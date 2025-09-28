900 laureati al Graduation Day di Udine

Circa 5000 persone, di cui oltre 900 laureati dell’Università di Udine accompagnati da colleghi di corso, familiari e amici, un centinaio di docenti e una settantina di volontari fra il personale dell’Ateneo. Sono i numeri che caratterizzano la quinta edizione del Graduation Day dell’università friulana, l’evento che festeggia i laureati dell’ultimo anno che si è svolto questo pomeriggio allo Stadio Friuli–Bluenergy Stadium di Udine.

Una giornata significativa che celebra la chiusura del percorso di studi e il conseguimento del titolo dei laureati, fra i quali i migliori per ogni corso di studio (sistema premiale), tra ottobre 2024 e luglio 2025.

Dopo i saluti del direttore amministrativo dell’Udinese Calcio, Alberto Rigotto, e del rettore Roberto Pinton, è iniziata la cerimonia. Uno ad uno tutti i laureati, chiamati per corso di laurea e dipartimento di appartenenza, dalla curva nord, dov’erano posizionati, sono sfilati a bordo campo fino davanti alla tribuna centrale. Ad attenderli, per consegnare loro la pergamena di laurea e un piccolo presente, c’erano il rettore Pinton, il prorettore Andrea Cafarelli e il delegato per la didattica Agostino Dovier. Affiancati dai direttori degli otto dipartimenti dell’Ateneo e dai coordinatori dei corsi di studio di volta in volta coinvolti.

Al termine, il tradizionale canto corale dell’inno universitario “Gaudeamus igitur” e l’immancabile collettivo lancio del tocco – il caratteristico copricapo simbolo dell’appartenenza al corpo accademico – da parte dei “togati”: rettore, docenti e laureati del sistema premiale.

«Il “mio” quinto e ultimo Graduation day nelle vesti di rettore – ha detto Roberto Pinton – è stato davvero emozionante. Ho provato orgoglio e profonda gratitudine verso i nostri studenti, oggi laureati, le loro famiglie e verso tutta la comunità universitaria. Mai come quest’anno è stata così ampia la partecipazione da parte dei docenti e del personale, che hanno dato il loro appassionato e volontario contributo per dare vita a questo evento unico, in una cornice straordinaria come lo stadio Friuli. Grazie alla magnifica ospitalità dell’Udinese Calcio a cui ci lega una solida collaborazione a beneficio di tutto il territorio. Un augurio sincero e sentito, infine, ai nostri laureati e alle nostre laureate: che possano costruire, grazie anche al percorso fatto all’Università di Udine, un futuro ricco di soddisfazioni e di felicità».