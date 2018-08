Un marito a metà (Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré): Trailer Italiano Ufficiale

Iscriviti al nostro canale: http://goo.gl/8tXZVx

Un marito a metà, film diretto da Alexandra Leclère, con Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré, Hélène Vincent, Laurent Stocker, Michel Vuillermoz, Jackie Berroyer, Billie Blain e Marty Berreby.

Marie (Valérie Bonneton), sposata da 15 anni e con 2 figli, scopre che il marito Jean (Didier Bourdon) ha una relazione con un’altra donna. Superato lo shock iniziale, Marie decide di incontrare la rivale Virginie (Isabelle Carré) e le propone di condividere il marito a settimane alterne. Inaspettatamente Virginie accetta e inizia così un bizzarro triangolo. Ma quello che per Jean sembra essere un sogno che diventa realtà, si rivelerà ben presto un incubo carico di imprevedibili conseguenze…

Dal 30 agosto 2018 al cinema.

Per saperne di più su Un marito a metà: https://goo.gl/4BL5Sk

Seguici su: http://www.comingsoon.it/

Facebook: http://goo.gl/p3bFAL

Twitter: http://goo.gl/xPXhK2

ComingSoon è il canale ufficiale Youtube di ComingSoon.it. Su Coming Soon trovate tutti i Trailer più recenti, le interviste esclusive agli attori del momento, le videorecensioni, le immagini dai backstage e le clip in italiano dei film più attesi in uscita al cinema.



ComingSoon è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema, ma non solo: c’è spazio per tutto il mondo dell’entertainment: digital video, serie TV, musica, games, libri.



Per tutti gli aggiornamenti sui trailer in italiano dei film in uscita al cinema guarda qui:

https://goo.gl/4CU9sa

Per tutte le interviste esclusive targate Coming Soon:

https://goo.gl/Mu7we8



Le Top 5 selezionate dal team di Coming Soon dedicate al cinema:

https://goo.gl/gslQz2

Share and Enjoy