8 Marzo: un mese di iniziative per i diritti e la parità a Udine

Il Comune di Udine presenta il calendario delle iniziative promosse in occasione della Giornata Internazionale della Donna, un percorso diffuso che per tutto il mese di marzo animerà la città con incontri, spettacoli, momenti istituzionali, approfondimenti culturali e progetti artistici dedicati ai temi dei diritti, della parità di genere e dell’autodeterminazione.

Al centro dell’organizzazione e del coordinamento del programma vi sono l’Assessora alle Pari Opportunità Arianna Facchini e la Commissione Pari Opportunità, che hanno costruito un calendario articolato grazie alla collaborazione con associazioni, istituzioni culturali, realtà del territorio, scuole e università, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza occasioni concrete di riflessione e partecipazione attiva.

«La Giornata Internazionale della Donna rappresenta un’occasione preziosa per continuare a promuovere il protagonismo femminile e, oltre a celebrare i diritti conquistati e da difendere, riflettere sulle disuguaglianze ancora presenti – sottolinea l’Assessora Facchini –. Il programma promosso dal Comune è ogni anno più ricco e partecipato, mettendo al centro le voci delle donne, le loro competenze e le loro esperienze, per promuovere consapevolezza e responsabilità collettiva nella costruzione di una società più giusta e rafforzando le reti di partecipazione sul nostro territorio».

Il calendario si apre mercoledì 4 marzo al Castello di Udine con la restituzione del progetto della Biblioteca Civica V. Joppi “Femminile plurale. Voci di donne in prima persona”, una performance di racconti realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado cittadine, frutto di un lavoro di rielaborazione di documenti d’archivio, canzoni, opere grafiche e fotografiche.

Nella stessa giornata, l’attenzione si sposterà sulle discipline scientifiche con l’incontro organizzato dal CUG dell’Università “Per le donne nelle STEM”, che vedrà l’intervento dell’astrofisica Gabrijela Zaharijas, seguito dal conferimento del primo Premio di Laurea “Confagricoltura Donna FVG”. Sempre il 4 marzo, in Sala Maniacco, sarà presentato il volume dedicato alla figura dell’architetta e urbanista Maria Antonietta Cester Toso.

Nei giorni successivi il programma proseguirà con l’inaugurazione della mostra “La misura perfetta. L’archivio dell’Atelier Lina di Dominissini” nell’Atrio di Palazzo Bartolini, dedicata alla memoria di uno degli atelier sartoriali storici della città, e con due concerti inseriti nella stagione degli Amici della Musica di Udine nell’ambito del progetto MAD – Musica Arte Donna.

L’Emeroteca della Biblioteca Joppi ospiterà l’installazione tessile “Osa abitare”, ispirata a poetesse che hanno vissuto la scrittura come atto di libertà, e sempre in Biblioteca sarà presentata la nuova edizione commentata delle “Poesie Scelte” di Maria di Spilimbergo.

L’8 marzo sarà il cuore simbolico delle celebrazioni con la tradizionale cerimonia “Un fiore alle Partigiane” al Monumento alla Donna Partigiana di Piazzale Cavedalis, omaggio alle donne della Resistenza e a tutte coloro che lottano per la pace e la democrazia.

La giornata proseguirà con il reading teatrale e musicale “Donne e Diritti”, dedicato alla conquista del voto femminile, e con l’incontro “Donne e lavoro. Tra adattamento e consapevolezza”, momento di confronto sulle sfide che ancora attraversano il lavoro femminile.

Il mese continuerà con la lettura scenica “Tutti i nostri corpi”, riflessione corale sui vissuti del corpo femminile, con l’incontro “Abitare il disordine” dedicato alla trasformazione creativa degli spazi e con la proiezione del film “Si dice di me”, che racconta un’esperienza teatrale come spazio di libertà ed emancipazione femminile.

Spazio anche alla convivialità e alla memoria storica con il brunch femminista *“Lei ha fatto la storia”*, occasione per riscoprire attraverso il gioco figure femminili che hanno inciso profondamente nella società pur restando ai margini dei racconti ufficiali.

Anche la Casa delle Donne inaugurerà il 19 marzo un’esposizione artistica, frutto del laboratorio “Autobiografia”, e il 23 marzo proporrà alla Biblioteca Joppi, a un anno dall’apertura dello Sportello Donna, un momento di bilancio e riflessione con l’intervento della professoressa Valeria Filì, ordinaria di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Udine.

Il giorno successivo sarà presentato il progetto artistico “Fili continui. Trame e intrecci di cura al confine”, mentre il 25 marzo il tema sarà quello della salute mestruale delle atlete, a cura dell’ASUFC.

Il 26 marzo il programma si concluderà con la cerimonia di inaugurazione del percorso “Jina Mahsa Amini” presso l’Area Verde Anna Politkovskaja, atto simbolico di attenzione ai diritti e alla libertà delle donne nel mondo, a suggellare un mese di iniziative dedicate alla consapevolezza, alla memoria e all’impegno collettivo.