Vino: Shaurli, "Concours mondial du Sauvignon" torna nel '19 in FVG

Pordenone, 6 mar – Il prestigioso “Concours mondial du

Sauvignon” tornerà in Friuli Venezia Giulia nel 2019 per la sua

10. edizione. Lo ha annunciato l’assessore alle Risorse agricole

e forestali Cristiano Shaurli, al rientro da Graz (Austria), dove

la decisione è stata ufficializzata con il passaggio di testimone

dalla Stiria alla nostra regione. Il concorso è una sfida

internazionale di altissimo livello fra produttori di molti

Paesi, diventato un punto di riferimento mondiale per il

Sauvignon e che continua a crescere e riscuotere interesse anno

dopo anno. La manifestazione conferisce inoltre trofei speciali

ai vini che ottengono il più alto punteggio assegnato da una

giuria internazionale composta da 70 esperti.

Già nel 2015 il concorso è approdato in Friuli Venezia Giulia;

l’idea di renderlo itinerante è nata dalla volontà di coinvolgere

i Paesi maggiormente rappresentativi nella produzione di

Sauvignon, scelta che si sta rivelando vincente. All’attuale

edizione, che si sta tenendo in Stiria, partecipano 950 vini

iscritti da tutto il mondo, con un incremento dell’11 per cento

rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda l’edizione 2019,

erano state avanzate diverse candidature da più regioni

produttrici di Sauvignon; l’organizzazione ha scelto il Friuli

Venezia Giulia che, con il Consorzio delle DOC FVG ed ERSA, aveva

già ospitato con successo proprio la prima edizione fuori dal

territorio francese, nel 2015. La nuova assegnazione del concorso

alla nostra regione fa sì che questo territorio sia il primo ad

ospitare per la seconda volta questa rassegna mondiale.

“Un grazie particolare, anche da parte dei produttori friulani –

commenta Adriano Gigante, vicepresidente del Consorzio delle Doc

Fvg – va a Karin Merriot e a Thomas Costenoble, rispettivamente

coordinatrice dell’evento “Italia” e direttore del concorso.

L’aver scelto nuovamente la nostra regione rappresenta un grande

riconoscimento al lavoro di squadra partito da un’idea del

Consorzio tutela vini “Friuli Colli Orientali e Ramandolo”; nel

2009, un gruppo di aziende si autofinanziò per creare e far

partire quello che a suo tempo venne chiamato “Progetto

Sauvignon”. Sono stati anni di studio su terroir, fattori

genetici, nutrizione, legame con il territorio, vigoria, effetti

della defogliazione e maturità aromatica, elementi che hanno

portato ad un miglioramento di questo vino bianco su tutto il

territorio friulano. Oggi possiamo dire, anche dai dati delle

ultime edizioni del concorso, di essere al fianco dei grandi

Sauvignon mondiali. Siamo orgogliosi – aggiunge Gigante – che una

piccola regione, come il Friuli Venezia Giulia, possa

rappresentare l’Italia ad una competizione internazionale, dove

arrivano mille campioni da tutti i continenti. Un grazie va

quindi rivolto sia ai nostri produttori, che continuano a

ricercare il massimo della qualità per portare sempre più in alto

il nome del Friuli Venezia Giulia, sia all’Amministrazione

regionale che crede nei produttori e ci aiuta a far conoscere il

grande lavoro svolto”.

“Le motivazioni di questa scelta rese note a Graz – afferma

l’assessore regionale alle Risorse agricole Cristiano Shaurli –

sono per noi motivo di grande orgoglio, in quanto legate alla

continua crescita qualitativa dei nostri vini, a partire dal

Sauvignon, ed alla capacità organizzativa e di accoglienza, già

dimostrate nell’edizione 2015. È questa una soddisfazione che

voglio condividere con viticoltori, Consorzi e territorio:

lavorando uniti, abbiamo dimostrato che per superare momenti

difficili non serve lamentarsi bensì credere con forza alle

nostre capacità ed alla grande qualità dei nostri prodotti. In un

momento in cui si registra una forte crescita di alcuni vitigni

nella nostra regione – conclude Shaurli – bisogna accompagnarne e

valorizzare la qualità. Parlo di vini come il Sauvignon, che in

Friuli Venezia Giulia tocca vette altissime, ma anche dei nostri

autoctoni che possono e devono continuare ad essere uno dei

biglietti da visita di prestigio della nostra regione, proprio

perché qui trovano condizioni e risultati ottimali”.

ARC/AL/Com

Powered by WPeMatico

Share and Enjoy