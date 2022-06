80 posti per 11 dottorati di ricerca dell’Ateneo di Udine

Sono 11 i corsi di dottorato di ricerca attivati dall’Università di Udine per l’anno accademico 2022/23 (38° ciclo). Complessivamente i posti disponibili sono 80 di cui 68 con borse di studio finanziate dall’Ateneo, dalle sedi convenzionate e da altri soggetti pubblici e privati (il Centro di riferimento oncologico di Aviano–Cro, la Fondazione Bruno Kessler, l’Istituto nazionale di fisica nucleare–Infn, l’Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia, Livenza Tagliamento Acque Spa, il Comune di Udine, le Università di Trieste e di Verona). Bandi, modalità e termini di presentazione delle candidature al concorso di ammissione sono disponibili online all’indirizzo https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato-ricerca/ammissione-ai-corsi/bandi

Le domande per partecipare al concorso devono essere presentate: entro le 14 di mercoledì 22 giugno per i corsi in: Accounting and Management; Alimenti e salute umana; Scienze biomediche e biotecnologiche; Scienze matematiche e fisiche; Storia dell’arte, cinema, media audiovisivi e musica; Studi linguistici e letterari. Ed entro le 14 di mercoledì 20 luglio per i corsi in: Diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo; Informatica e intelligenza artificiale, Ingegneria industriale e dell’informazione; Scienze dell’ingegneria energetica e ambientale, Scienze e biotecnologie agrarie.

Può presentare la domanda, senza limitazioni di cittadinanza, chi già possiede, o lo conseguirà entro il 31 ottobre di quest’anno, il titolo di laurea specialistica o magistrale o laurea vecchio ordinamento, nonché titoli accademici, italiani o stranieri, equiparati. I posti attivati potranno essere incrementati in presenza di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati.

I posti attualmente disponibili per i diversi corsi: Accounting and Management, 9 con borsa di studio; Alimenti e salute umana, 5 posti di cui 4 con borsa di studio; Scienze biomediche e biotecnologiche, 8 posti con borsa di studio; Scienze e biotecnologie agrarie, 4 posti con borsa di studio; Informatica e intelligenza artificiale, 14 posti di cui 11 con borsa di studio; Scienze matematiche e fisiche, 5 posti di cui 4 con borsa di studio; Ingegneria industriale e dell’informazione, 5 posti di cui 4 con borsa di studio; Scienze dell’ingegneria energetica e ambientale, 7 posti di cui 6 con borsa di studio; Diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo, 10 posti di cui 7 con borsa di studio e 1 posto senza borsa riservato a laureati all’estero; Studi linguistici e letterari, 9 posti di cui 7 con borsa di studio, 1 posto riservato a borsisti di stati esteri e 1 posto riservato a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale; Storia dell’arte, Cinema, Media audiovisivi e Musica, 4 posti con borsa di studio.