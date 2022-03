5 marzo 2022, centenario della nascita di Pasolini. A casarsa l’omaggio di Davide Toffolo

Una dedica a Pier Paolo Pasolini, nel centenario esatto della sua nascita, sabato 5 marzo 2022, e proprio nella sua Casarsa, nel Teatro che gli è stato intitolato. Protagonista dell’evento, in programma alle 21, promosso dal Centro Studi Pier Paolo Pasolini con Fondazione Pordenonelegge.it, sarà l’artista Davide Toffolo, autore del graphic novel “Pasolini”, il fumetto scritto e disegnato vent’anni fa e oggi ripubblicato per il centenario della nascita del poeta friulano da Rizzoli/Lizard. Condotta dal poeta e scrittore Gian Mario Villalta, la conversazione – sul filo rosso “I Maestri sono fatti per essere mangiati” – riporterà Davide Toffolo agli “incontri” con i suoi maestri, per approfondire soprattutto gli insegnamenti e i confronti tratti dal poeta friulano: esperienze che l’hanno sostenuto per vivere (da artista) libero.

Nel corso dell’incontro Davide Toffolo mostrerà tecniche narrative e decorative che hanno dato forma al libro e ricostruirà, attraverso le immagini, la voce, le canzoni e la biografia di Pier Paolo Pasolini. Prima di tutto, per Davide, è importante l’essere vivi, attenti, pieni di memoria, sull’esempio di ciò che scriverà di sé Pasolini: «… non sono una persona triste… credo che il mio carattere sia piuttosto elegiaco e gaio. Se posso usare una parola forte vorrei dire che il mio carattere è … mozartiano». Sarà l’occasione per sfogliare insieme un grande classico del fumetto italiano: e per riscoprire la forza, la rabbia e la dolcezza di un uomo e di un poeta senza tempo. Il libro ruota intorno a un colloquio immaginario tra due artisti che parte da una consapevolezza: Pasolini ha ancora molte cose da dirci. Ma è davvero lui, quello che parla, o un fantasma, un attore, un mitomane? Un intenso ritratto della grazia pasoliniana, ad opera di uno degli artisti più interessanti e poliedrici del panorama italiano.

Ingresso libero, prenotazione consigliata. La partecipazione all'evento è consentita esclusivamente agli spettatori muniti di Green Pass "rafforzato" e mascherina Ffp2.

Davide Toffolo è tra le principali firme del fumetto italiano ed è il cantante del noto gruppo art rock Tre Allegri Ragazzi Morti. Oltre a Pasolini, uscito per la prima volta nel 2002, tra i titoli più rappresentativi della sua vasta produzione ci sono Carnera, Il re bianco, Come rubare un Magnus e la sua originale “collaborazione postuma” con Remo Remotti in L’ultimo vecchio della Terra.

L’evento del 5 marzo inaugura “In un futuro aprile. Pasolini da Casarsa al mondo”, un cartellone di appuntamenti promosso dal Centro Studi Pier Paolo Pasolini con Fondazione Pordenonelegge, in occasione del centenario pasoliniano. Il programma si arricchirà di nuovi appuntamenti dopo il 5 marzo: fra i protagonisti la scrittrice Dacia Maraini, autrice del libro “Caro Pier Paolo”, di uscita imminente per Neri Pozza. E lo storico della letteratura e saggista Franco Brevini, che a Pier Paolo Pasolini ha dedicato appassionati studi e monografie.