUYTINCK 6: aspetta che arrivi Natale

WIDMER 7: splendida sponda per Barak (ma non chiamatelo assist) e gol. Ritrovato

BARAK 8: per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo

BEHRAMI 6,5: interdizione e ordine, senza essere un faro

dal 66° HALLFREDSSON 6: quando entra lui la partita è già finita

JANKTO 6,5: quanta corsa ma che peccato per quel filo di imprecisione

dal 80° BALIC sv

ADNAN 6,5: lo spirito santo è sceso su di lui

LASAGNA 7,5: devastante nonostante la partita non sia impostata sul contropiede

dall 80° DE PAUL sv

MAXI LOPEZ 5,5: imbolsito

