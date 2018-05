Vasco Rossi a Lignano: 25 maggio le prove. Domenica 27 maggio il concerto!

Vasco Rossi replica e il 27 maggio sarà allo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro per dare il via al suo “Vascononstop Live 2018”.

Dopo la “Tempesta perfetta” di Modena Park, l’evento che rimarrà nella storia della musica rock italiana, è lo stesso Vasco che dalla sua pagina di facebook annuncia : “Per l’estate 2018 prossima, noi procediamo per…Stadi. Il concerto del 1 luglio scorso è stato un evento straordinario, ma unico e irripetibile”.

Vasco ricomincia dagli stadi, con tanta voglia di sorprendere e di sorprendersi. Di divertire e di divertirsi con il suo pubblico. Le canzoni non mancano, la band “migliore al mondo” c’è.

I biglietti Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro possono essere acquistati in via esclusiva sul sito Vivaticket.

COME ARRIVARE IN AUTO

Da Italia e Slovenia: dall’autostrada A4 Venezia – Trieste, uscire a Latisana e imboccare la SS354, percorrerla per circa 20 minuti fino a destinazione (la strada statale in quel tratto diventa Viale Europa).

Dall’Austria: dall’autostrada A23 Tarvisio – Udine, proseguire allo svincolo sull’A4 in direzione Venezia e uscire a Latisana; imboccare la SS354, percorrerla per circa 20 minuti fino a destinazione (la strada statale in quel tratto diventa Viale Europa).

Scaletta del concerto di Vasco Rossi a Lignano 2018

Lo stesso Vasco Rossi, sui social attraverso i video postati di recente nella propria pagina ufficiale, ha fornito le prime anticipazioni su alcune delle canzoni che saranno in scaletta nella data zero di Lignano Sabbiadoro di domenica prossima.

Al 99 per cento ci saranno i brani Siamo Soli, Fegato, fegato spappolato, Deviazioni, Cosa succede in città e Blasco Rossi.

Dal portale 105.net: Come vorrei, Come nelle favole, Sono innocente ma, Vivere non è facile, Gli spari sopra, C’è chi dice no, La fine del millennio, Domenica lunatica, Un mondo migliore, Rewind.

In occasione delle prove del 25 maggio, Vasco Rossi farà entrare i soci del suo fanclub che avranno così modo di assistere all’anteprima generale della data zero. Dopo lo spettacolo di Lignano, il Blasco si esibirà a Torino il 1° e 2 giugno. Le date successive saranno 6-7 giugno a Padova, mentre l’11-12 giugno Vasco sarà di scena a Roma.

COME ARRIVARE CON I MEZZI PUBBLICI

IN TRENO

Da Trieste o Udine: Treno per Venezia-Mestre, stazione di Latisana, collegamento per Lignano effettuato tramite autocorsa di linea.

Da Venezia-Mestre: Treno per Trieste, stazione di Latisana, collegamento per Lignano effettuato tramite autocorsa di linea.

IN AEREO

L’aeroporto regionale Trieste – Ronchi dei Legionari (TRS) è situato a circa 45 minuti d’auto dallo stadio. Altri scali aeroportuali vicini sono Venezia Marco Polo (VCE), a circa 1 ora d’auto da Lignano, Treviso (TSF) ad un’ora e 20 minuti d’auto circa, Lubiana (LJU) o Klagenfurt (KLU) a circa due ore d’auto.

ACCESSO PER DIVERSAMENTE ABILI

L’organizzatore ha predisposto all’interno del luogo dell’evento uno spazio riservato.

Richieste via mail a francesca.simone@livenation.it

APERTURA CANCELLI

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 16:30. Ti consigliamo di recarti allo stadio sin dall’apertura.

