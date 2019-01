WE WILL ROCK YOU – Giovedì a Jesolo il musical che celebra i successi dei QUEEN

La Queen mania è più forte che mai. Sulla scia del successo mondiale di “Bohemian Rhapsody”, il film musicale più visto di sempre, prosegue senza sosta anche il successo nei teatri e nei palazzetti italiani di “We Will Rock You”, il musical, fra i più rappresentati al mondo, che celebra i più grandi successi della band di Freddie Mercury. Tutto pronto al Palazzo del Turismo di Jesolo per la replica in programma giovedì 10 gennaio, per l’organizzazione di Zenit srl, in collaborazione con la Città di Jesolo e Jesolo Turismo. I biglietti per lo spettacolo sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del palazzetto giovedì, a partire dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 20.00 e inizio spettacolo previsto per le 21.00. Tutte le info su www.azalea.it

10 gennaio 2019 – JESOLO, Palazzo del Turismo

Gli orari della serata:

Ore 18.30 apertura biglietterie

Ore 20.00 apertura porte

Ore 21.00 inizio spettacolo

Oltre 8 milioni di spettatori, 2700 performance e 12 anni consecutivi di rappresentazioni a Londra: sono questi i numeri di “We Will Rock You”, il musical che mette in scena 24 tra i maggiori successi dei Queen e riflette le performance live della storica band. Lo spettacolo è stato prodotto da Ben Eltonin collaborazione con Roger Taylor e Brian May. Lo show ha debuttato al Dominion Theatre di Londra il 12 maggio 2002 e il successo fu così eclatante da entrare nella Top 10 degli show più longevi nella storia del West End. Il musical ha debuttato in Italia il 4 dicembre 2009 all’Allianz Teatro di Milano, riscuotendo anche nel nostro Paese un grande successo di pubblico. A decretare una tale accoglienza la scelta, condivisa dai Queen stessi, di mantenere le canzoni in inglese (tranne due) e di tradurre e riadattare solo i dialoghi.

Quella che ammireremo a Jesolo sarà una nuovissima produzione rispetto allo spettacolo precedente, concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta per Barley Arts. Pur mantenendo la storia, i personaggi e le musiche originali, che verranno eseguite da una band dal vivo, questo è un nuovo allestimento, attento a sottolineare l’aspetto politico, attuale e visionario alla base del musical e completamente rinnovato sotto ogni aspetto: dalla Regia, affidata al candidato Lawrence Olivier Award Tim Luscombe, alla scenografia concepita da Colin Mayes, fino alle coreografie curate da Gail Richardson. La direzione artistica e il vocal coaching sono affidati a Valentina Ferrari, mentre Riccardo Di Paola è alla direzione musicale, Antonio Torella alla direzione vocale e Cristina Trotta il produttore esecutivo.

Sul palco un cast composto da talentuosi cantanti-attori: Salvo Vinci nella parte di Galileo e Alessandra Ferrari in quella di Scaramouche. Valentina Ferrari sarà Killer Queen, mentre Paolo Barillari sarà Khashoggi. Claudio Zanelli sarà Britt, Loredana Fadda Oz, mentre Massimiliano Colonna vestirà i panni di Pop. Per le nuove stagioni il progetto artistico privilegerà l’attualizzazione e la contemporaneità della vicenda. Uno spettacolo unico nel suo genere che, con grande lungimiranza, ha ipotizzato, in un futuro distopico in cui il rock viene bandito e i suoi seguaci costretti a nascondersi, una società vittima della globalizzazione più totale e alla mercé di una multinazionale che controlla non solo la musica ma la vita dei singoli individui.

Fra i prossimi spettacoli al Palazzo del Turismo di Jesolo troviamo il musical Grease (30 gennaio), lo show comico di Pintus (20 aprile) e i concerti di Thegiornalisti (26 marzo), Giorgia (18 aprile) e Ultimo (17 maggio). Info e biglietti su www.azalea.it .

