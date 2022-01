01 – 1.9.2021 mattinata

Phenomenology and Digital Knowledge

Fenomenologia e saperi digitali

CHAIR Luca Taddio (Università di Udine)

Institutional greetings by the authorities of the University of Udine

Luca Taddio (Università di Udine)

FENOMENOLOGIA E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Floriana Ferro (Università di Udine)

RELAZIONI PERCETTIVE IN AMBIENTI DIGITALI

Institutional greetings by Federico Vicario and the Director of the DIUM department (Università di Udine)

Serena Cattaruzza and Tiziano Agostini (Università di Trieste)

OMAGGIO A GIOVANNI B. VICARIO

Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei italiani ed europei che, nel corso delle quattro giornate, affronteranno il tema che ne rappresenta il filo rosso, focalizzandosi sulle diverse problematiche che si presentano e che saranno anche materia di discussione di tre lectiones magistrales (a cura dei proff. Mauro Carbone, Maurizio Ferraris e Pier Aldo Rovatti) e di una tavola rotonda conclusiva, in programma per il pomeriggio di sabato 4 settembre.

Nella prima giornata è previsto un ricordo del prof. Giovanni Bruno Vicario, già ordinario di Psicologia generale presso l’Università di Udine, continuatore della “Scuola di Trieste” di psicologia della Gestalt, studioso delle illusioni geometriche ma soprattutto della psicologia della percezione e scrittore.

