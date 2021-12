40 Fingers: due videoclip e concerto di fine anno mercoledì 29 dicembre a Trieste

Sono la nuova rivelazione internazionale del crossover, si chiamano 40 Fingers e si stanno facendo conoscere e apprezzare in tutto il mondo con le loro sensazionali rivisitazioni e riarrangiamenti per quattro chitarre acustiche di celebri brani rock, pop, colonne sonore del cinema e delle serie tv: da “Bohemian Rhapsody” al rock di “Sultans of Swing” dei Dire Straits e “Hotel California” degli Eagles, passando per il pop di “Africa” dei Toto e la ballatona “Tears in Heaven” di Eric Clapton, fino ad arrivare alle colonne sonore della Disney, di Star Wars, Harry Potter e Game of Thrones.

Il successo dei 40 Fingers nasce dalla rete con più di 50 milioni di views sui loro canali ufficiali e ben presto ha fatto il giro del mondo fino a conquistare il sostegno dei Queen che hanno condiviso la versione di “Bohemian Rhapsody” del quartetto italiano sul loro sito ufficiale e l’apprezzamento di Andrea Bocelli, che li ha coinvolti nel suo nuovo documentario The Journey, la cui uscita è prevista prossimamente nelle tv americane.

Nei giorni scorsi hanno pubblicato due nuovi emozionanti videoclip rivisitando per quattro chitarre due grandi classici: Hallelujah e Amazing Grace. Ora si preparano per il concerto evento di fine anno, nella propria città, Trieste, in cui suoneranno dal vivo tutti i brani più amati e ascoltati dal pubblico: mercoledì 29 dicembre alle ore 21:00 sul palco del Politeama Rossetti.

I biglietti per il concerto sono in vendita online su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del teatro. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.vignapr.it

I 40 Fingers non si sono fermati nemmeno durante il lockdown dello scorso anno e proprio lo scorso dicembre sul palco del Rossetti, che era chiuso al pubblico, diedero vita a “Guitar Rhapsody”, ovvero un sensazionale concerto in streaming con una produzione visiva altamente spettacolare ideata da alcuni tra i migliori light designer europei che andò in onda su LiveNow con più di 40 paesi del mondo collegati (link video https://bit.ly/40flive).

Nel 2021 i 40 Fingers hanno potuto finalmente tornare a esibirsi dal vivo in presenza, da protagonisti assoluti del Guitar Art Festival di Belgrado, poi hanno suonato in Croazia, Slovacchia, Germania e ora finalmente possono tornare dal vivo anche nella propria città con un concerto speciale che sarà un viaggio musicale senza confini linguistici e geografici attraverso una scaletta che spazierà a 360 gradi tra i generi, unendo tutti gli amanti della buona musica.

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2021, ore 21:00

TRIESTE, Politeama Rossetti

Prezzi dei biglietti:

Platea A € 30,00 + dp

Platea B € 25,00 + dp

Platea C € 22,00 + dp

Prima galleria € 18,00 + dp

Seconda galleria € 18,00 + dp

Loggione € 18,00 + dp

Foto: Simone Di Luca