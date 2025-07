21 luglio: i 99 Posse a Folkest

Prosegue Folkest 2025, il Festival dedicato alla cultura, all’innovazione e all’arte tutta. Fra gli appuntamenti di punta il concerto del 21 luglio 2025 (alle ore 21.15) dei 99 Posse al Castello di Udine ai quali verrà consegnato per l’occasione il Premio alla Carriera: “Abbiamo voluto – spiega il Direttore artistico di Folkest Andrea Del Favero – premiare un progetto musicale di grande coerenza sia nei contenuti creativi che ideali. I 99 Posse non hanno mai smesso di combattere e di questa energia ce n’è tanto bisogno, oggi più che mai.”. La band campana di Curre curre guagliò, Corto circuito e Documento, torna a Folkest con un concerto che ripercorre i propri più grandi successi, con tutta l’energia di denuncia che ha costruito la fortuna di questa band con oltre 15 anni di storia e tante battaglie alle spalle e nel cassetto. Sul palco l’immancabile voce di ’O Zulù (Luca Persico), Marco Messina al campionatore e Dub Master, JRM (Massimo Jovine) al basso, Simona Boo seconda voce, Giuseppe Spinelli alla chitarra e Antonio Esposito alla batteria.

I 99 Posse sono la voce di una generazione che prova a liberarsi da un disagio antico, riscoprendo la propria storia, la lingua e le radici come strumenti di riscatto. La loro musica nasce tra l’eco degli scontri e il fumo dei lacrimogeni, ed è fin da subito militante: diretta, potente, politicamente schierata come mai prima d’allora nella scena musicale italiana. Il nome del gruppo riprende il termine “posse”, che in Italia indicava i collettivi musicali alternativi attivi tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. Nati all’interno dei centri sociali, questi gruppi portavano avanti un’idea di musica profondamente legata alla realtà: politica, controinformazione, impegno sociale e partecipazione erano al centro delle loro narrazioni.

All’attivo album pluripremiati come Curre curre guagliò, Cerco tiempo e Corto circuito e migliaia di concerti in attivo. Il gruppo nasce come espressione del Centro Sociale Occupato Autogestito Officina 99 nel 1991. L’anno successivo alla nascita del gruppo, iniziano le collaborazioni con gli Almamegretta e con i Bisca, con cui nasce Bisca99Posse.

La pubblicazione degli album dei 99 Posse fu da subito fortunata. Il primo album Curre curre guagliò del 1993 fa anche da colonna sonora al film Sud di Gabriele Salvatores. L’anno successivo, dopo la creazione dell’etichetta Novenove per dare spazio a giovani voci emergenti, esce Cerco tiempo e vendono 80mila copie e con Corto circuito le raddoppiano. Dopo il 2000 con La vida que vendrà, il gruppo annuncia nuove strade per i membri a fine 2001, che precede lo scioglimento del 2005. Ma nel 2009 ritornano sui palchi. Attualmente con una formazione che vede: ’O Zulù (Luca Persico, voce), Marco Messina (campionatore e Dub Master), JRM (Massimo Jovine, basso), Simona Boo (seconda voce), Giuseppe Spinelli (chitarra), Antonio Esposito (batteria).



I biglietti sono disponibili sul sito di EditEventi al costo di €15,00 + prevendita di €3,00. La chiusura delle prevendite è prevista per le 23.59 del 20 luglio. Per maggiori informazioni, consultare il sito di Folkest o chiamare i contatti utili.



Folkest, per la direzione artistica di Andrea Del Favero, è realizzato dall’Associazione Culturale Folkgiornale ETS, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura, della Fondazione Friuli, dei comuni di San Daniele del Friuli e di Udine, di Banca 360 e degli Enti Locali degli oltre trenta comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolti, di Abaco Viaggi, Cantina Tavagnacco, Cooperativa Itaca.