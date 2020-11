40 i Comuni in Fvg senza parrucchiere (Indagine Confartigianato Udine)

Allontanarsi del proprio comune di residenza per andare dal parrucchiere o dall’estetista non si può, a meno che nello stesso i due servizi siano assenti. In quel caso allora sì, lo spostamento è consentito, ma solo nei comuni contigui. E se nemmeno in quelli c’è un parrucchiere o un’estetista? Impossibile. E invece no. L’ultima indagine dell’Ufficio studi di Confartigianato-Imprese Udine ha posizionato la lente d’ingrandimento proprio sulla collocazione delle imprese del comparto benessere, in particolare parrucchieri e estetisti, scoprendo che i casi di comuni privi degli uni e degli altri sono tutt’altro che una rarità e che esistono anche paesi in cui il servizio non è disponibile nemmeno sconfinando in un comune contiguo.

Su 215 comuni, in Friuli Venezia Giulia sono 40 quelli sprovvisti di parrucchiere: 25 a Udine, con Drenchia che non dispone del servizio nemmeno nei comuni contigui, 4 a Gorizia, 2 a Trieste e 9 a Pordenone. La lista si fa più lunga guardando agli estetisti, assenti da ben 63 comuni in Fvg:39 in provincia di Udine, dove Drenchia, Grimacco, Resia, Resiutta e Stregna non ne hanno a disposizione nemmeno nei comuni contigui, 7 in provincia di Gorizia, 2 in Provincia di Trieste e 15 in provincia di Pordenone con Erto e Casso che non dispone di estetiste neanche nei comuni limitrofi.

40 COMUNI FVG SENZA PARRUCCHIERI (DRENCHIA A ZERO ANCHE NEI CONTIGUI)

PROV COMUNE SENZA PARRUCCHIERE PARRUCCHIERI COMUNI CONTIGUI UD Bordano 22 UD Cavazzo Carnico 30 UD Chiopris-Viscone 29 UD Chiusaforte 10 UD Dogna 5 UD Drenchia 0 UD Forni Avoltri 9 UD Grimacco 1 UD Lauco 31 UD Lusevera 38 UD Malborghetto Valbruna 11 UD Montenars 39 UD Preone 3 UD Prepotto 37 UD Raveo 9 UD Resia 3 UD Resiutta 5 UD Rigolato 7 UD Sauris 8 UD Savogna 6 UD Stregna 1 UD Sutrio 13 UD Taipana 9 UD Verzegnis 29 UD Treppo Ligosullo 10 GO Doberdò del Lago 77 GO Dolegna del Collio 22 GO Moraro 41 GO San Floriano del Collio 77 TS Monrupino 282 TS Sgonico 289 PN Andreis 36 PN Budoia 38 PN Castelnovo del Friuli 9 PN Cavasso Nuovo 8 PN Cimolais 2 PN Erto e Casso 1 PN Frisanco 32 PN Tramonti di Sopra 5 PN Tramonti di Sotto 10

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere