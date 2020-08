6 PENCE: a Palmanova serata evento dedicata al mito dei Queen. 12 agosto 2020

Una serata evento totalmente dedicata al mito di Freddie Mercury e dei suoi Queen, quella in programma domani, mercoledì 12 agosto, in Piazza Grande a Palmanova, quarto appuntamento della rassegna Estate di Stelle, contenitore musicale e culturale della città stellata patrimonio dell’Umanità Unesco. Protagonista sul palco sarà dunque l’apprezzato tributo dei 6 Pence, che proporrà una scaletta con il repertorio dei Queen a 360 gradi, spaziando dai brani storici della band britannica a quei pezzi che purtroppo Freddie Mercury non ha mai potuto riproporre live, senza tralasciare alcune “chicche” per i fan più accaniti. Lo spettacolo è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, nell’ambito della rassegna Estate di Stelle. I biglietti sono ancora in vendita su Ticketone.it e lo saranno anche domani alla biglietteria dello spettacolo (situata in Borgo Udine, così come l’unico ingresso allo spettacolo), dalle 18.30. Porte aperte dalle 20.00 e inizio dello spettacolo previsto per le 21.30. Tutte le info su www.azalea.it

Nel 2010 a Trieste il batterista Alessandro Colombo, spinto dalla forte passione per il gruppo britannico, entra in contatto con Salvatore Spatafora, musicista profondamente ispirato dalle chitarre di Brian May ed insieme decidono di addentrarsi in quella che diventerà un’avventura musicale importante e significativa. L’inizio è stato caratterizzato da vari cambi di formazione alla ricerca dell’amalgama giusta e del sound che si voleva raggiungere, e, dopo i primi live nelle piccole realtà di Trieste, nell’estate 2014 è arrivato l’evento che ha definitivamente lanciato i 6 Pence: il live nel cartellone Triestestate in Piazza Verdi a Trieste davanti a più di 3.000 persone. Il concerto ha permesso alla band di farsi conoscere da tantissime persone ed è stata anche l’occasione del debutto alla voce di Walter Bosello (già visto coi Soundrise) che stupì l’intera piazza con le sue doti canore. Dopo questa prima grande soddisfazione seguono due ulteriori cambi di formazione che portano i 6 Pence all’ attuale line up definitiva con Francesco Colucci al basso e Daniele Girardelli alle tastiere, provenienti da due situazioni musicali differenti ma con in comune la passione per i Queen. Il gruppo così definito prosegue la serie di performance live arrivando a collaborare con Good Vibrations e portando poi a teatro il loro show. Nel 2019 la band accoglie un nuovo cantante, il pordenonese Roberto Zuardi che grazie alla sua voce e alla sua grandissima carica coreografica porta nella band una ventata di energia e entusiasmo capace di coinvolgere sempre di più il pubblico.

Fra i prossimi concerti della rassegna Estate di Stelle troviamo quelli di Rino Gaetano Band (4 settembre inserito nel calendario di Giais on the Rock), PFM Canta De André (5 settembre) e Beatrice Venezi in Opera (7 settembre inserito nel calendario di Nei Suoni dei Luoghi). Biglietti in vendita su www.azalea.it .